„Ennyi!" – Az ördög Pradát visel 2 nyomán: országos divat-talkshow sorozattal érkezik a Cinema City

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 15:40
Kár lenne kihagyni! Az ördög Pradát visel 2. premierje alkalmából indul útjára a Cinema City Fashion Days, a mozilánc kerekasztal-beszélgetésekkel összekötött filmvetítés-sorozata.
Húsz évvel azután, hogy Miranda Priestly (Meryl Streep) megtanította nekünk a különbséget a kék és az azúrkék között, a divat és a film ikonikus találkozásából született jelenség és egy igazi kultikus alkotás új fejezetéhez érkezik. Az ördög Pradát visel 2. premierje alkalmából a Cinema City egy izgalmas, országos eseménysorozatot hívott életre: a Cinema City Fashion Days keretében a nézők nemcsak a filmet láthatják, hanem Budapesten és több vidéki nagyvárosban a hazai divatszakma szereplőivel is találkozhatnak, és a film szemüvegén keresztül értelmezhetik többek közt a stílus és a divatvilág kérdéseit.

Az ördög Pradát visel 2 április 30-tól a mozikban (Fotó: ACG Reklámügynökség)

Az országos talkshow-sorozat olyan neves szakértőket vonultat fel, mint Alberti Petra, a hazai divat és média meghatározó alakja, Tomán Szabina üzletasszony és befektető, valamint Görög Zita, aki modellként és televíziós szakemberként is hitelesen képviseli a vizuális kultúra világát. A kerekasztal-beszélgetéseket Csalár Bence divatszakértő moderálja, a résztvevők között pedig olyan további ikonokat üdvözölhetünk, mint Epres Panni, a kortalan elegancia hazai nagykövete, a nemzetközi kifutók csillaga, Mészáros Lili, valamint a tervezői látásmód képviseletében Szegedi Kata.

Szakmai diskurzus a csillogás mögött

A beszélgetéssorozat célja, hogy a kultikussá vált filmből kiindulva valós képet adjon a divatipar mai működéséről, a stílus erejéről és a karrierutak kihívásairól. Vajon ma is szükség van arra a kíméletlen maximalizmusra a sikerhez, amit az első részből megismertünk? A meghívott szakértők olyan témákat járnak körbe, mint a női karrierutak alakulása 2006 és 2026 között, a tervezői szabadság határai, a modellszakma átalakulása az analóg castingoktól az Instagram-birodalmakig, valamint a mozi és a gardróbunk elválaszthatatlan kapcsolata.

Országos turné: A kifutótól a képernyőig

A programsorozat Budapest után Szegedre, Székesfehérvárra és Győrbe is ellátogat. A szakemberek olyan, további aktuális kérdéseket is boncolgatnak, mint a közösségi média hatása a divatlapok egyeduralmára, a fenntarthatóság kérdései, vagy a köztudatban élő klisék, képzetek a divat világával kapcsolatban, amelyek olykor talán nem is egészen fedik a valóságot.

A Cinema City Fashion Days egyszerre ígér szórakozást és inspiráló gondolatokat a film és a divat összekapcsolódásairól és újabb értelmezési rétegeket adhat egy ikonikus közönségkedvenchez is.

A CINEMA CITY FASHION DAYS RÉSZLETES MENETRENDJE

2026. április 29. 19:00 – Budapest, Cinema City Arena

  • Fókusz: Üzlet, tervezés és a modellkarrier csúcsa.
  • Résztvevők: Csalár Bence, Alberti Petra, Tomán Szabina, Szegedi Kata, Mészáros Lili.

2026. április 30. 19:00 – Budapest, Cinema City Westend

  • Fókusz: Ikonok, stílus és a divat esztétikai evolúciója.
  • Résztvevők: Csalár Bence, Alberti Petra, Szegedi Kata, Epres Panni.

2026. május 1. 18:00 – Szeged, Cinema City Szeged

  • Fókusz: Karrierépítés, mentorálás és a realitás a csillogás mögött.
  • Résztvevők: Csalár Bence, Mészáros Lili, Szegedi Kata, Tomán Szabina.

2026. május 2. 15:30 – Székesfehérvár, Cinema City Alba

  • Fókusz: Média, modellvilág és a vizualitás hatalma.
  • Résztvevők: Csalár Bence, Mészáros Lili, Szegedi Kata, Görög Zita.

2026. május 2. 19:30 – Győr, Cinema City Győr

  • Fókusz: A kreatív alkotófolyamat és a jövő divatja.
  • Résztvevők: Csalár Bence, Mészáros Lili, Szegedi Kata.

 A Cinema City Fashion Days-re a jegyek már elérhetők a Cinema City weboldalán.

 

 

 

