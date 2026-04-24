KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

György névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Pánik a levegőben, Prágánál történt meg majdnem a legrosszabb

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 15:50
Veszélyesen alacsonyra süllyedt egy gép. Fény derült a Prága mellett történt repülős incidens részleteire.
Bors
A szerző cikkei

A januári, Csehország felett történt incidens kivizsgálása komoly hibákat tárt fel. Egy utasszállító repülőgép Prága megközelítésekor veszélyesen alacsonyra süllyedt, miközben a kapitány sem a pilótafülkéből, sem a vezérlőből érkező ismételt figyelmeztetésekre nem reagált. A katasztrófát egy drámai manőver akadályozta meg.

Drámai pillanatokat éltek át a repülőn Prága közelében / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Ez történt a Prágába tartó repülőgéppel

A Lisszabonból Prágába tartó Airbus januárban Křivoklát térsége felett veszélyesen a biztonságos magasság alá süllyedt. A vizsgálat kimutatta, hogy az eset mögött súlyos személyzeti hibák álltak. A kapitány többszöri figyelmeztetésre sem reagált – sem a légiforgalmi irányítás, sem a másodpilóta részéről.

A légiközlekedési balesetek kivizsgálására szakosodott intézet megállapította, hogy a fedélzeti rendszerek hibátlanul működtek, így a műszaki hiba gyanúja nem igazolódott be. Az Airbus A320neo típusú gép a biztonságos 4000 láb (kb. 1219 méter) alá süllyedt, a pilóta azonban ennek ellenére folytatta az ereszkedést. Legalább négy figyelmeztetést hagyott figyelmen kívül – kettőt a másodpilótától, kettőt az irányítóktól.

A kritikus helyzet mintegy 300 méteres magasságban tetőzött. Ekkor a pilóta hirtelen reagált, és vészhelyzeti emelkedést hajtott végre, így elkerülve a tragédiát. A manőver során a repülőgép jelentős terhelésnek volt kitéve.

Stanislav Kott repülési felügyelő szerint kulcsszerepet játszott az úgynevezett „alagút-látás” jelensége. A pilóta úgy gondolta, hogy közelebb van a repülőtérhez, mint valójában – körülbelül 13 kilométert tévedett. Ezért túl korán kezdte meg az ereszkedést, mintha már a leszállás végső szakaszában lenne, miközben a műszerek és a környezet ennek az ellenkezőjét jelezték.

Az incidens kedvezőtlen időjárási körülmények között történt – alacsony felhőzet, enyhe jegesedés és gyenge szél mellett. A vizsgálók nem zárják ki, hogy a másodpilóta aludt, és felébredése után próbálta korrigálni a helyzetet. Amikor a kapitány nem reagált, fontolgatta az irányítás átvételét, de végül már nem lépett közbe, mivel a gép emelkedni kezdett.

Komoly problémát jelent az is, hogy nincs hangfelvétel a pilótafülkéből. A személyzet ugyanis az incidens után nem aktiválta a rögzítést, így a kommunikáció törlődött. A vizsgálat további hiányosságokat is feltárt. A személyzet például késve érkezett a pilótafülkébe, és nem tartotta meg a kötelező leszállás előtti eligazítást.

Kott szerint nem a fáradtság volt a fő ok, hanem inkább a stressz és az adatok hibás értelmezése. A pilóta valószínűleg egyetlen paraméterre koncentrált, amely megerősítette téves feltételezését, miközben a többi információt figyelmen kívül hagyta. Az esetet vizsgálata még folyamatban van - írja a Paraméter.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
