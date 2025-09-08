Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Mária, Adrienn névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ha igazi rajongó vagy, akkor könnyedén veszed ezt a Star Trek-kvízt

Ha igazi rajongó vagy, akkor könnyedén veszed ezt a Star Trek-kvízt

star trek
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 09:15
Chris Pinekvíz
A Chris Pine-féle Kelvin-idővonal utolsó darabja, a Star Trek: Mindenen túl még 2016-ban került a mozikba, így az igazi rajongók azóta csak néhány sorozattal tudják mélyíteni a Star Trek-univerzumos ismereteiket. Az utóbbi hetekben ismét felerősödtek a pletykák, hogy a Paramount a mozivásznon is folytatni kívánja a Star Trek-et, így nem is lehetne aktuálisabb egy kvíz! Figyelem: egy vulkáni észjárására lesz szükséged!
Simon Benedek
A szerző cikkei

A Paramount nemrég egyesült a Skydance-el és az új vezérigazgató, David Ellison egy befektetőknek tartott konferencián kijelentette, hogy kiemelt céljuk, hogy a Star Trek-et a mozivásznakon is folytassák. Jelenleg két filmterv van előkészületi fázisban. Az egyik a Csillagflotta eredettörténetét mutatná be, míg a másik jóval izgalmasabbnak ígérkezik: ez a régóta húzódó Star Trek 4! Az új filmben visszatérne a szerepébe Chris Pine Kirk kapitánya, Zachary Quinto Spockja és a USS Enterprise teljes legénysége. A film forgatókönyvét Steve Yockey írja, míg a korábbi három filmet rendező, JJ. Abrams produceri szerepet vállal.

A Star Trek: Mindenen túl című film premierjén készült fotó a szereplőkről. Zachary Quinto, Karl Urban, Sofia Boutella, John Cho, Idris Elba, Justin Lin, Simon Pegg, Lydia Wilson és Chris Pine
A Star Trek: Mindenen túl című film premierjén készült fotó a szereplőkről: Zachary Quinto, Karl Urban, Sofia Boutella, John Cho, Idris Elba, Justin Lin, Simon Pegg, Lydia Wilson és Chris Pine
Fotó: Doug Peters /  Northfoto

A rajongók már nagyon régóta várják, hogy új Star Trek-film kerüljön a mozikba

A legutolsó, moziban is bemutatott Star Trek-film közel 10 éve került a filmszínházakba, így a rajongók már nagyon ki vannak éhezve az újabb tartalmakra – noha a különböző streaming-platformokon néhány sorozat mostanában is megjelent. Sokan már 2016 óta áhítoznak rá, hogy Chris Pine-t ismét az ikonikus egyenruhájában lássák, mint Kirk kapitány! Ha úgy érzed, hogy az utóbbi évtizedekben kellően beleástad magad a Star Trek-unverzumba, ismered a régi és az új filmeket és sorozatokat, akkor neked az alábbi kvíz nem okozhat kihívást!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Milyen néven és mikor indult az első Star Trek sorozat?

Ez is érdekelhet:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu