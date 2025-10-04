Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Ferenc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ki volt a legjobb Joker? Mutatjuk, melyik színész alakította legzseniálisabban a bűn bohóc hercegét

Ki volt a legjobb Joker? Mutatjuk, melyik színész alakította legzseniálisabban a bűn bohóc hercegét

joker
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 04. 18:10
joaquin phoenixHeath Ledger
Hat éve borította lánga az utcákat Joaqin Phoenix mániákus bohóca. A Joker-film sokkolta a világot, rajongótábora pedig még a megdöbbentően pocsék második rész ellenére sem csökkent. Az évforduló alkalmából megvizsgáltuk, melyik színész alakította eddig a legjobban Batman örök nemezisét.

Egy meggyötört élet, melyben megtörve nem a fogaskerék lesz a gépezetben, hanem a homokszem, ami megtöri azt. Ez volt a Todd Philips rendezésében készült Joker premisszája, mely egy főhajtás Martin Scorsese filmjei előtt, de önmagában is egy élvezhető és izgalmas pszichológiai thriller — jóllehet egyik Batman kánonba se fér bele és a folytatása nélkül is tökéletesen meglettünk volna. A káosszal és fájdalmas nevetésekkel teli filmet hat éven éppen ezen a napon mutatták be. A Joker csatlakozott a több évtizedet felölelő, a festett arcú szupergonosz értelmezéseinek sorához, melyből egy toplistát is készítettünk.

Actor Joaquin Phoenix transforms into legendary Batman villain ‘The Joker’ in a new psychologically thriller.
Joker film — de mégse Batman film (Fotó: NORTHFOTO)

Nézzük hát: Ki a legjobb Joker?

6. Jared Leto (Suicide Squad)

Jared Leto Jokerje egy modernebb, punkos, maffiavezér szerű figura, akinél inkább a stílusra és a vizuális megjelenésre koncentráltak. Lehetnénk megengedőek a sajátos vízióval, de Jokert nem a külseje teszi félelmetessé, hanem a belső káosz, ami kifelé árad. Az se segített, hogy kevés játékideje volt a Suicide Squadban és így nem tudott elmélyülni úgy, mint a legtöbb a listában — de vannak olyan magvak, amikből egyébként sem nő rózsa. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy az Öngyilkos osztagban bemutatott bohózatba illő morgásai és nevetséges tetoválásai ellenére Zack Snyder 2021-ben bemutatott Igazság Ligája filmjében visszatért.

A rendező ekkor már tetoválások és ékszerek nélkül adta nekünk gyilkos bohóc verzióját, aki ezúttal egy olyan zseniális monológot kapott, amitől még Ben Affleck Batmanjében is meghült a vér. Ha az Oscar-díjas Jared Leto több ilyen pillanatot kapott volna, minden bizonnyal előrébb szerepelne a listán.

2016 - Suicide Squad - Movie Set
Jared Leto Jokere csak papíron működött jól (Fotó: Atlas Entertainment)

5. Cesar Romero (Adam West-féle Batman sorozat)

Romero helye a listában megosztotta a szerkesztőséget, ugyanis ő egy komolyan vehetetlen bohóc... de a nap végén annak jó. Ez volt a cél. 

Az egész Adam West-féle Batman olyan volt, mint egy nevetséges lázálom, melyben Cesar Romero úgy ízléstelenkedhetett, ahogy kedve tartotta és a projektbe mégis jól beleillett. Ha egy félrement értelmezés miatt lett volna ilyen, egyértelműen ő lett volna utolsó helyen. 

'Batman' TV Stills
Cesar Romano a maga módján imádnivaló volt, ami annyira nem hízelgő Jokernek (Fotó: Network - Bravo)

4. Barry Keoghan (The Batman)

Keoghan Jokerje egy rövid, de nagyon sötét és fenyegető cameo volt, hasonló jelenetet megidézve, mint A bárányok hallgatnakban láthattunk. Ő volt az a megviselt, elborult elme, akit Batman egy másik sorozatgyilkos leleplezéséhez használt fel. A játéka olyan erős volt, hogy végül kihagyták a filmből, mert attól tartottak, hogy elvennék a reflektorfényt Batmantől és aktuális ellenfelétől. A listánkban is előrébb lehetne, ha többet láthattunk volna belőle. A kivágott jelenet viszont YouTube-on továbbra is elérhető, lentebb meg is nézhetjük.

3. Jack Nicholson (Batman)

Nicholson amihez nyúl, az arannyá válik. Az ő alakítása kicsit klasszikusabb alakításokat idézi meg. Sármos volt és egy karizmatikus vezető... egészen másfajta megközelítés, mint a képregényes iterációk, de a vásznon nagyon jól működik. 

Nem a kánonhoz való hitelesség teszi különlegessé, hanem éppen ennek hiánya.

1989 - Batman - Movie Set
Sármos és laza, mint minden Jack Nicholson filmben (Fotó: ZUMA Press)

2. Cameron Monaghan (Gotham)

Cameron Monaghan nevét sokan a Shameless (Szégyentelenek) című sorozatból ismerhetik, de az elmúlt években a Star Wars rajongók is felfedezhették maguknak. A színész ugyanis a messzi-messzi galaxisban játszódó Jedi Fallen Order és Jedi Survivor című videójátékok főszereplőjét, Cal Kestist is eljátszotta. Ezek az alakítások azonban mind eltörpülnek amellett, amit a Gotham című sorozatban művelt.

A közvetlenül Bruce Wayne szülei halála után játszódó széria bemutatja, hogy az ifjú Bruce, hogyan bírkózik meg a kínzó gyásszal, illetve végigkövethetjük, hogy indul el a Batmanné válás útján. Emellett azonban megkapjuk a Denevérember legikonikusabb ellenfeleinek eredettörténetét, köztük természetesen Jokerét is.

A sztori elég kacifántos, röviden legyen elég annyi, hogy Monaghan a komédiás, a szuperintelligens, és az anarchista Joker karakterét is életre kelti az évadok során. Méghozzá olyan mesterien, hogy a nézőt az sem zavarja, hogy jogi problémák miatt egyetlen epizódban sem nevezhetik Jokernek, illetve az ikonikus zöld frizurát sem viselhette a Jerome, majd Jeremaiah névre keresztelt karakter.  

(Fotó: Warner Bros.)

1. Heath Ledger (A sötét lovag)

Ledger Jokerje a káosz és anarchia megtestesítője volt. A karakter hátborzongató és hiteles megjelenítése új mércét állított nem csak a Joker ábrázolásában, hanem a szupergonoszok között is. Ez volt az a film, ami konkrétan megölte Heath Ledgert: a színész hosszú időkre bezárta magát egy sötét szobába, ahol pszichopatákat elemzett, akiket közvetetten belevihet a filmbe a ját. 

A hitelesség miatt Jack Nicholsonnal találkozott, aki óva intette őt, hogy ha így folytatja akkor drogfüggő lesz és az őt érintő médiafigyelemmel nem fog tudni mit kezdeni. A játéka annyira félelmetes volt, hogy a stáb tagjai is féltek tőle, Michael Caine konkrétan rosszul érezte magát a társaságában. A színész halálát gyógyszer túladagolás okozta közvetlen A sötét lovag forgatása után, formabontó játékát poszthumusz Oscar-díjjal tisztelte meg az akadémia.

2008 - The Dark Knight - Movie Set
Heath Ledger története a filmvilág egyik legszomorúbb esete (Fotó: ZUMA Press)

+1. Mark Hamill (Batman rajzfilmsorozat)

A listánkban igyekeztünk élőszereplős alakításokat felvonultatni, de egy vegyesebb listában, melybe befogadjuk az animált karaktereket is, előkelő helyen lenne minden idők talán legkedveltebb Joker verziója. 

Komikus és vérfagyasztó, pontosan azt a hangot üti meg, amit elképzelnénk a képregényeket olvasva. Ez Mark Hamill második legikonikusabb alakítása, az első az nyilvánvalóan a Star Wars filmekben alakított Luke Skywalker szerepe volt.

Batman- Tv Moviestills
Mark Hamill volt a legkomikusabb Joker (Fotó: GREENLAWN PRODUCTIONS)

+2. Joaquin Phoenix (Joker)

A tiszteletdíjasok közé tartozik Joaquin Phoenix születésnapos Jokere is. Kezdve azzal, hogy az első filmnek kevés köze van bármilyen Batman történethez és leginkább csak egy tiszteletadás a Martin Scorsese filmeknek — különösen a Taxisofőrnek és A komédia királyának. Sőt, a második film végén a címszereplő megerősítette, hogy ő nem Joker. 

Ettől függetlenül Joaquin Phoenix első filmben bemutatott alakítása zseniális volt, amely máskülönben dobogós lehetne, ha nem létezne a megdöbbentően pocsék folytatása.

Actor Joaquin Phoenix transforms into legendary Batman villain ‘The Joker’ in a new psychologically thriller.
A film őszi debütálása után sokan öltöztek Jokernek Halloweenkor (Fotó: NORTHFOTO)

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu