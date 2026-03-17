BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Patrik, Gertrúd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A pénz nem boldogít? 7 film, ami bemutatja a gazdagság átkát

A pénz nem boldogít? 7 film, ami bemutatja a gazdagság átkát

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 17. 21:25
A Wall Street farkasafilm
Személyiség kifordulása, egy örökség terhe, anyagi javakért eladott lélek, tönkremenő emberi kapcsolatok: sok módon lehet negatív hatással valaki életére még egy olyan dolog is, amit áldásnak szoktunk gondolni. Gazdagnak lenni sem könnyű, állítják az alábbi, pénz körül forgó filmek.
Bors
A szerző cikkei

A világ leggazdagabb asszonya című új francia film premierje kapcsán listára gyűjtöttük a legemlékezetesebb alkotásokat a gazdagság átkáról. Te hányat láttál a pénz körül forgó alkotások közül?

DiCaprio és a pénz garancia volt a sikerre a 2013-as A Wall street farkasában.
Leonardo DiCaprio a pénz megszállottja volt A Wall street farkasában (Fotó: Paramount Pictures)

Magyar pénz? Hyppolit, a lakáj (1931)

„A pénz nem boldogít.” Nem véletlenül létezik ez a magyar szólás, és megvan a magunk mozis története is ennek illusztrálására. A Hyppolit, a lakáj című klasszikust vélhetően senkinek sem kell bemutatni, köszönhetően a szállóigévé vált mondatainak, a máig előszeretettel játszott színházi változatnak, vagy akár a felemásra sikerült filmes újrafeldolgozásnak. Az újgazdag, felkapaszkodott kispolgár és a sznob felesége által a házhoz fogadott arisztokratikus komornyik küzdelme máig fergetegesen hat, főként a két Gyula, Kabos és Csortos játéka, a társadalmi visszásságokra reagáló helyzetkomikum és a szellemes szövegek eredményeképpen.

Szórd a pénzt és fuss! (1985)

Brewster milliói címen is ismert ez a nyolcvanas évekbeli Richard Pryor-vígjáték, ami egy Amerikában már-már közismert sztorit dolgozott fel, hiszen az alapjául szolgáló George Barr McCutcheon-regényből nem kevesebb, mint hét moziváltozat készült. A történet szerint egy kiöregedőben lévő baseballjátékos 300 millió dollárt örököl egy rokonától, de van egy feltétel: ahhoz, hogy a pénzt megkaphassa, előbb 30 napon belül el kell költenie ebből 30 millió dollárt, szigorúan megszabott feltételek szerint.

Tőzsdecápák (1987)

A kapzsiság jó! – állítja Gordon Gekko, minden idők leghíresebb filmes brókere és pénzügyi cápája, de a mellé kerülő ifjú titán Charlie Sheen a végére azt tanulja meg, hogy talán annyira mégse. Hisz kettejük „mester és tanítványa” történetét Oliver Stone rendező kíméletlen társadalomkritikára használta fel, melyben a brókerek a mindenkit maga alá gyűrő (vad)kapitalizmus szimbólumaivá lesznek.

A Wall Street farkasa (2013)

A pénzügyi szélhámos Jordan Belfort hihetetlen, de igaz története a gengszterfilmek karriertörténeteinek logikája alapján épül: egy tehetséges ifjú elképesztő felemelkedését és annál nagyobb bukását mutatja be. Nem csoda hát, hogy épp a gengszterfilmek mestere, Martin Scorsese rendezett belőle kulfilmet Leonardo DiCaprio közreműködésével, a főszerepben kiélhette minden harsány színészi gesztusát, hiszen egy szélsőséges karaktert formál meg egy őrülten vicces szatírában.

A világ összes pénze (2017) és Bizalom (2018)

A 20. század egyik leghíresebb emberrablási esetét jelentette a Getty família egyik ifjú tagjának eltűnése, mely után a különc olajmilliárdos nagyapát a saját családja és az egész világ próbálta győzködni, hogy ugyan fizesse már ki a számára aprópénzt jelentő váltságdíjat az unokájáért. A közelmúltban két feldolgozás is készült a sztoriból, ráadásul két kiemelkedő alkotó (Ridley Scott és Danny Boyle) jóvoltából. 

A világ leggazdagabb asszonya (2025)

Március 12-től látható a hazai mozikban ez a filmszatíra, ami egy valóban megtörtént, a 2010-es évek francia közéletét felkavaró botrány eseményei nyomán készült. A főhőse egy gazdag, idős örökösnő, aki a barátságába fogad egy excentrikus fotóművészt, akivel mindketten megtalálják a másikban azt, amire szükségük van: az egyik a sivár életének felpezsdítését, a másik a csillogást, társadalmi felkapaszkodást - és persze a pénzt. Egy idő után azonban elfajulnak a dolgok.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu