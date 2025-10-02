Ő a tökéletes nő: Halle Berry levetkőzött? Végre melltartó nélkül olvadhatunk el az egykori Macskanőtől – Fotó

Noha a nyár már rég véget ért, az Oscar-díjas színésznő ismét elhozta forróságot a követői mindennapjaiba. Halle Berry ugyanis nem sokat bízott a rajongók képzeletére, mikor legutóbbi posztjához ruhát választott, de a kebleit nem takargató színésznőnek nyomós oka volt a lemenő nap sugaraival borított meztelenkedésre.

Halle Berry 2025-re megbarátkozott a testében végbemenő változásokkal, és a menopauza szószólója lett (Fotó: Jeffrey Mayer)

Nemes cél érdekében meztelenkedik Halle Berry

Noha az Oscar-díjas színésznő Instagram-oldala nem mentes a forróbbnál forróbb posztoktól, illetve az idei Cannes-i Filmfesztiválról is túlzott meztelenkedés miatt zavarták haza átöltözni, ezúttal nyomós oka volt, hogy ilyen figyelemfelkeltő képet osszon meg követőivel, amelyen Halle Berry egy lenge, köldökig kigombolt nyári ruhában, ami alá semmit sem vett fel:

Ma kezdődik a menopauza-tudatosság hónapja, és hálás vagyok, hogy elérkeztem életemnek ehhez a „arany órájához”. 10 évvel ezelőtt senki sem mondta volna meg nekem, hogy egyszer a változókor bajnoka leszek, és létrehozok egy céget is, ami támogatja a változókoron áteső nőket, vagy hogy a változókor alatt fogom magam a legjobb verziómnak érezni! Ez egy ünnep, hölgyeim, és legyen hangos és büszke a hónapunk, ünnepeljük együtt az „arany óránkat” egész hónapban!

− írja a közösségi felületén a világsztár.

Halle Berry egyébként nem először emeli fel a hangját a menopauza témakörének fontosságával kapcsolatban. Tavaly már több alkalommal is extrém őszinteséggel vallott a testében végbemenő változásokról, és szorgalmazta, hogy erről minél többet és minél nyíltabban beszéljünk.

Halle Berry Instagramon igen aktív, legutóbbi posztja pedig felrobbantotta a netet (Fotó: Instagram)

A Macskanő nem akar negyedjére is férjhez menni

A menopauzális panaszok Halle Berry kapcsolatára is kis híján rányomták a bélyegüket, miután a színésznő tavaly bevallotta, mennyire rossz hatással volt ő és kedvese, Van Hunt nemi életére:

Végre megtaláltam az igazit, és próbálok is szexelni, de olyan érzés, mintha borotvapengék lennének a vaginámban. Esténként próbál közeledni hozzám, de olyan ez ilyenkor, mintha egy ollót akarna belém szúrni.

− osztotta meg hálószobatitkait az egykori Macskanő még 2024 szeptemberében.