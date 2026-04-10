Erőszakos gyerekek veszik át az uralmat – Jön A Legyek Ura sorozat a Netflixre

William Golding klasszikusa rövidesen felköltözik a Netflixre. A Legyek Ura sorozat az 1954-es regény alapján készült és május 4-től lesz elérhető a streaming kínálatában.

Az új A Legyek Ura sorozat minden eddigi adaptációnál erőszakosabbnak tűnik (Fotó: YouTube)

A Legyek Ura sorozat

Ez lesz az első alkalom, hogy Golding regényéből ezúttal televíziós adaptáció készül. Korábban két alkalommal vitték vászonra a történetet. 1963-ban Peter Brook, a 20. századi színházművészet egyik legjelentősebb rendezője adaptálta először. Brook rendezését sokan dicsérték, és a lehető leghűbb adaptációként vonult be a filmtörténetbe. Később, 1990-ben Harry Hook rendező is kísérletet tett egy újabb filmmel, ami nem volt olyan sikeres, mint elődje, mert sokkal szabadabban kezelte az alapművet. Most, közel 40 évvel a legutóbbi feldolgozás után a Kamaszok sorozat társalkotója, Jack Thorne készített sorozatot a BBC-re, mely május 4-től a Netflixen is látható. A Kamaszok elsöprő Emmy-díjas sikerei alapján bizalmat szavazhatunk Thorne-nak, aki már az első hivatalos előzetesben sem bízott sokat a képzeletre.

A Harry Hook rendezte A Legyek Ura nem aratott nagy sikert (Fotó: ZUMA Press)

Miről szól A Legyek Ura?

Egy csapat angol iskolás fiú repülőgépe lezuhan, a túlélők pedig egy trópusi lakatlan szigeten találják magukat. Rövidesen két táborra oszlanak, az egyik csapat menedéket akar építeni és gyűjtögetésből próbál túlélni, míg a másik csapat sutba dobva minden társadalmi konvenciót, szórakozással és főként vadászattal akarja elütni az időt. Hamar ellentétek és konfliktusok alakulnak ki a két tábor között. Ahogy a regény, úgy a sorozat is azt a kérdést feszegeti, mi történik akkor, amikor egy gyereknek egy szempillantás alatt felnőtté kell válnia, és olyan problémákkal kell szembesülnie, amiknek megoldására még közel sem áll készen. A társadalomból kilépő fiúk előtt két út áll. Megőrzik a kinti világból hozott szabályrendszereket és azok mentén próbálnak túlélni, vagy teret engednek minden ösztönüknek és minden gátlást felrúgnak. Az előzetesből következtetve izgalomból, erőszakból és remek gyerekszínészi alakításokból sem szenvedünk hiányt.

Jack Thorne nem riadt vissza az erőszak ábrázolásától az új A Legyek Ura sorozatban (Fotó:YouTube)

Gyereksztárok a láthatáron

A fiatal tehetségek közül biztosan figyelemre méltó alakítást láthatunk majd Lox Pratt-től, aki az HBO Maxon decemberben debütáló Harry Potter sorozatban alakítja Draco Malfoy szerepét. Pratt új név a szakmában, de alig 14 évesen már két olyan kreditet tudhat a háta mögött, melyek kiváló ugródeszkaként szolgálhatnak ahhoz, hogy később ismert sztár váljon belőle. A Legyek Ura sorozatban Jack, a „lázadó” fiúk vezetőjének szerepét alakítja.