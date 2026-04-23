Kegyetlenre sikerült az Agyagpofa előzetese: itt az első képregényfilmes testhorror!

Ezen a ponton elmondhatjuk, hogy a horror műfaja a nyolcvanas évek óta nem volt annyira népszerű, mint az utóbbi években. A testhorror is visszaköszön egy-egy hatásosabb alkotásban, elég csak a 2024-ben Margaret Qualleyval és Demi Moore-al erősítő A szerre gondolni, ami erős és látványos volt, egy velőt rázó üzenettel. Ez a műfaj kiváló alapot teremt olyan történetekhez, amelyekben a karakter személyiségének változásai közvetlenül a külsején tükröződnek vissza, és ezáltal a borzalom egy ösztönösebb, zsigeribb formáját generálja a nézőkben. Ez a szellemiség eddig távol állt a képregényfilmek világától, de az Agyagpofa érkezésével ez megváltozik.

Bizarr képsorok már az Agyagpofa előzetesében is (Fotó: YouTube)

Az Agyagpofa előzetese a régi Batman rajzfilm történetét idézi vissza

Íme az Agyagpofa röpke ízelítője, ami már most, ebből a szűk egy percből ítélve is igen brutálisnak néz ki:

Agyagpofa (angolul Clayface) mint karakter eddig csak a Batman képregényekben és a kilencvenes évekbeli animációs sorozatban tűnt fel és mint Bruce Wayne legtöbb ellensége, ő is meglehetősen tragikus múltra tekint vissza. Az előzetes alapján a filmben látható történet erősen összecseng a rajzfilmben bemutatott történettel, épp hogy csak Batman nem tűnik fel benne.

A film főszereplője Matt Hagen (Tom Rhys Harries) egy népszerű, gyönyörű külsővel megáldott színész, akinek az arcát egy gengsztertámadás során teljesen szétszabdalják. Hagen ezután egy tudóshoz kerül, aki egy tudományos kísérlet révén képes egy némileg képlékeny új testet adni számára, amitől a főszereplő lényegében alakváltó lesz. Ez pedig eleinte egy helytálló megoldásnak tűnik, azonban Matt identitása és arca is fokozatos romlásnak indul. Az önismereti és testi krízis révén pedig végül ő maga válik szörnyeteggé.

További párhuzamként kicsit a Todd Phillips-féle Joker juthat még eszünkbe, ahol Joaquin Phoenix kellő érzékenységgel mutatta be a gonosszá válás kétoldalúságát, melyből elkerülhetetlenül következik, hogy a szenvedő főszereplő végül Gotham város legfőbb ellenségévé válik. Ha pedig az Agyagpofa története ugyanúgy megáll a lábán anélkül, hogy feltétlen a Batman-kánonhoz kellene kötni, akkor valóban mindenki nyer.