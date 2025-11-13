Minek ide Schwarzenegger? A menekülő ember sokkal több, mint akciófilm

Glen Powell lett az igazi menekülő ember, mi pedig minden idegszálunkat megfeszítve szurkolunk neki. Edgar Wright rendezésében készült el a legújabb Stephen King adaptáció, mely amellett, hogy lebilincselően akciódús, rendkívül fontos morális kérdéseket feszeget. A menekülő ember elgondolkodtat és egyben szórakoztat is, Glen Powell pedig bebizonyítja, hogy a sármján túl rendkívül tehetséges is, és már bőven itt volt az ideje, hogy egy fontos filmben főszerepet kapjon.

Glen Powell-nek szurkolhatunk A menekülő emberben (Fotó: Northfoto)

A menekülő ember adaptációja

Sosincs könnyű dolga annak, aki Stephen King író műveihez nyúl. A bestseller szerző regényeiből és novelláiból számtalan adaptáció készült már, melyekre az író kivétel nélkül vegyes érzelmekkel reagált. Példának okáért King ki nem állhatta Stanley Kubrick Ragyogás rendezését Jack Nicholsonnal a főszerepben, csúnyán össze is veszett a rendezővel, mert szerinte a filmnek semmi köze nem volt az eredeti műhöz. Ugyanakkor A remény rabjai, melyet a kritikusok is éltettek, és minden idők legjelentősebb filmjei között tartja számon a szakma, még Stephen King tetszését is elnyerte. A menekülő ember esetében is hasonlóan alakult a történet. Edgar Wright rendezőről nemrég kiderült, hogy gyerekkora óta hatalmas Stephen King rajongó. Még 2018-ban posztolt arról, hogy ha választhatna, hogy az író melyik alkotását vigye vászonra, kérdés nélkül A menekülő emberre tenné a voksát. 7 évvel később teljesülhetett az álma, és azt kell mondanunk, parádésan teljesítette a feladatot. King regénye 1982-ben jelent meg, és olyan messzeségeket vetített előre, amiket a ‘80-as évek embere a legvadabb álmaiban sem gondolt volna. A regény cselekménye 2025-ben játszódik, így különösen izgalmas, hogy ez a film most készülhetett el. Az író sötét és disztópikus jövőt képzelt el, és tekintve mai világunk alakulását, a jóslatai beteljesülni látszanak. Wright rendezőként minden lehetséges eszközt bevetett a filmben, hogy érzékeltesse ezt a sötétséget, és azt a látványos kontrasztot, amit a szegények és a gazdag kiváltságos elit világa képez. Amitől már a film elején különösen elfog minket a nyugtalanság, az a megszülető felismerés, hogy egyáltalán nem tűnik sem elképzelhetetlennek, sem pedig ismeretlennek az a világrend, amit a rendező a kezdeti pozícióban felvázol számunkra.