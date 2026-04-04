Fikusz Kukisz és a többiek: 15 érdekesség, amit talán te sem tudtál az újra mozikba kerülő Brian életéről

Újra mozikba kerül a Brian élete, ebből az alkalomból pedig összegyűjtöttünk 15 kevésbé ismert érdekességet a kultikus komédiáról.

A Brian élete a mai napig a világ egyik kedvenc komédiája (Fotó: Moviestore Collection/face to fa)

Brian élete érdekességek

1.

A televíziós műfajban akkor már rutinosnak számító Monty Python brit humoristacsapat a hetvenes évek közepén kezdett el mozifilmeket is készíteni. A Gyalog galopp lett az első ilyen alkotásuk, melynek promóciós körútján a készítőknek leggyakrabban azt a kérdést tették fel, hogy miről fog szólni a következő filmjük. Ekkor még fogalmuk sem volt erről, ezért Eric Idle mindig egy poénnal válaszolt, miszerint Jézus Krisztusról. A poénból aztán a maguk módján valóság vált, hiszen a Monty Python következő mozifilmje az „alternatív messiástörténetet” elmesélő Brian élete lett.

2.

Az 1970-es évek filmvilágában újra megélénkült az érdeklődés a bibliai és vallásos témák iránt. Ez a trend aztán a legkülönfélébb műfajokban csapódott le, mint azt például A názáreti Jézus, a Napfivér, Holdnővér, Az ördögűző, az Ómen, vagy a Jézus Krisztus szupersztár példája mutatja, a Brian élete mellett.

3.

A názáreti Jézus számos díszletét is felhasználták a Brian élete forgatásán. Mindkét produkció Tunéziában keltette életre az ókori Júdeát.

4.

A Monty Python tagjainak első ötlete szerint a film főszereplője Jézus 13. apostola lett volna, aki valahogy mindig lemarad a legfontosabb bibliai eseményekről, mint például az utolsó vacsora.

5.

A Brian élete nem készült volna el a Beatles egyik tagjának támogatása nélkül. Amikor a film eredeti finanszírozója kitáncolt a produkcióból, George Harrison segített a Monty Pythonnak megvalósítani a filmet. Harrison erre a célra saját filmgyártó céget is alapított, mellyel később olyan híres mozikat is összehozott, mint az Időbanditák, a Hosszú nagypéntek, vagy A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső.

6.

George Harrison a saját londoni otthonát is elzálogosította az akcióhoz szükséges 4 millió font előteremtése érdekében. Amikor megkérdezték, miért tette, ezt válaszolta: „Mert látni akartam a filmet.” Eric Idle szerint ez lett minden idők legdrágábban megvett mozijegye. A Monty Python tagjai a hálájukat pedig úgy fejezték ki, hogy George Harrison kapott egy aprócska kameószerepet a filmben.