Ha igazi rajongó vagy, akkor könnyedén veszed ezt a Star Trek-kvízt

A Paramount nemrég egyesült a Skydance-el és az új vezérigazgató, David Ellison egy befektetőknek tartott konferencián kijelentette, hogy kiemelt céljuk, hogy a Star Trek-et a mozivásznakon is folytassák. Jelenleg két filmterv van előkészületi fázisban. Az egyik a Csillagflotta eredettörténetét mutatná be, míg a másik jóval izgalmasabbnak ígérkezik: ez a régóta húzódó Star Trek 4! Az új filmben visszatérne a szerepébe Chris Pine Kirk kapitánya, Zachary Quinto Spockja és a USS Enterprise teljes legénysége. A film forgatókönyvét Steve Yockey írja, míg a korábbi három filmet rendező, JJ. Abrams produceri szerepet vállal.

A Star Trek: Mindenen túl című film premierjén készült fotó a szereplőkről: Zachary Quinto, Karl Urban, Sofia Boutella, John Cho, Idris Elba, Justin Lin, Simon Pegg, Lydia Wilson és Chris Pine

Fotó: Doug Peters / Northfoto

A rajongók már nagyon régóta várják, hogy új Star Trek-film kerüljön a mozikba

A legutolsó, moziban is bemutatott Star Trek-film közel 10 éve került a filmszínházakba, így a rajongók már nagyon ki vannak éhezve az újabb tartalmakra – noha a különböző streaming-platformokon néhány sorozat mostanában is megjelent. Sokan már 2016 óta áhítoznak rá, hogy Chris Pine-t ismét az ikonikus egyenruhájában lássák, mint Kirk kapitány! Ha úgy érzed, hogy az utóbbi évtizedekben kellően beleástad magad a Star Trek-unverzumba, ismered a régi és az új filmeket és sorozatokat, akkor neked az alábbi kvíz nem okozhat kihívást!