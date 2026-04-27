Ennyi! Ő is repült a sikerfilm folytatásából: Megfúrták Az ördög Pradát visel szépfiújának a visszatérését

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 19:52
Ennyi volt! Az ördög Pradát visel 2. részében megfúrták Nate, azaz Adrian Grenier visszatérését.
Meglepő csavarok derültek ki a sikerfilm premierhetén a castingról. Az ördög Pradát visel 2 Sydney Sweeney-incidense után kiderült: az első rész egyik alapszereplőjének visszatérését a stúdió és a rajongók is megfúrták. Az Anne Hathaway által alakított Andy pasija, Nate ugyanis az eredeti tervek szerint feltűnt volna a folytatásban is.

Az ördög pradát visel egykori szerelmesei már nem találkoznak újra a folytatásban.
Andy és Nate nem találkoznak Az ördög Pradát visel folytatásában
Repült Az ördög Pradát visel Nate-je

A 2006-os film szépfiúja Andy szakács barátjának szerepében tetszelgett, aki végignézte, milyen hatással van barátnőjére a karrier, a divat, de leginkább az ördögi Miranda Priestly világa. A szerepet Adrian Grenier alakította, akit a nagyközönség a 2000-es évek egyik legnépszerűbb HBO-sorozatából, a Törtetőkből ismerhet. A most 49 éves színész karrierje a 2010-es években megrekedt, gyakorlatilag négy évre eltűnt, és idén a You, Always című filmmel tér vissza. Valljuk be, nem tett volna rosszat a karrierjének egy rövid szerep Az ördög Pradát visel folytatásában és spoiler: erről szó is volt! A helyzetről maga David Frankel rántotta le a leplet a Marie Claire angol kiadásában.

Az ördög Pradát visel 2-ben nem találkozhatunk már Adrien Grenierrel.
Eltűnt az utóbbi években a toxikus Nate 
Volt egy ötletem, hogy becsempésszük egy cameóra, de egyszerűen túl késő volt a gyártási ütemezésben. Nem volt rá idő, hogy működőképesen beépítsük a jelenetet

– mondta a direktor, amit sokan kétkedve fogadtak egy többéves előkészítési folyamat után, nem beszélve Grenier finoman szólva is üres naptáráról.

A szépelgő mondatok mögött nagy eséllyel a fiatalabb generáció haragjától tarthattak a producerek. A 2006-os eredeti végén, a szakítás után ugyanis megcsillantották a reményt, hogy Andy és Nate együtt maradnak. Ami akkor romantikusnak tűnt, az mára teljesen toxikussá vált a közvélemény szemében: sokak szerint Andy figurájára rosszabb hatással volt a pasija, mint maga Meryl Streep flegma divatdámája.

Emily Blunt, Meryl Streep és Anne Hathaway Az ördög Pradát visel 2-ben ismét együtt játszanak.
Napokon belül érkezik a sikerfilm folytatása az eredeti gárdával 
Az előzetes hírek szerint Andyt ismét eltalálhatja Ámor nyila. Csak reméljük, hogy nem egy újabb Christian Thompson-féle csapodár pasit fog ki, akit az első filmben Simon Baker alakított sármosan. Az ausztrál színész a hírek szerint szintén kimarad a folytatásból, helyette inkább Nicole Kidman szoknyája után fut.

A Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt és Stanley Tucci főszereplésével készült, Az ördög Pradát visel 2. csütörtöktől látható a mozikban. 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
