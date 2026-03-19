Te is oda voltál érte? 90 éves lett az első Bond-lány: így él most az egykori szexszimbólum

90. születésnapját ünnepli Ursula Andress, az első Bond-lány, a hatvanas-hetvenes évek egyik elsőszámú szexszimbóluma. Te tudtad róla az alábbi érdekességeket?
A svájci kisvárosban, Ostermundingenben jött világra 1936. március 19-én. Az édesanyja svájci nemzetiségű volt francia és olasz ősökkel, az édesapja egy német diplomata. Utóbbit a második világháború után kitiltották Svájcból, ezután a kislány, Ursula az édesanyjával és a testvéreivel az anyai nagyszüleihez költözött. Később a felnőtt élete legnagyobb részében Olaszország lett a hazája, és az olasz a leggyakrabban használt társalgási nyelve.
A hatgyerekes családban rendkívül szigorú légkör uralkodott, a gyerekek például csak akkor beszélhettek az asztalnál, ha a felnőttek kérdezték őket. Nem csoda, hogy Ursula Andress hamar el akarta hagyni ezt a közeget, és már 17 évesen az Interpol hozta vissza, amikor külföldre szökött. Később Párizsban végzett művészeti tanulmányokat, majd Rómában bébiszitterként dolgozott, 19 évesen pedig már Amerikába költözött, és James Dean oldalán bukkant fel.
Egy római partin figyelt fel rá egy filmproducer, aki aztán elhívta egy készülő film szereplőválogatására. Néhány olasz produkcióban kapott is aprócska szerepeket, majd Hollywoodban a Paramount Pictures hétéves szerződése várta. A szerződés értelmében addig nem kaphatott filmszerepeket, míg meg nem tanult rendesen angolul, ezt a feladatot pedig régi Marlene Dietrich-filmek nézésével próbálta abszolválni.
A hollywoodi szerződése végül egyetlen filmet sem eredményezett számára, mivel gyorsan férjhez ment a sztárszínész John Derekhez, és feladta az ezirányú ambícióit a házassága kedvéért. A frigyet egy Las Vegas-i villámesküvőn kötötték meg, egy taxisofőr volt a tanú, és ehhez képest meglepően sokáig, kilenc évig tartott.
Ursula Andress az erős kezdés után soha többet nem ment férjhez, és nem viseltetett túl jó véleménnyel a házasság intézményéről sem. Számos hírességgel került viszont romantikus viszonyba, akik közül ő maga Jean-Paul Belmondót tartotta élete szerelmének, állítása szerint vele új dimenziókat ismert meg.
Ursula Andress számára végül csak 1962-ben jött el az első komolyabb mozifilmes szerep, de az annál nagyobbat szólt. A Dr. No című első James Bond-filmben a híres felbukkanása a tengerből egy máig élő mozifilmes mítoszt indított el, és a Bond-lányok ikonikus alakjává tette őt. Ezt az is jól mutatja, hogy a filmben viselt híres bikinijét évtizedekkel később egy árverésen körülbelül 20 millió forintnak megfelelő összegért vásárolta meg egy gyűjtő, és hogy évtizedekkel később Halle Berry egy másik Bond-film hasonló szituációjában ugyanolyan fürdőruhában volt látható, őt idézve.
Bármennyire is ikonikus a megjelenése, de a Dr. No című Bond-filmben nem Ursula Andress saját hangja hallható. A rendkívül erős akcentusát ekkorra sem tudta leküzdeni, emiatt a megszólalásait utólag szinkronizáltatták egy amerikai színésznővel.
A hatvanas-hetvenes években a világ egyik első számú szexszimbólumának számított, nem kis mértékben annak köszönhetően, hogy sosem okozott problémát számára ledobni a ruháit a filmekben vagy fotózásokon - ezért is ragadt rá az Ursula Undress becenév. A Playboy számára például összesen hétszer vetkőzött le, és a magazin még hatvanévesen is szerette volna meggyőzni egy újabb meztelenkedésről, de akkor már nemet mondott.
A Titánok harca című filmben játszott együtt Harry Hamlin színésszel, aki aztán évekre a partnere lett. Tőle született az első és egyetlen gyermeke Dimitri Alexander Hamlin néven, akit a színésznő 44 évesen hozott világra.
Az utolsó színészi munkáját a Die Vogelpredigt című 2005-ös svájci szatírában vállalta, azután már csak egy 2008-as dokumentumfilm kedvéért (Masterpiece or Forgery? The Story of Elmyr De Hory) állt kamerák elé. A 2010-es években az amerikai ingatlanjait is eladta, és visszavonultan él, az idejét a római lakása és a rokonságához közeli svájci háza között megosztva.
