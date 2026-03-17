A pénz nem boldogít? 7 film, ami bemutatja a gazdagság átkát

A világ leggazdagabb asszonya című új francia film premierje kapcsán listára gyűjtöttük a legemlékezetesebb alkotásokat a gazdagság átkáról. Te hányat láttál a pénz körül forgó alkotások közül?
„A pénz nem boldogít.” Nem véletlenül létezik ez a magyar szólás, és megvan a magunk mozis története is ennek illusztrálására. A Hyppolit, a lakáj című klasszikust vélhetően senkinek sem kell bemutatni, köszönhetően a szállóigévé vált mondatainak, a máig előszeretettel játszott színházi változatnak, vagy akár a felemásra sikerült filmes újrafeldolgozásnak. Az újgazdag, felkapaszkodott kispolgár és a sznob felesége által a házhoz fogadott arisztokratikus komornyik küzdelme máig fergetegesen hat, főként a két Gyula, Kabos és Csortos játéka, a társadalmi visszásságokra reagáló helyzetkomikum és a szellemes szövegek eredményeképpen.
Brewster milliói címen is ismert ez a nyolcvanas évekbeli Richard Pryor-vígjáték, ami egy Amerikában már-már közismert sztorit dolgozott fel, hiszen az alapjául szolgáló George Barr McCutcheon-regényből nem kevesebb, mint hét moziváltozat készült. A történet szerint egy kiöregedőben lévő baseballjátékos 300 millió dollárt örököl egy rokonától, de van egy feltétel: ahhoz, hogy a pénzt megkaphassa, előbb 30 napon belül el kell költenie ebből 30 millió dollárt, szigorúan megszabott feltételek szerint.
A kapzsiság jó! – állítja Gordon Gekko, minden idők leghíresebb filmes brókere és pénzügyi cápája, de a mellé kerülő ifjú titán Charlie Sheen a végére azt tanulja meg, hogy talán annyira mégse. Hisz kettejük „mester és tanítványa” történetét Oliver Stone rendező kíméletlen társadalomkritikára használta fel, melyben a brókerek a mindenkit maga alá gyűrő (vad)kapitalizmus szimbólumaivá lesznek.
A pénzügyi szélhámos Jordan Belfort hihetetlen, de igaz története a gengszterfilmek karriertörténeteinek logikája alapján épül: egy tehetséges ifjú elképesztő felemelkedését és annál nagyobb bukását mutatja be. Nem csoda hát, hogy épp a gengszterfilmek mestere, Martin Scorsese rendezett belőle kulfilmet Leonardo DiCaprio közreműködésével, a főszerepben kiélhette minden harsány színészi gesztusát, hiszen egy szélsőséges karaktert formál meg egy őrülten vicces szatírában.
A 20. század egyik leghíresebb emberrablási esetét jelentette a Getty família egyik ifjú tagjának eltűnése, mely után a különc olajmilliárdos nagyapát a saját családja és az egész világ próbálta győzködni, hogy ugyan fizesse már ki a számára aprópénzt jelentő váltságdíjat az unokájáért. A közelmúltban két feldolgozás is készült a sztoriból, ráadásul két kiemelkedő alkotó (Ridley Scott és Danny Boyle) jóvoltából.
Március 12-től látható a hazai mozikban ez a filmszatíra, ami egy valóban megtörtént, a 2010-es évek francia közéletét felkavaró botrány eseményei nyomán készült. A főhőse egy gazdag, idős örökösnő, aki a barátságába fogad egy excentrikus fotóművészt, akivel mindketten megtalálják a másikban azt, amire szükségük van: az egyik a sivár életének felpezsdítését, a másik a csillogást, társadalmi felkapaszkodást - és persze a pénzt. Egy idő után azonban elfajulnak a dolgok.
