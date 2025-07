25 éves a film, amiért a szuperhős műfaj hálás lehet: Ezeket biztosan nem tudtad az első X-Men-filmről

25 évvel ezelőtt vitte vászonra Bryan Singer a Marvel-képregények egyik legnépszerűbb szériáját, az X-Men-sztorit. A Marvel a mutánsok megismertetése előtt egy-két kivétellel csak silány minőségű, sokkal inkább kínosan komikus, mintsem igazán komolyan vehető blockbustereket gyártott. Ezzel szemben Charles Xavier és tanítványainak története már egy igazán ütős produkció volt, mely amellett, hogy látványos akciókkal és Hugh Jackman kockahasával kápráztatta el a közönséget, olyan, ma is aktuális témákat érintett mint a kirekesztés vagy a kisebbségek mindennapi problémái. A X-Mennek igazán hálásak lehetnek a képregény-adaptációk szerelmesei, különösen a Marvel-filmek fanatikusai, hiszen a különc brigád eget verő sikere megmutatta, igenis van igény a hősökre a nagyvásznon is. Singer-filmje nélkül aligha nyerhettek volna teret a 2000-es években olyan produkciók mint a Pókember vagy a hamarosan újabb remake-et kapó Fantasztikus négyes, és ki tudja, elkészült volna-e a felfoghatatlan mennyiségű bevételt termelő Bosszúállók-franchise-t útnak indító 2008-as A Vasember is. A szuperhősmozik mérföldköveként emlegetett film megjelenésének 25. évfordulója alkalmából összegyűjtöttünk róla néhány kulisszatitkos és érdekességet, melyet talán a legvérmesebb rajongók sem tudtak Jackmanék csapatának első bevetéséről.

A Hugh Jackman-filmek egyik legkiemelkedőbb szerepe mindenképp az X-Men Farkas nevű karaktere (Fotó: 20TH CENTURY FOX)

7 érdekesség a 25 éves X-Menről:

Hugh Jackman, a B-terv

Noha már teljességgel lehetetlen lenne Rozsomákot, avagy Farkast nem a közel húsz év házasságot felrúgó Hugh Jackman megformálásában elképzelni, pedig nem is ő volt az első számú jelölt a marcona mutáns szerepére. Eredetileg a stúdió Russell Crowe-t szemelte ki magának, aki azonban nem tudta elvállalni a melót, de maga helyett beajánlotta öreg cimboráját. A többi pedig, ahogy mondani szokás, már történelem.

Rémálom volt a kosztüm

Bár Mystique kinézete lélegzetelállítóra sikeredett, az őt alakító Rebecca Romijnnak alaposan meg kellett szenvednie ezért. A színésznő eleve el volt különítve színésztársaitól, emiatt úgy érezte, ő egyedül dolgozik egy teljesen más filmen, de az igazán nagy nehézség a kosztüm felöltése volt számára hiszen nem kevesebb, mint hat órába telt minden nap felfesteni rá a 110 különálló darabból álló kék jelmezt.