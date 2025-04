Biblia a moziban: amikor a Szentírás történetei a filmvászonra költöznek

A húsvét, mint vallási téma számos alkotót ihletett már meg világszerte. A bibliai történetek szinte minden alkalommal világsikert arattak, jelen pillanatban a Királyok királya című animációs film halmoz sikert sikerre a világ minden táján.

A bibliai témájú filmek az ötvenes évek óta hódítanak Fotó: ZUMA Press

Ezek a legjobb bibliai témájú filmek

Tízparancsolat (1956)

Amióta létezik mozgókép, a filmesek természetesen a világ leghíresebb könyvét, a Bibliát is alapanyagnak tekintik. A keresztény filmek első igazi aranykora azonban csak az ötvenes években következett el, amikor a színes, szélesvásznú, történelmi szuperprodukciók sorába, a „szandálos-kardos” filmek közé kiválóan illeszkedtek a Szentírás történetei is. Ennek a korszaknak egyik legnagyszabásúbb filmje volt a Tízparancsolat, ami lényegében egy Mózesról szóló életrajzi mozi, a főszerepben a kor legnagyobb sztárjával, Charlton Hestonnal.

Barabás (1961)

Szintén a már említett hollywoodi korszak kiemelkedő alkotása a Barabás, a címszerepben a mindig ellenálhatatlan karizmájú Anthony Quinn. A tömeg kérésére Krisztus helyett szabadon bocsátott bűnöző a Bibliában csak egy epizódszereplő, de ebben a filmben megismerhetjük a teljes sorsát, és az ő szemén keresztül a korszak bibliai eseményeit is. Sőt, a gladiátoros történetszál révén akár Ridley Scott és Russell Crowe nagysikerű filmjének elődjét is láthatjuk benne.

Egyiptom hercege (1998)

Listánkon akár a Tízparancsolat párjának is tekinthető az Egyiptom hercege, hiszen ebben is Mózes bibliai élettörténete elevenedik meg, csak épp teljesen más formában. Méghozzá igazi családi rajzfilmként, a legkisebbek számára is élvezhető módon, dalbetétekkel és humorban sem szűkölködve. A kilencvenes években jött divatba, hogy világsztárok kölcsönzik a hangjukat a Disney illetve Pixar animációkhoz Mózes szerepében a tragikusan elhunyt Val Kilmert hallhattuk, de mellette a veszedelmes viszonyba keveredő Michelle Pfeiffer és a kortalan Sandra Bullock is színesítette az orgánumával a gyönyörű animációt és akkor még nem beszéltünk a néhai Whitney Houston és Mariah Carey betétdaláról.