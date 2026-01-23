„Rázva, nem keverve!” – Megvan az új James Bond? Az Eufória szépfiúja lehet a következő 007-es

Vészesen szalad az idő, idén már öt éve lesz annak, hogy megjelent a James Bond-filmek legutóbbi darabja, a Nincs idő meghalni. Daniel Craig tökéletes búcsúja a szereptől azonban már nem igazán tölti be a rajongók szívében egyre jobban tátongó űrt, akik már tűkön ülve várják, ki lesz a következő 007-es. A Dűne-filmek rendezője személyében már megvan, ki fogja dirigálni az új Bond-mozit, és most nagyon úgy fest, a címszerepre is megérkezett a befutó, akit úgy hívnak: Jacob Elordi.

Jacob Elordi veheti át a James Bond-stafétát Daniel Craigtől (Fotó: Nicole Dove)

Jacob Elordi: a tökéletes választás?

Denis Villeneuve James Bond-filmjéről eddig nem sokat lehet tudni, csupán annyit, hogy a forgatási munkálatok 2027 elején kezdődnek, addig viszont az alkotóknak tövig kéne taposni a castinggázt, mert 0, azaz nulla szereplőt sikerült eddig kiválasztaniuk. A kanadai direktornak viszont konkrét elképzelése van arról, kit is látna őfelsége titkos ügynökének szmokingjában: egy nagyon fiatal Bondot.

Ebbe pedig tökéletesen beleillik az a Jacob Elordi, aki most kezdi lekaparni magáról a nyájas sorozatszínész billogot, és egyes sajtóértesülések szerint már folynak is a tárgyalások, hogy Hollywood listavezető kémje legyen. Már csak egy dögös Bond-lány kellene mellé, Sydney Sweeney-vel például már biztosan meg lenne az összhang, amit az Eufóriában csiszoltak tökéletesre.

Már folynak a tárgyalások, az új James Bond-mozival bővülhet hamarosan a Jacob Elordi-filmek száma (Fotó: PA)

Túl szép és túl magas

Noha rengeteg férfi odaadná a fél veséjét, hogy csak egy pár centivel magasabb lehessen, Jacob Elordi mégis pont amiatt bukhatja el James Bond szerepét, hogy a Teremtő 1 méter 96 centi magasra alkotta meg.

A Reddit népsége ugyanis ezt hozza fel Elordival szemben első számú kritikaként, méghozzá azért, mert a fanok meglátása szerint a Frankensteinért Oscarra jelölt színész ezzel képtelen lenne elvegyülni még a legnagyobb tömegben is, ami viszont James Bond egyik legnagyobb erénye.

Emellett pedig azt is nehezményezik sokan, hogy Jacob Elordi egyszerűen túl kisfiús és nem elég maszkulin ehhez a szerephez. Más kérdés, hogy mindezek ellen sem a sminkesek, sem Elordi nem képes tenni semmit sem.