Rob Schneider üzent Orbán Viktornak.

"Köszönöm mindazt, amit tesz, nemcsak a magyarokért, hanem egész Európáért" - üzente Orbán Viktornak Rob Schneider a közelgő választásokkal kapcsolatban.
Ez egy fontos választás és büszke vagyok rá, hogy Orbán Viktor támogatója lehetek. Lenyűgöző ezeket a gyönyörű, tiszta és biztonságos utcákat. Európa-szerte irigylik ezt.
- emelte ki a színész, hozzátette, hogy Európa követni fogja Magyarország példáját.
