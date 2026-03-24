Rob Schneider üzent Orbán Viktornak

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 24. 12:56
"Köszönöm mindazt, amit tesz, nemcsak a magyarokért, hanem egész Európáért" - üzente Orbán Viktornak Rob Schneider a közelgő választásokkal kapcsolatban.

Rob Schneider üzent Orbán Viktornak. Fotó: Carlos Tischler/ Eyepix Group

Ez egy fontos választás és büszke vagyok rá, hogy Orbán Viktor támogatója lehetek. Lenyűgöző ezeket a gyönyörű, tiszta és biztonságos utcákat. Európa-szerte irigylik ezt.

- emelte ki a színész, hozzátette, hogy Európa követni fogja Magyarország példáját.

