Te is oda voltál érte? 90 éves lett az első Bond-lány: így él most az egykori szexszimbólum

90. születésnapját ünnepli Ursula Andress, az első Bond-lány, a hatvanas-hetvenes évek egyik elsőszámú szexszimbóluma. Te tudtad róla az alábbi érdekességeket?

Az Ursula Andress-filmek kiemelkedő darabja a James Bond sztori (Fotó: HIP/ Northfoto)

Ursula Andress svájci, német és olasz is

A svájci kisvárosban, Ostermundingenben jött világra 1936. március 19-én. Az édesanyja svájci nemzetiségű volt francia és olasz ősökkel, az édesapja egy német diplomata. Utóbbit a második világháború után kitiltották Svájcból, ezután a kislány, Ursula az édesanyjával és a testvéreivel az anyai nagyszüleihez költözött. Később a felnőtt élete legnagyobb részében Olaszország lett a hazája, és az olasz a leggyakrabban használt társalgási nyelve.

Korán lelépett otthonról

A hatgyerekes családban rendkívül szigorú légkör uralkodott, a gyerekek például csak akkor beszélhettek az asztalnál, ha a felnőttek kérdezték őket. Nem csoda, hogy Ursula Andress hamar el akarta hagyni ezt a közeget, és már 17 évesen az Interpol hozta vissza, amikor külföldre szökött. Később Párizsban végzett művészeti tanulmányokat, majd Rómában bébiszitterként dolgozott, 19 évesen pedig már Amerikába költözött, és James Dean oldalán bukkant fel.

Egy buliban fedezték fel

Egy római partin figyelt fel rá egy filmproducer, aki aztán elhívta egy készülő film szereplőválogatására. Néhány olasz produkcióban kapott is aprócska szerepeket, majd Hollywoodban a Paramount Pictures hétéves szerződése várta. A szerződés értelmében addig nem kaphatott filmszerepeket, míg meg nem tanult rendesen angolul, ezt a feladatot pedig régi Marlene Dietrich-filmek nézésével próbálta abszolválni.

Las Vegas-i villámesküvőn mondta ki az igent

A hollywoodi szerződése végül egyetlen filmet sem eredményezett számára, mivel gyorsan férjhez ment a sztárszínész John Derekhez, és feladta az ezirányú ambícióit a házassága kedvéért. A frigyet egy Las Vegas-i villámesküvőn kötötték meg, egy taxisofőr volt a tanú, és ehhez képest meglepően sokáig, kilenc évig tartott.

Belmondo volt élete szerelme

Ursula Andress az erős kezdés után soha többet nem ment férjhez, és nem viseltetett túl jó véleménnyel a házasság intézményéről sem. Számos hírességgel került viszont romantikus viszonyba, akik közül ő maga Jean-Paul Belmondót tartotta élete szerelmének, állítása szerint vele új dimenziókat ismert meg.