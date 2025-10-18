Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Lukács névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szegedi Kata sztárjaink körében ünnepelte új kollekcióját a Dorko-val – Galéria

divatbemutató
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 11:30
noszály sándorMészáros LiliDORKOHódi PamelaTóth Vera
Újabb exklúzív eseménytől tündökölt tegnap este Budapest. Szegedi Kata új kollekcióval debütált a Dorko-val kézen fogva, az eseményen a hazai sztárvilág kiemeltjei is képviseltették magukat.
Bors
A szerző cikkei

A Kata Szegedi országosan ismert márka megálmodója most újabb meglepetéssel készült számunkra. Szegedi Kata divatbemutatóján csodálhattuk meg legújabb darabjait a Dorko égisze alatt.

Szegedi Kata és a Dorko divatbemutatóján Molnár Miléna, Mészáros Lili, Czibolya Nikolett, Baranyi Panka együtt ünnepeltek
Szegedi Kata és a Dorko divatbemutatóján Molnár Miléna, Mészáros Lili, Czibolya Nikolett, Baranyi Panka együtt ünnepeltek  (Fotó:  László Szabolcs / Bors)

Szegedi Kata-Dorko a tökéletes harmónia

A hazai divatélet két markáns szereplője, Szegedi Kata és a Dorko egyedi kollaborációban mutatta be legújabb közös kollekcióját, ahol a sportos utcai stílus és a kifinomult szabásvonalak találkoztak. A bemutató energikus hangulatát a modern városi élet inspirálta, amit látványos fények és pulzáló zene emeltek ki. Kata jellegzetes nőies vonalvezetése tökéletesen kiegészült a Dorko funkcionális és vagány részleteivel, így a kollekció egyszerre volt merész és hordható. Az esemény friss szemléletet hozott a hazai divatéletbe, bizonyítva, hogy a stílus és kényelem tökéletes harmóniában is létezhetnek.

Tóth Vera elképesztő formában van, az énekesnő megújult kívül-belül, s ez kifelé is ragyog belőle. Mészáros Lili, a Next Top Model Hungary győztese ugyancsak kitűnően festett a jeles eseményen.

Fergeteges hangulat, igazi sztárbuli

Az eseményt számos hazai sztár és influenszer is megtisztelte jelenlétével, köztük ismert divatikonok, a Next Top Model Hungary sztárjai és tartalomgyártók, akik elsőként csodálhatták meg a kollekció darabjait. A hangulat végig laza és vagány volt, a közönség lelkesedése szinte tapintható volt.

Nem mindennapi látvány volt egyszerre egy helyen látni a hazai sztárvilág igazi nagyágyúit: Hódi Pamelát, Gáspár Evelint, Gáspár Virágot, Noszály Sándort és Tóth Verát – mindannyian ott voltak, és együtt tették felejthetetlenné az estét. Gáspár Evelin akár egy igazi amazon, uralta a tekinteteket.

Gáspár Evelin ultravagány módon varázsolt el mindenkit (Fotó:  László Szabolcs / Bors)

A bemutató után a vendégek egy exkluzív afterpartyn ünnepeltek tovább, ahol a divat és a közösség ereje igazán összekapcsolódott. A hangulat egyszerre volt pezsgő és laza, a DJ pörgette a legmenőbb slágereket, így a közönség nem tudott megállni: táncoltak, nevetgéltek, és élvezték az est minden pillanatát. 

Egy ilyen buli ritka kincs a hazai divatéletben – amikor a sztárok és az influenszerek egyaránt megjelennek, hogy együtt ünnepeljék a stílust, a kreativitást és az igazi városi életérzést.

A kollekció már elérhető! Légy te is ugyanolyan menő és stílusos, mint a hazai sztárvilág, és hozd be a városi dinamizmust a saját gardróbodba!

KATA SZEGEDI x DRK
KATA SZEGEDI x DRK
KATA SZEGEDI x DRK
KATA SZEGEDI x DRK
KATA SZEGEDI x DRK
KATA SZEGEDI x DRK
KATA SZEGEDI x DRK
KATA SZEGEDI x DRK
KATA SZEGEDI x DRK
Galéria: Szegedi Kata lerántotta a leplet a Dorko-val, s nagyot szólt
1/10
A Newt Top Model Hungary győztese, Mészáros Lili és barátnője Czibolya Niki együtt ünnepeltek

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu