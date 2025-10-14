Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Hyppolit, a lakáj – kvíz igazi filmrajongóknak

2025. október 14.
Hyppolit, a lakájHunnia Filmstúdiófilmkvíz
Van olyan film, amely sosem öregszik – a Hyppolit, a lakáj pontosan ilyen. Készültekor a Hunnia filmgyár az aranykorát élte, minden adott volt, ami egy igazi klasszikushoz kell. Vajon te mennyire ismered ezt a felejthetetlen vígjátékot? Ebből a kvízből kiderül!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Kevés olyan magyar film van, amelyet közel száz év után is ugyanazzal a lelkesedéssel idézünk fel, mint a Hyppolit, a lakáj című alkotást. A történet, amelyben egy újgazdag fuvarozó úr és az arisztokrata szokásokat erőltető felesége próbálja utolérni az úri világot, mára filmtörténeti klasszikus és egyben korrajz is lett. A neves színészek úgy vitték vászonra a társadalmi különbségek bohózatát, hogy az ma is szórakoztató. Kvízünk neked szól, ha te is rajongsz ezért a filmklasszikusért!

Teszteld kvízünkkel teszteld, mire emlékszel a Hyppolit, a lakáj című filmből.
Nagy nap volt október 14-e a magyar filmtörténelem: 114 éve ezen a napon jegyezték be az első hazai filmvállalatot, a Hunnia Filmgyárat, amelynek az egyik legsikeresebb, máig ismert filmje a Hyppolit, a lakáj című alkotás lett. A produkciót 1931-ben forgatták, a magyar hangosfilm hőskorában. A Hunnia nem csupán stúdió volt, hanem egy korszak szimbóluma: a hely, ahol találkozott egymással a kísérletező kedv, zene, humor és tehetség. 

A film remek szakemberek keze munkájának eredménye: a Németországból hazatért Székely István rendezte, Eisemann Mihály zenéjét dúdolta az egész ország, Eiben István kameramunkája pedig megmutatta, hogy a magyar film is lehet modern, lendületes és látványos. A Hyppolit azonnal szárnyra kapott, az abban elhangzó párbeszédek és kiszólások pillanatok alatt beégtek a kollektív emlékezetbe, és a mai napig idézgetjük azokat. Lássuk, te mire emlékszel ebből a klasszikus filmremekből! Töltsd ki kvízünket és rögtön kiderül!

1 / 10
Melyik színész alakítja a címszereplő komornyikot a filmben?

