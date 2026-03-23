Nem hiszed el, melyik világsztárral futott össze Hajdú Péter az I. Patrióta Nagygyűlésen!

Ma tartják Budapesten az I. Patrióta Nagygyűlést, ahol a nap folyamán Orbán Viktor is beszédet mond majd. A gyűlésen ott van Hajdú Péter is, aki nem akármilyen szelfit osztott meg közösségi oldalán, ugyanis egy igazi világsztárral, az amerikai színész-komikus Rob Schneiderrel készített közös fotót.
Rob Schneider köztudottan támogatója Orbán Viktornak és a nemzeti kormánynak: januárban, a Hungexpón zajló Fidesz-kongresszuson például videóüzenetben köszöntötte az egybegyűlteket. Akkor arról beszélt: "Szeretnék köszönetet mondani Orbán Viktornak, amiért példát mutat, mert a világnak bizony meg kell védenie a nyugati civilizációt, amely támadás alatt áll. Gratulálok Orbán Viktornak, és arra biztatom az összes magyart, hogy a továbbiakban is védjék meg nagyszerű kultúrájukat és gyönyörű hazájukat!"
