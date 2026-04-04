Fikusz Kukisz és a többiek: 15 érdekesség, amit talán te sem tudtál az újra mozikba kerülő Brian életéről

Újra mozikba kerül a Brian élete, ebből az alkalomból pedig összegyűjtöttünk 15 kevésbé ismert érdekességet a kultikus komédiáról.
1.
A televíziós műfajban akkor már rutinosnak számító Monty Python brit humoristacsapat a hetvenes évek közepén kezdett el mozifilmeket is készíteni. A Gyalog galopp lett az első ilyen alkotásuk, melynek promóciós körútján a készítőknek leggyakrabban azt a kérdést tették fel, hogy miről fog szólni a következő filmjük. Ekkor még fogalmuk sem volt erről, ezért Eric Idle mindig egy poénnal válaszolt, miszerint Jézus Krisztusról. A poénból aztán a maguk módján valóság vált, hiszen a Monty Python következő mozifilmje az „alternatív messiástörténetet” elmesélő Brian élete lett.
2.
Az 1970-es évek filmvilágában újra megélénkült az érdeklődés a bibliai és vallásos témák iránt. Ez a trend aztán a legkülönfélébb műfajokban csapódott le, mint azt például A názáreti Jézus, a Napfivér, Holdnővér, Az ördögűző, az Ómen, vagy a Jézus Krisztus szupersztár példája mutatja, a Brian élete mellett.
3.
A názáreti Jézus számos díszletét is felhasználták a Brian élete forgatásán. Mindkét produkció Tunéziában keltette életre az ókori Júdeát.
4.
A Monty Python tagjainak első ötlete szerint a film főszereplője Jézus 13. apostola lett volna, aki valahogy mindig lemarad a legfontosabb bibliai eseményekről, mint például az utolsó vacsora.
5.
A Brian élete nem készült volna el a Beatles egyik tagjának támogatása nélkül. Amikor a film eredeti finanszírozója kitáncolt a produkcióból, George Harrison segített a Monty Pythonnak megvalósítani a filmet. Harrison erre a célra saját filmgyártó céget is alapított, mellyel később olyan híres mozikat is összehozott, mint az Időbanditák, a Hosszú nagypéntek, vagy A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső.
6.
George Harrison a saját londoni otthonát is elzálogosította az akcióhoz szükséges 4 millió font előteremtése érdekében. Amikor megkérdezték, miért tette, ezt válaszolta: „Mert látni akartam a filmet.” Eric Idle szerint ez lett minden idők legdrágábban megvett mozijegye. A Monty Python tagjai a hálájukat pedig úgy fejezték ki, hogy George Harrison kapott egy aprócska kameószerepet a filmben.
7.
A Monty Python jó szokása szerint a tagok játszották el szinte az összes szerepet a filmben. Így a csapathoz tartozó hat komikus összesen 40 karaktert formált meg a Brian életében.
8.
Így fordulhatott elő az is, hogy a Brian anyját játszó Terry Jones-nak nem csak a neme, de a kora se stimmelt, hiszen egy évvel fiatalabb volt, mint a filmbeli fiacskáját alakító Graham Chapman.
9.
A főszerepet alakító Chapman hírhedt küzdelmet folytatott az évek során az alkoholizmusával, mely végül a korai halálához is vezetett. Brian szerepét azonban annyira komolyan vette, hogy a forgatás idején teljesen józan életet élt.
10.
John Cleese a komikusi karrierje előtt latintanárként is dolgozott, így a személyes élményeit elevenítette fel az ókori graffitist megleckéztető jelenetben.
11.
A filmet a bemutatója idején az összes keresztény egyház részéről érte kritika. A Monty Python tagjai erre úgy reagáltak, hogy végre valami egyesítette a különféle keresztény irányzatokat, először az évszázadok során.
12.
Több helyen, így Norvégiában is betiltották a filmet istenkáromlásra hivatkozva. Ezután a svéd mozik így reklámozták a Brian életét: „A film, ami annyira vicces, hogy Norvégiában betiltották!”
13.
A Brian élete volt a nemrégiben elhunyt rocklegenda, Ozzy Osbourne kedvenc filmje.
14.
A filmet előbb mutatták be a tengerentúlon, mint a saját hazájában: az amerikai premierre 1979. augusztus 17-én, az angolra 1979. november 8-án került sor.
15.
A Brian élete most újra látható a magyar mozikban április elején a Pannonia Entertainment forgalmazó jóvoltából.
