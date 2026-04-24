„Alig kaptam levegőt” – Mindent elárult a rendező! Ezért ölték meg Vasembert a Bosszúállók: Végjátékban

Azt a Vasembert, akit Robert Downey Jr. megformálásában a Marvel filmes univerzum rajongói megszerettek az évek alatt, Jon Favreau teremtette meg még 2008-ban. Azóta pedig a karakter több saját filmet is kapott, rengeteg Marvel cameoja mellett pedig a Bosszúállók-filmek nélkülözhetetlen karakterévé vált. Olyannyira, hogy hozzá köthető ezen alkotások legkatartikusabb pillanata is, amikor a Russo testvérek filmjében (Bosszúállók: Végjáték) a végtelen köveket megszerezve visszaállítja a megszabdalt világegyetemet eredeti formájára és ebben a folyamatban végül ő is odaveszett. Ezt a kreatív döntést viszont Favreau egyáltalán nem támogatta… sőt!

A Robert Downey Jr-filmek hatalmas lökést kaptak a Bosszúállók alkotások révén (Fotó: Jay Maidment)

Jon Favreau foggal-körömmel ellenezte a legjobb Bosszúállók-film ikonikus lezárását

Joe Russo és Anthony Russo két Amerika kapitány filmet és két Bosszúállók filmet tudhatnak maguk mögött, így legalább annyira prominens szerepet foglalnak el ennek a világnak a formálásában, mint Jon Favreau. Ebben a megvalósításban viszont nagyon nem értettek egyet. A nyilvánosságban először Joe Russo beszélt erről a Vanity Fair interjújában:

Emlékszem, hogy félre kellett vonulnom egy sarokba egy színpadon, mert Favreau hívott és olyanokat mondott a telefonba, hogy „Ezt nem tehetitek meg! Az emberek ki fognak készülni és nem akarhatjátok, hogy kimenjenek a mozitermekből.” Nos, mi mégis megcsináltuk.

Ebből már érezhető volt, hogy kicsit talán Favreau élte bele jobban magát a helyzetbe, mivel a közönség soraiból egyetlen panasz sem érkezett Tony Stark önfeláldozásával kapcsolatban. Sőt, a 2010-es évek mainstream filmfelhozatalának az egyik legemlékezetesebb eseményévé vált. Ezt pedig így, évek távlatából Jon Favreau is belátja, ahogy azt a napokban a Jimmy Kimmel Live! műsorában is közölte:

Az volt bennem, hogy ez nagyon nagy hatással lesz azokra, akik gyerekként ezzel a karakterrel nőttek fel. Viszont be kell vallanom, hogy a Russo testvérek nagyon jól csinálták meg ezt a jelenetet. Gwyneth Paltrow és Robert Downey Jr. is annyira csodálatosan játszottak, adtak némi élénk színt a végeredménybe. Úgy hiszem, csodálatos munkát végeztek. Tévedtem. Alig kaptam levegőt! Tudom, hogy ez csak egy mozifilm, de ezek a karakterek sokáig fontos részei voltak az életemnek.

Robert Downey Jr. visszatér a Bosszúállók következő fejezetében

A Végjáték óta az MCU igyekszik újrateremteni magát, azonban azt a szikrát amit a 2010-es években felépítettek, azóta sem sikerült újracsiholni — hozzáteszem, a Végjáték tökéletes lezárása lett volna ennek a franchise-nak, de ez a Disney aranytojást tojó tyúkja, naná hogy nem engedték el olyan könnyen. Ebben az évben két Marvel szuperprodukció is várható és végül hátrahagyva az újítás gondolatát, egyszerűen összehoznak szinte minden régi és új karaktert egy égisz alá. A Pókember: Vadonatúj nap júliusi megjelenése után decemberben érkezik a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése — utóbbiban a közkedvelt Vasembert alakító Robert Downey Jr. a címszereplő főgonoszt fogja alakítani.