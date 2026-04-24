Lannert Judit lesz a gyermek- és oktatásügyi miniszter

Lannert Juditot kérte fel gyermek- és oktatási miniszternek Magyar Péter.
A Tisza Párt elnöke, a miniszterelnöki poszt várományosa ezt pénteken a Facebook-oldalán jelentette be, közölve: Lannert Judit közgazdász és szociálpolitikus végzettséggel, valamint szociológiából PhD fokozattal rendelkezik.
Pénteken további két minisztert nevezett meg Magyar Péter, közlekedési és beruházási miniszternek Vitézy Dávidot, a Szociális és Családügyi Minisztérium vezetésére pedig Kátai-Németh Vilmost kérte fel.
