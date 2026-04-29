"Nagyon fájdalmas...": Halálra gázolta apát és lányát a teherautó Kispesten - ezt mondta a gyászoló anya

Mint arról a Bors többször is beszámolt, 2022. szeptember 21-én délután felfoghatatlan tragédia történt Kispesten, a piac mellett: a 7 éves R. Réka és apukája, a 40 éves R. József éppen a zebrán akartak átsétálni, amikor egy teherautó halálra gázolta apát és lányát. József és Réka az iskolából indultak aznap hazafelé, a gyalogátkelőnél azonban torlódás volt, a teherautó pedig a zebrán ácsorgott. Azonban mikor Réka és József a gyalogátkelőre lépett, a sor elindult, a teherautót vezető B. Milán pedig elgázolta mindkettőjüket.

A tárgyalásnak még nincs vége, a család fájdalma leírhatatlan

Leírhatatlan fájdalmakon ment keresztül a halálra gázolt Réka és József családja

B. Milán csendben, lehajtott fejjel ült a vádlottak padján, mögötte ültek sorban Réka és József gyászoló szerettei: az édesanya, Réka testvére, rokonok és barátok.

A család tárgyalások sorozatát ülte végig, ahol nem csupán a gyásszal kellett megküzdeniük: a korábbi üléseken több felvételt is mutattak a halálos gázolás szörnyű pillanatairól. A perbeszédek alatt ezekből most is mutattak részleteket, a meggyötört családtagok pedig nézni sem bírták az életüket kettétörő másodperceket. Ez különösön Réka anyukájának volt szörnyű: ő ugyanis elsőként ért a helyszínre a baleset napján.

Azóta kiderült, hogy B. Milán, bár elindulás előtt körülnézett, de a baleset előtti másodpercekben még a telefonját nyomkodta, majd a vezetés segítő kiegészítő visszapillantóba, a rámpatükörbe sem nézett bele annak ellenére, hogy ebben egy kamera felvétel szerint, világosan látszott az előtte elhaladó József is.

Látszott a pillanat, ahogy R. József a gyermeke kezét fogva lelép a járdáról

- kommentálta a borzalmas képsorokat az ügyésznő. B. Milán ügyvédje szerint azonban a férfinek nem is kellett belenéznie a rámpatükörbe, azt ugyanis elinduláskor nem használják. Továbbá azzal érvelt, hogy bár Milán valóban a kezében tartotta a telefont, de az elindulás pillanatában nem használta, így ez nem befolyásolta érdemben a tragikus balesetet. Azt is hozzátette, hogy szerinte apának és lányának a teherautó mögött és nem előtt kellett volna megkerülnie a zebrán álló monstrumot, aminek indulását és motorbőgését hallaniuk kellett volna. Úgy véli, hogy a kislány hallotta is ezt:

A gyermek meghallotta a motorhangot, reagált is rá, megértette, hogy veszélyben vannak, de ezt az információt az édesapja nem vette figyelembe. Ebben közrejátszhatott az is, hogy az apa enyhén vagy közepesen ittas volt

- állította az ügyvéd. Józsefék családja ekkor felháborodottan nézett az ügyvédre, nem véletlen: az ügyészség szerint ugyanis József maximum egy dobozos sört fogyasztott, amelynek nem volt befolyása az állapotára.