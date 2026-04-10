Erőszakos gyerekek veszik át az uralmat – Jön A Legyek Ura sorozat a Netflixre

William Golding klasszikusa rövidesen felköltözik a Netflixre. A Legyek Ura sorozat az 1954-es regény alapján készült és május 4-től lesz elérhető a streaming kínálatában.
Ez lesz az első alkalom, hogy Golding regényéből ezúttal televíziós adaptáció készül. Korábban két alkalommal vitték vászonra a történetet. 1963-ban Peter Brook, a 20. századi színházművészet egyik legjelentősebb rendezője adaptálta először. Brook rendezését sokan dicsérték, és a lehető leghűbb adaptációként vonult be a filmtörténetbe. Később, 1990-ben Harry Hook rendező is kísérletet tett egy újabb filmmel, ami nem volt olyan sikeres, mint elődje, mert sokkal szabadabban kezelte az alapművet. Most, közel 40 évvel a legutóbbi feldolgozás után a Kamaszok sorozat társalkotója, Jack Thorne készített sorozatot a BBC-re, mely május 4-től a Netflixen is látható. A Kamaszok elsöprő Emmy-díjas sikerei alapján bizalmat szavazhatunk Thorne-nak, aki már az első hivatalos előzetesben sem bízott sokat a képzeletre.
Egy csapat angol iskolás fiú repülőgépe lezuhan, a túlélők pedig egy trópusi lakatlan szigeten találják magukat. Rövidesen két táborra oszlanak, az egyik csapat menedéket akar építeni és gyűjtögetésből próbál túlélni, míg a másik csapat sutba dobva minden társadalmi konvenciót, szórakozással és főként vadászattal akarja elütni az időt. Hamar ellentétek és konfliktusok alakulnak ki a két tábor között. Ahogy a regény, úgy a sorozat is azt a kérdést feszegeti, mi történik akkor, amikor egy gyereknek egy szempillantás alatt felnőtté kell válnia, és olyan problémákkal kell szembesülnie, amiknek megoldására még közel sem áll készen. A társadalomból kilépő fiúk előtt két út áll. Megőrzik a kinti világból hozott szabályrendszereket és azok mentén próbálnak túlélni, vagy teret engednek minden ösztönüknek és minden gátlást felrúgnak. Az előzetesből következtetve izgalomból, erőszakból és remek gyerekszínészi alakításokból sem szenvedünk hiányt.
A fiatal tehetségek közül biztosan figyelemre méltó alakítást láthatunk majd Lox Pratt-től, aki az HBO Maxon decemberben debütáló Harry Potter sorozatban alakítja Draco Malfoy szerepét. Pratt új név a szakmában, de alig 14 évesen már két olyan kreditet tudhat a háta mögött, melyek kiváló ugródeszkaként szolgálhatnak ahhoz, hogy később ismert sztár váljon belőle. A Legyek Ura sorozatban Jack, a „lázadó” fiúk vezetőjének szerepét alakítja.
Az ír származású David McKenna a Lox Pratt által alakított Jack ellenfele, Piggy szerepét alakítja a szériában. McKenna 12 éves, és ez lesz az első nagyobb színészi projektje. Az előzetes alapján rá is érdemes lesz odafigyelni a későbbiekben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.