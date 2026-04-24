Benjamin Netanjahu felfedte, prosztatarákot találtak nála

Benjamin Netanjahu azt mondta, „kiváló fizikai állapotban” van, miután nyilvánosságra kerültek a rákdiagnózis részletei.

Benjamin Netanjahu: rutinvizsgálaton derült fény a prosztatarákra

Rosszindulatú prosztatadaganat miatt kezelték az izraeli miniszterelnököt, az elváltozást korai stádiumban fedezték fel, és a kezelés nyom nélkül megszüntette - közölte maga Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő pénteken az X-en.

A 76 éves Netanjahu üzenetében közölte, hogy a kapott kezelés "eltávolította a problémát" és egészségi állapota jelenleg jó. Az éves orvosi jelentés szerint a daganatot egy rutinvizsgálat során, egy 2024 végi műtétet követő ellenőrzésen azonosították nagyon korai stádiumban, áttétel jelei nélkül.

A kormányfő az elmúlt években több egészségügyi beavatkozáson is átesett: 2024-ben jóindulatú prosztatamegnagyobbodás miatt műtötték, 2023 nyarán szívritmusszabályozót kapott, korábban pedig sérvműtéten is átesett, valamint bélgyulladása is volt.