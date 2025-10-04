Ki volt a legjobb Joker? Mutatjuk, melyik színész alakította legzseniálisabban a bűn bohóc hercegét

Egy meggyötört élet, melyben megtörve nem a fogaskerék lesz a gépezetben, hanem a homokszem, ami megtöri azt. Ez volt a Todd Philips rendezésében készült Joker premisszája, mely egy főhajtás Martin Scorsese filmjei előtt, de önmagában is egy élvezhető és izgalmas pszichológiai thriller — jóllehet egyik Batman kánonba se fér bele és a folytatása nélkül is tökéletesen meglettünk volna. A káosszal és fájdalmas nevetésekkel teli filmet hat éven éppen ezen a napon mutatták be. A Joker csatlakozott a több évtizedet felölelő, a festett arcú szupergonosz értelmezéseinek sorához, melyből egy toplistát is készítettünk.
6. Jared Leto (Suicide Squad)
Jared Leto Jokerje egy modernebb, punkos, maffiavezér szerű figura, akinél inkább a stílusra és a vizuális megjelenésre koncentráltak. Lehetnénk megengedőek a sajátos vízióval, de Jokert nem a külseje teszi félelmetessé, hanem a belső káosz, ami kifelé árad. Az se segített, hogy kevés játékideje volt a Suicide Squadban és így nem tudott elmélyülni úgy, mint a legtöbb a listában — de vannak olyan magvak, amikből egyébként sem nő rózsa. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy az Öngyilkos osztagban bemutatott bohózatba illő morgásai és nevetséges tetoválásai ellenére Zack Snyder 2021-ben bemutatott Igazság Ligája filmjében visszatért.
A rendező ekkor már tetoválások és ékszerek nélkül adta nekünk gyilkos bohóc verzióját, aki ezúttal egy olyan zseniális monológot kapott, amitől még Ben Affleck Batmanjében is meghült a vér. Ha az Oscar-díjas Jared Leto több ilyen pillanatot kapott volna, minden bizonnyal előrébb szerepelne a listán.
5. Cesar Romero (Adam West-féle Batman sorozat)
Romero helye a listában megosztotta a szerkesztőséget, ugyanis ő egy komolyan vehetetlen bohóc... de a nap végén annak jó. Ez volt a cél.
Az egész Adam West-féle Batman olyan volt, mint egy nevetséges lázálom, melyben Cesar Romero úgy ízléstelenkedhetett, ahogy kedve tartotta és a projektbe mégis jól beleillett. Ha egy félrement értelmezés miatt lett volna ilyen, egyértelműen ő lett volna utolsó helyen.
4. Barry Keoghan (The Batman)
Keoghan Jokerje egy rövid, de nagyon sötét és fenyegető cameo volt, hasonló jelenetet megidézve, mint A bárányok hallgatnakban láthattunk. Ő volt az a megviselt, elborult elme, akit Batman egy másik sorozatgyilkos leleplezéséhez használt fel. A játéka olyan erős volt, hogy végül kihagyták a filmből, mert attól tartottak, hogy elvennék a reflektorfényt Batmantől és aktuális ellenfelétől. A listánkban is előrébb lehetne, ha többet láthattunk volna belőle. A kivágott jelenet viszont YouTube-on továbbra is elérhető, lentebb meg is nézhetjük.
3. Jack Nicholson (Batman)
Nicholson amihez nyúl, az arannyá válik. Az ő alakítása kicsit klasszikusabb alakításokat idézi meg. Sármos volt és egy karizmatikus vezető... egészen másfajta megközelítés, mint a képregényes iterációk, de a vásznon nagyon jól működik.
Nem a kánonhoz való hitelesség teszi különlegessé, hanem éppen ennek hiánya.
2. Cameron Monaghan (Gotham)
Cameron Monaghan nevét sokan a Shameless (Szégyentelenek) című sorozatból ismerhetik, de az elmúlt években a Star Wars rajongók is felfedezhették maguknak. A színész ugyanis a messzi-messzi galaxisban játszódó Jedi Fallen Order és Jedi Survivor című videójátékok főszereplőjét, Cal Kestist is eljátszotta. Ezek az alakítások azonban mind eltörpülnek amellett, amit a Gotham című sorozatban művelt.
A közvetlenül Bruce Wayne szülei halála után játszódó széria bemutatja, hogy az ifjú Bruce, hogyan bírkózik meg a kínzó gyásszal, illetve végigkövethetjük, hogy indul el a Batmanné válás útján. Emellett azonban megkapjuk a Denevérember legikonikusabb ellenfeleinek eredettörténetét, köztük természetesen Jokerét is.
A sztori elég kacifántos, röviden legyen elég annyi, hogy Monaghan a komédiás, a szuperintelligens, és az anarchista Joker karakterét is életre kelti az évadok során. Méghozzá olyan mesterien, hogy a nézőt az sem zavarja, hogy jogi problémák miatt egyetlen epizódban sem nevezhetik Jokernek, illetve az ikonikus zöld frizurát sem viselhette a Jerome, majd Jeremaiah névre keresztelt karakter.
1. Heath Ledger (A sötét lovag)
Ledger Jokerje a káosz és anarchia megtestesítője volt. A karakter hátborzongató és hiteles megjelenítése új mércét állított nem csak a Joker ábrázolásában, hanem a szupergonoszok között is. Ez volt az a film, ami konkrétan megölte Heath Ledgert: a színész hosszú időkre bezárta magát egy sötét szobába, ahol pszichopatákat elemzett, akiket közvetetten belevihet a filmbe a ját.
A hitelesség miatt Jack Nicholsonnal találkozott, aki óva intette őt, hogy ha így folytatja akkor drogfüggő lesz és az őt érintő médiafigyelemmel nem fog tudni mit kezdeni. A játéka annyira félelmetes volt, hogy a stáb tagjai is féltek tőle, Michael Caine konkrétan rosszul érezte magát a társaságában. A színész halálát gyógyszer túladagolás okozta közvetlen A sötét lovag forgatása után, formabontó játékát poszthumusz Oscar-díjjal tisztelte meg az akadémia.
+1. Mark Hamill (Batman rajzfilmsorozat)
A listánkban igyekeztünk élőszereplős alakításokat felvonultatni, de egy vegyesebb listában, melybe befogadjuk az animált karaktereket is, előkelő helyen lenne minden idők talán legkedveltebb Joker verziója.
Komikus és vérfagyasztó, pontosan azt a hangot üti meg, amit elképzelnénk a képregényeket olvasva. Ez Mark Hamill második legikonikusabb alakítása, az első az nyilvánvalóan a Star Wars filmekben alakított Luke Skywalker szerepe volt.
+2. Joaquin Phoenix (Joker)
A tiszteletdíjasok közé tartozik Joaquin Phoenix születésnapos Jokere is. Kezdve azzal, hogy az első filmnek kevés köze van bármilyen Batman történethez és leginkább csak egy tiszteletadás a Martin Scorsese filmeknek — különösen a Taxisofőrnek és A komédia királyának. Sőt, a második film végén a címszereplő megerősítette, hogy ő nem Joker.
Ettől függetlenül Joaquin Phoenix első filmben bemutatott alakítása zseniális volt, amely máskülönben dobogós lehetne, ha nem létezne a megdöbbentően pocsék folytatása.
