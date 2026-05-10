„Ezért maradtam mellette, hogy vigyázzon rám” – Ganxsta Zolee először szólat meg édesanyja elvesztéséről

A hazai zenei élet fenegyereke, Zana Zoltán, azaz Ganxsta Zolee az elmúlt hónapokban visszavonultabb életet élt. Ennek oka a legmélyebb emberi fájdalom: édesanyja, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, Kassai Ilona 97 éves korában elhunyt. Zolee most megtörte a csendet, és a rá jellemző nyers őszinteséggel, de mély tisztelettel beszélt arról a nőről, aki számára nemcsak az anyát, hanem a legfőbb bizalmast és támaszt is jelentette.

Ganxsta Zolee édesanyja, Kassai Ilona halála óta először szólalt meg (Fotó: Mediaworks archív)

Ganxsta Zolee édesanyja utolsó pillanatai

Bár a 97 év tiszteletre méltó kor, a veszteséget semmi sem teszi könnyebbé. Zolee azonban próbál a pozitívumokra fókuszálni. Mint mondja, hatalmas ajándék a sorstól, hogy édesanyja az utolsó napjáig „teljes értékű ember” maradt. Nem homályosult el az elméje, nem vált magatehetetlenné; a rapper a lányával és párjával rendszeresen látogatta az idősotthonban, ahol nagyokat beszélgettek.

97 éves volt, inkább örülünk, hogy ilyen szép kort megért, és hogy végig éles maradt. Tehát nem az volt, hogy egy leszögezett, roncs állapotban lévő ember, hanem teljes értékű életet élt. Ez amúgy nagyon csodálatos ajándék, nagyon ritka, hogy valaki ebben a korban még ilyen állapotban legyen. Tudtunk hülyéskedni, dumálni, jártunk be hozzá az otthonba a lányommal meg a párommal.

– mesélte a Borsnak a Kartel frontembere.

A művésznő távozása végül olyan volt, mint egy békés lezárás: egyszerűen elfáradt és elaludt. Ez a fajta méltóságteljes búcsú ad némi megnyugvást a családnak a nehéz időszakban.

A 38 éves „kisbaba” és a mamahotel

A cikkekben és klipekben látható tetovált, kemény rapper képe mögött egy meglepően szoros szülő-gyerek kapcsolat húzódott meg. Zolee öniróniával vallotta be, hogy csak 38 évesen költözött el otthonról. Ennek oka nem a lustaság, hanem a biztonságérzet volt. Édesanyja számára ő maradt a féltett „kisbaba”, Zolee pedig bevallottan nem akart egyedül buta döntéseket hozni az életben, ezért maradt ilyen sokáig a szülői fészekben, hogy anyja vigyázzon rá.

Nem akartam buta döntéseket hozni egyedül az életben, ezért maradtam édesanyám mellett, hogy vigyázzon rám. Mint minden más normális ember, én is kikértem a szüleim véleményét, ha fontos dolgot akartam elérni.

Ez a kötelék a szülők válása után sem lazult meg. Bár Zolee 18 éves korában a szülei különváltak, ezt a lehető legnagyobb intelligenciával kezelték. A rapper szerint a szülei miatta maradtak együtt addig, amíg le nem érettségizett, de a válás után is megmaradt a jó viszony: természetes volt, hogy az édesapa az új párjával együtt vett részt a közös családi ebédeken Kassai Ilonánál. Ebben a toleráns és szeretetteljes közegben nőtt fel a zenész, ami megalapozta későbbi értékrendjét is.