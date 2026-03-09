Már nem kell sokat aludni, mindjárt itt az Oscar-gála - íme az eddigi legemlékezetesebb pillanatok!

Ráfordultunk az utolsó hajrára, már csak egy hét választja el az idei, 98. Oscar-gála jelöltjeit, és persze minket is, hogy megtudjuk végre, kik lesznek a szerencsés győztesek, és melyik lesz a 2025-ös év filmje. Az Oscar-gálára hangolódva most felidézzük az elmúlt díjátadók legemlékezetesebb pillanatait.
Az 1974-es Oscar-gála házigazdája David Niven színész volt, akit A rózsaszín párduc-filmekből ismerhet leginkább a közönség. Niven éppen Elizabeth Taylort hívta volna a színpadra, amikor a háta mögül előkerült egy bajuszos férfi anyaszült meztelenül és keresztül rohant a színpadon. A pillanat legendássá vált, különösen Niven gyors és humoros riposztja miatt. „Nem lenyűgöző, hogy ez az ember valószínűleg most az egyszer tudott nevetést kiváltani, de csak azzal, hogy meztelenre vetkőzött és bemutatta nekünk a hiányosságait?” – mondta a házigazda, aki maga is küszködött a nevetéssel és igyekezett visszaterelni az estet korábbi medrébe.
A legutóbb A brutalistával Oscar-díjat nyerő Adrien Brody ezúttal már ügyesebben tudott uralkodni az érzelmein, mint anno 2003-ban, amikor első Oscar-díját nyerte A zongorista című filmben nyújtott alakításáért. A 75. Oscar-gálán a legjobb férfi főszereplő kategóriában küzdött Nicolas Cage, Daniel Day-Lewis, Michael Caine, és Jack Nicholson mellett. A díjat Halle Berry prezentálta. Amikor Adrien Brody neve hangzott el győztesként, a színész először meghatottan megpuszilgatta magyar származású fotóművész anyukáját, Sylvia Plachyt, majd felrohant a színpadra és egy spontán, szenvedélyes nyelves csókot lopott Halle Berrytől, aki igencsak meglepődött a heves gesztustól. A bosszúra 22 évet kellett várni, ugyanis tavaly, amikor Brody ismét győztesként került ki A brutalistával, Halle Berry még a vörös szőnyegen elkapta és viszonozta az évtizedekkel korábban kapott csókot.
Hollywood talán legkétbalkezesebb, pontosabban két ballábasabb színésznője, Jennifer Lawrence a 2013-as Oscar-gálán is bemutatta, hogy a legemelkedettebb pillanatokban sem tud parancsolni a végtagjainak. A 2012-ben készült Napos oldal című filmben játszotta a női főszerepet Bradley Cooper mellett, amiért a színésznőt jelölték az aranyszobrocskára. Meg is nyerte a kategóriát, olyan neveket utasított maga mögé, mint Naomi Watts és Jessica Chastain, de nem tudta meghazudtolni önmagát. Miután elhangzott a neve, megindult a színpadra átvenni a díját, de a lépcsők kifogtak rajta és lenyűgöző krémszínű estélyijében csúnyát zakózott. Ezt nem először és utoljára követte el, a következő évben a színpadig sem jutott, már a vörös szőnyegen esett-kelt, közben magával rántva az előtte sétáló barátnőjét is.
2017-ben, a 89. Oscar-gálán Hollywood egyik legtehetségesebb és egyben legrettegettebb színésznője, Faye Dunaway prezentálta a legjobb film kategóriát a Bonnie és Clyde filmbeli partnerével, Warren Beattyvel, azonban bármilyen rettegett is, még ő sem tévedhetetlen. Prezentálás közben azért bemutatta, miért is tart tőle mindenki a szakmában, mert a boríték kinyitásakor kíméletlenül letorkolta Beattyt, majd bejelentette, hogy a Kaliforniai álom a győztes. Csakhogy hiba csúszott a gépezetbe, valójában nem Damien Chazelle rendezése volt a szerencsés, hanem a Moonlight című mozi, így az Akadémia történetének egyik legkellemetlenebb pillanata volt, amikor a tévesen kihirdetett Kaliforniai álom stábjától el kellett venni a kis aranyszobrokat és átadni azokat jogos tulajdonosaiknak.
A 2024-es Oscar-gála egy mindent eldöntő küzdelem volt. Bizonyára mindenki emlékszik a "Barbenheimer" nyárra, amikor Greta Gerwig Barbie filmje és Christopher Nolan Oppenheimere uralták a közösségi média minden felületét, sőt, az Oscar-díjátadó utolsó pillanatáig sem szakadt meg az egészséges, humoros versengés a két kasszasiker film között. Bárhogy is alakultak a díjak, bátran állítjuk, hogy az elmúlt évtizedek legemlékezetesebb performanszára került sor, amikor a Barbie film Kenje, Ryan Gosling előadta a filmhez készült I'm just Ken című opuszt a Guns n' Roses legendás gitárosa, Slash, a filmből ismert Ken csapat és a világ egyik legzseniálisabb zeneszerzője, Mark Ronson közreműködésével. Margot Robbie már a könnyeit törölgetve próbált uralkodni a röhögésen, de nem volt vele egyedül, nemcsak a teljes nézőközönség, de a képernyők előtt helyet foglalók is hasonlóan reagáltak. A sikerre való tekintettel Gosling Mark Ronson stúdiójában is felénekelte a mára himnusszá vált slágert.
