A pénz nem boldogít? 7 film, ami bemutatja a gazdagság átkát

A világ leggazdagabb asszonya című új francia film premierje kapcsán listára gyűjtöttük a legemlékezetesebb alkotásokat a gazdagság átkáról. Te hányat láttál a pénz körül forgó alkotások közül?

Leonardo DiCaprio a pénz megszállottja volt A Wall street farkasában (Fotó: Paramount Pictures)

Magyar pénz? Hyppolit, a lakáj (1931)

„A pénz nem boldogít.” Nem véletlenül létezik ez a magyar szólás, és megvan a magunk mozis története is ennek illusztrálására. A Hyppolit, a lakáj című klasszikust vélhetően senkinek sem kell bemutatni, köszönhetően a szállóigévé vált mondatainak, a máig előszeretettel játszott színházi változatnak, vagy akár a felemásra sikerült filmes újrafeldolgozásnak. Az újgazdag, felkapaszkodott kispolgár és a sznob felesége által a házhoz fogadott arisztokratikus komornyik küzdelme máig fergetegesen hat, főként a két Gyula, Kabos és Csortos játéka, a társadalmi visszásságokra reagáló helyzetkomikum és a szellemes szövegek eredményeképpen.

Szórd a pénzt és fuss! (1985)

Brewster milliói címen is ismert ez a nyolcvanas évekbeli Richard Pryor-vígjáték, ami egy Amerikában már-már közismert sztorit dolgozott fel, hiszen az alapjául szolgáló George Barr McCutcheon-regényből nem kevesebb, mint hét moziváltozat készült. A történet szerint egy kiöregedőben lévő baseballjátékos 300 millió dollárt örököl egy rokonától, de van egy feltétel: ahhoz, hogy a pénzt megkaphassa, előbb 30 napon belül el kell költenie ebből 30 millió dollárt, szigorúan megszabott feltételek szerint.

Tőzsdecápák (1987)

A kapzsiság jó! – állítja Gordon Gekko, minden idők leghíresebb filmes brókere és pénzügyi cápája, de a mellé kerülő ifjú titán Charlie Sheen a végére azt tanulja meg, hogy talán annyira mégse. Hisz kettejük „mester és tanítványa” történetét Oliver Stone rendező kíméletlen társadalomkritikára használta fel, melyben a brókerek a mindenkit maga alá gyűrő (vad)kapitalizmus szimbólumaivá lesznek.

A Wall Street farkasa (2013)

A pénzügyi szélhámos Jordan Belfort hihetetlen, de igaz története a gengszterfilmek karriertörténeteinek logikája alapján épül: egy tehetséges ifjú elképesztő felemelkedését és annál nagyobb bukását mutatja be. Nem csoda hát, hogy épp a gengszterfilmek mestere, Martin Scorsese rendezett belőle kulfilmet Leonardo DiCaprio közreműködésével, a főszerepben kiélhette minden harsány színészi gesztusát, hiszen egy szélsőséges karaktert formál meg egy őrülten vicces szatírában.