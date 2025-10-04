Ki volt a legjobb Joker? Mutatjuk, melyik színész alakította legzseniálisabban a bűn bohóc hercegét

Egy meggyötört élet, melyben megtörve nem a fogaskerék lesz a gépezetben, hanem a homokszem, ami megtöri azt. Ez volt a Todd Philips rendezésében készült Joker premisszája, mely egy főhajtás Martin Scorsese filmjei előtt, de önmagában is egy élvezhető és izgalmas pszichológiai thriller — jóllehet egyik Batman kánonba se fér bele és a folytatása nélkül is tökéletesen meglettünk volna. A káosszal és fájdalmas nevetésekkel teli filmet hat éven éppen ezen a napon mutatták be. A Joker csatlakozott a több évtizedet felölelő, a festett arcú szupergonosz értelmezéseinek sorához, melyből egy toplistát is készítettünk.

Joker film — de mégse Batman film (Fotó: NORTHFOTO)

Nézzük hát: Ki a legjobb Joker?

6. Jared Leto (Suicide Squad)

Jared Leto Jokerje egy modernebb, punkos, maffiavezér szerű figura, akinél inkább a stílusra és a vizuális megjelenésre koncentráltak. Lehetnénk megengedőek a sajátos vízióval, de Jokert nem a külseje teszi félelmetessé, hanem a belső káosz, ami kifelé árad. Az se segített, hogy kevés játékideje volt a Suicide Squadban és így nem tudott elmélyülni úgy, mint a legtöbb a listában — de vannak olyan magvak, amikből egyébként sem nő rózsa. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy az Öngyilkos osztagban bemutatott bohózatba illő morgásai és nevetséges tetoválásai ellenére Zack Snyder 2021-ben bemutatott Igazság Ligája filmjében visszatért.

A rendező ekkor már tetoválások és ékszerek nélkül adta nekünk gyilkos bohóc verzióját, aki ezúttal egy olyan zseniális monológot kapott, amitől még Ben Affleck Batmanjében is meghült a vér. Ha az Oscar-díjas Jared Leto több ilyen pillanatot kapott volna, minden bizonnyal előrébb szerepelne a listán.

Jared Leto Jokere csak papíron működött jól (Fotó: Atlas Entertainment)

5. Cesar Romero (Adam West-féle Batman sorozat)

Romero helye a listában megosztotta a szerkesztőséget, ugyanis ő egy komolyan vehetetlen bohóc... de a nap végén annak jó. Ez volt a cél.

Az egész Adam West-féle Batman olyan volt, mint egy nevetséges lázálom, melyben Cesar Romero úgy ízléstelenkedhetett, ahogy kedve tartotta és a projektbe mégis jól beleillett. Ha egy félrement értelmezés miatt lett volna ilyen, egyértelműen ő lett volna utolsó helyen.