Gulyás Gergely: Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az Európai Bizottság megtámadta a magyar kormány által bevezetett védett üzemanyagárat

Elfogadhatatlannak nevezte az Európai Bizottság által, a védett üzemanyagárral kapcsolatban Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárást Gulyás Gergely leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Facebook-oldalán.
Gulyás Gergely közölte: "a Fidesz–KDNP-kormány nemet mond a védett üzemanyagár eltörlésére irányuló brüsszeli követelésre" és minden támogatást megadnak ezen a területen az új kormánynak is, amennyiben az nem szünteti meg a védett üzemanyagárat.
Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az Európai Bizottság megtámadta a magyar kormány által bevezetett védett üzemanyagárat
- írta a Fidesz leendő frakcióvezetője, hozzátéve, hogy Brüsszel azért indított kötelezettségszegési eljárást, mert ezt a kedvezményt csak a magyar autósok vehetik igénybe. Hangsúlyozta: ha azonban mindenkire vonatkozna a védett üzemanyagár, akkor az fenntarthatatlan lenne és az üzemanyagellátás nem lenne biztosítható, különösen a határhoz közeli területeken.
Az Európai Bizottság hat kötelezettségszegési eljárás esetében hozott döntést szerdán Magyarországgal szemben.
A brüsszeli testület egyebek mellett kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország és Szlovákia ellen a külföldön nyilvántartásba vett gépjárművek vezetőivel szemben alkalmazott diszkriminatív üzemanyagárak miatt. Az Európai Bizottság szerint sérti az egységes piaccal kapcsolatos uniós jog több rendelkezését, hogy Magyarország védett árakat vezetett be a magyar rendszámú járművek vezetői számára, míg a külföldön nyilvántartásba vett járművek vezetőinek magasabb piaci árat kell fizetniük az üzemanyagért.
