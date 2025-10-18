Szegedi Kata sztárjaink körében ünnepelte új kollekcióját a Dorko-val – Galéria

A Kata Szegedi országosan ismert márka megálmodója most újabb meglepetéssel készült számunkra. Szegedi Kata divatbemutatóján csodálhattuk meg legújabb darabjait a Dorko égisze alatt.

Szegedi Kata és a Dorko divatbemutatóján Molnár Miléna, Mészáros Lili, Czibolya Nikolett, Baranyi Panka együtt ünnepeltek (Fotó: László Szabolcs / Bors)

Szegedi Kata-Dorko a tökéletes harmónia

A hazai divatélet két markáns szereplője, Szegedi Kata és a Dorko egyedi kollaborációban mutatta be legújabb közös kollekcióját, ahol a sportos utcai stílus és a kifinomult szabásvonalak találkoztak. A bemutató energikus hangulatát a modern városi élet inspirálta, amit látványos fények és pulzáló zene emeltek ki. Kata jellegzetes nőies vonalvezetése tökéletesen kiegészült a Dorko funkcionális és vagány részleteivel, így a kollekció egyszerre volt merész és hordható. Az esemény friss szemléletet hozott a hazai divatéletbe, bizonyítva, hogy a stílus és kényelem tökéletes harmóniában is létezhetnek.

Tóth Vera elképesztő formában van, az énekesnő megújult kívül-belül, s ez kifelé is ragyog belőle. Mészáros Lili, a Next Top Model Hungary győztese ugyancsak kitűnően festett a jeles eseményen.

Fergeteges hangulat, igazi sztárbuli

Az eseményt számos hazai sztár és influenszer is megtisztelte jelenlétével, köztük ismert divatikonok, a Next Top Model Hungary sztárjai és tartalomgyártók, akik elsőként csodálhatták meg a kollekció darabjait. A hangulat végig laza és vagány volt, a közönség lelkesedése szinte tapintható volt.

Nem mindennapi látvány volt egyszerre egy helyen látni a hazai sztárvilág igazi nagyágyúit: Hódi Pamelát, Gáspár Evelint, Gáspár Virágot, Noszály Sándort és Tóth Verát – mindannyian ott voltak, és együtt tették felejthetetlenné az estét. Gáspár Evelin akár egy igazi amazon, uralta a tekinteteket.

Gáspár Evelin ultravagány módon varázsolt el mindenkit (Fotó: László Szabolcs / Bors)

A bemutató után a vendégek egy exkluzív afterpartyn ünnepeltek tovább, ahol a divat és a közösség ereje igazán összekapcsolódott. A hangulat egyszerre volt pezsgő és laza, a DJ pörgette a legmenőbb slágereket, így a közönség nem tudott megállni: táncoltak, nevetgéltek, és élvezték az est minden pillanatát.

Egy ilyen buli ritka kincs a hazai divatéletben – amikor a sztárok és az influenszerek egyaránt megjelennek, hogy együtt ünnepeljék a stílust, a kreativitást és az igazi városi életérzést.