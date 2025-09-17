Megcsókolta Macskanőt és menővé tette a magyarságot — Adrien Brody hazánk egyik legékesebb csillaga

Cikkünkben napjaink legismertebb magyar származású színészéről írunk. Adrien Brody a legfiatalabb Oscar-díjas, Roman Polanski, Wes Anderson és Woody Allen kedvelt színésze kiemelten kezeli anyai gyökereit.

A magyar származású Adrien Brody (Fotó: RW)

A csodálatos Adrien Brody, a büszke magyar

Adrien Nicholas Brody 1973. április 14-én született a New York-ban, a magyar származású Sylvia Plachy és a lengyel zsidó Elliot Brody gyermekeként. A szereplési vágya már gyerekkorában is fellelhető volt, hisz „A csodálatos Adrien” néven bűvészmutatványokat csinált a többi gyereknek, egy minden bizonnyal aranyos műsor keretében.

A származása és a családjától elsőkézből kapott, amerikai bevándorlókhoz kapcsolódó tapasztalatok jelentősen inspirálhatták az idei évben nyújtott A brutalista című filmben látható magyar építész, Tóth László megszemélyesítésére. Pontosan tudja, mennyire nem könnyű a beilleszkedés, elmondása szerint a szüleinek nem is igazán sikerült. A film promózása idején a színész nagyon jó véleménnyel volt az anyja ága felől közelálló magyarokról.

A magyarok csodálatosan lelkesek, szenvedélyesek és szókimondóak – ez egy fantasztikus tulajdonság. Én is hajlamos vagyok erre, lehet, hogy ez a magyar vonás bennem.

— áradozott korábban a színész. Egy másik interjúban elmondta, hogy new yorkiként nem érzi magát túl távol a mélyebb családi gyökerektől, hisz megvannak a hasonlóságok, például a nyers humor.

Ha nem szoktál hozzá a stílusukhoz, akkor nem mindig egyértelmű, hogy viccelnek-e vagy sem. Sok igazság van a viccelődéseikben is. Nem beszélnek félre, de azért megemlítik, hogy 'csak vicc volt'.

A brutalistában, ahol Felicity Jones és Guy Pearce mellett játszott egyébként nagyon jól hozta az összezavarodott, az országban helyét nehezen találó magyar építész karakterét, a kellő akcentussal és a magyar virtusra jellemző gesztikulációkkal. Olyannyira, hogy egy Oscar-díjat is bezsebelt érte.

De nem ez az egyetlen szerep, ahol magyart játszott, hisz a magyar származású illuzionistát, Harry Houdinit is megjelenítette egy Emmy-díjas mini-sorozat keretében.