Az apja a szeme láttára kapott szívrohamot: Charlie Sheen kifakadt minden botrányáról

Charlie Sheen, a színész, a botrányhős, Martin Sheen fia, Emilio Estevez testvére, és még sok más dolog is, ami a nemrég a Netflixen debütált Alias Charlie Sheen kétrészes dokumentumfilmből mind kiderül. A színész hosszas hallgatás után döntött úgy, hogy kendőzetlenül feltárja élete minden szegletét, kezdve a családjától, karrierjének indulásán át a drog- és alkoholmámorban töltött időszakok és botrányok felelevenítéséig.

Charlie Sheen tabuk nélkül mesél új dokumentumfilmjében (Fotó: KPA/ Northfoto)

Charlie Sheen, ahogy még nem láttuk

Charlie Sheen most végre saját szavaival meséli el balhékkal szegélyezett életútját. Az Alias Charlie Sheen dokumentumfilmben a Két pasi meg egy kicsi sorozat sztárja kitér élete fontos állomásaira, ehhez pedig segítségül hívta barátait és családját is. Gyermekkori barátja Sean Penn színész, Tony Todd, akit szintén kiskora óta ismer, a sorozatban a testvérét alakító John Cryer, volt felesége Denise Richards és bátyja Ramón Estevez is közreműködnek. A film elején azonban kiderül, hogy sem Martin Sheen, sem Emilio Estevez nem akart részt venni a dokumentumfilmben, aminek oka tisztázatlan marad.

Sheen elmondja, hogy már gyermekkoruknak is szerves része volt a filmek világa, egyrészt amiatt a szupernyolcas kamera miatt, amivel testvérei segítségével rengeteg otthoni kisfilmet forgattak. A nyersanyagból több felvétel is felhasználásra kerül a dokuban, amin láthatjuk a fiatal Charliet és a szintén színészi babérokra törő testvérét, Emilio Estevezt is. A másik fontos hatás édesapjuk, Martin Sheen miatt érte őket. A fiúk például rengeteg időt töltöttek a Francis Ford Coppola rendezésében készült Apokalipszis most! forgatásán, melyben apjuk Marlon Brando mellett játszott főszerepet. Jelen voltak akkor is, amikor az extrém körülmények hatására Martin Sheen szívrohamot kapott a dzsungel közepén. Charlie megható történeteket elevenít fel erről az időszakról és az apjával való kapcsolatáról is.

Charlie Sheen és testvére Emilio Estevez apjuk nyomdokaiba lépve választották a színészetet (Fotó: Moviestore Collection/face to fa)

Charlie Sheen karrierje

Az első szerepe a Meglógtam a Ferrarival című filmben volt. Jennifer Grey színésznő, aki akkori jóbarátja volt, segítette hozzá a szerephez. John Hughes rendező akkoriban a Nulladik óra című filmje miatt, amiben Charlie Sheen testvére, Emilio Estevez is játszott, az egyik legfelkapottabb rendezőnek számított, így Sheen nagyon fontos lehetőségnek tartotta, hogy bekerülhetett a stábba. Azonban a színész már akkor sem hazudtolta meg önmagát, ugyanis a forgatási napon másfél óra késéssel jelent meg, de szerencsére Hughes elnéző volt vele.