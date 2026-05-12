Szörnyű baleset a luxusirodában: Csendben akart maradni, de levágta a saját ujját a kezdő pénzügyes

Lucy Crabb új lányként nem akart feltűnést kelteni, ezért próbálta megakadályozni, hogy a mosdó súlyos ajtaja hangosan becsapódjon. A túlzott udvariasság azonban végzetesnek bizonyult: a kisujja beszorult a mázsás ajtó és a keret közé, a lendület pedig azonnal végzett a felső ujjperccel. Ez a bizarr munkahelyi baleset pillanatok alatt romba döntötte a lány londoni álmait, aki a sokktól remegett.

Lucy sosem gondolta volna, hogy egy ilyen bizarr munkahelyi baleset vet véget a londoni karrierjének / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Azt hittem, nem esik le, amíg meg nem éreztem a karomon lefolyó meleg folyadékot. Ránéztem a kezemre, és csak annyit tudtam gondolni: édes Istenem! Amikor rájöttem, hogy hiányzik az ujjam vége, zokogni kezdtem. Borzalmas trauma volt

– emlékezett vissza a gyomorforgató pillanatra Lucy.

Starbucks-os jégkockákkal mentették a menthetőt

Az irodában azonnal eluralkodott a pánik. Míg Lucy a sokktól remegve próbált magához térni, az egyik kollégája a közeli Starbucksba rohant át egy pohár jégért, hogy abba tegyék bele a lány ujjpercének a földön heverő darabját. A kórházban azonban lesújtó hírt kaptak: az orvosok közölték, hogy a roncsolódás olyan mértékű, hogy képtelenség visszavarrni a levágott részt.

A fiatal lány összeomlott a hír hallatán. Úgy érzi, egy darabot téptek ki belőle, amit soha nem kaphat már vissza.

Tudom, hogy ez csak egy fél kisujj, de amikor tíz lábujjal és tíz kézujjal születsz, sokkoló, amikor az egyiket elveszik tőled

– mondta elcsukló hanggal.

Feladta az álmait a munkahelyi baleset miatt

Bár a cég rendkívül megértő volt, Lucy nem tudta feldolgozni a történteket a családja nélkül. A fájdalomcsillapítókon élő lány végül úgy döntött: feladja londoni karrierjét, felmond, és visszaköltözik Új-Zélandra az édesanyjához.

Egy ilyen helyzetben jössz rá, hogy anyukád ölelése mindennél többet ér

– vallotta be Lucy, aki azóta a TikTokon dokumentálja a gyógyulását.

Bár a lány próbál optimista maradni, és viccelődve azt mondja, mostantól ez a csonka ujj lesz az egész személyisége, a trauma mély nyomokat hagyott benne. Egy életre megtanulta: az egészség és a család biztonsága fontosabb minden álommunkánál – írja a People magazin.