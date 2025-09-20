Őrület a színpadon: Jack Nicholson annyira be volt állva, hogy nem tudta átvenni a saját díját – Videó

A sztárok is tudnak hatalmasat bakizni, főleg, ha egy olyan euforikus eseményen vesznek részt, mint egy Oscar- vagy Emmy-díjátadó. Az idei Emmy-gálán például a Pingvin sztárja, Cristin Milioti zakózott hatalmasat, de nem az esés a legfurcsább dolog, ami megtörténhet egy ilyen felfokozott hangulatú eseményen. Mutatjuk a legizgalmasabb díjátadó-sztorikat.
A legutóbb a Sandman-Az álmok fejedelme és a Wednesday című sorozatokban játszó Gwendoline Christie nem szégyenlősködött. A 2019-es Emmy-gálára saját magát jelölte a Trónok harca sorozatban nyújtott alakításáért. A nevezési szabályzat ugyanis nem tiltja meg, hogy valaki önmagát javasolja jelöltnek, így a színésznő nem késlekedett és ha győzelmet nem is, de egy Emmy-jelölést sikeresen bezsákolt magának.
Robin Williams, a nagy nevettető a díjátadókon sem fukarkodott a humorával. 2003-ban a Critics Choice Awards-on Jack Nicholson, Daniel Day-Lewis és ő voltak jelölve a legjobb férfi főszereplő kategóriában, amit Nicholson és Daniel Day-Lewis kaptak megosztva. Azonban Jack Nicholson nem is titkolta, hogy annyira befüvezett, hogy képtelen lett volna elmondani a köszönőbeszédét, így felkérte a vesztest, Robin Williamst, hogy szólaljon fel helyette, a Holt költők társaságának sztárja pedig eleget is tett a kérésnek.
Jennifer Lawrence és a Ragyogás sztárja, Jack Nicholson között zajló párbeszéd bejárta az internetet és a mai napig az egyik legviccesebb jelenet a vörösszőnyeges események történetében. Lawrence éppen interjút adott, amikor Nicholson megszólította, mondván, úgy néz ki, mint egy régi barátnője. Lawrence a maga vicces stílusában rögtön reagált is, és megkérdezte a színészt, hogy nem néz-e ki úgy, mint egy új barátnő. Jack Nicolson ezen sem lepődött meg és arra kezdett utalgatni a színésznőnek, hogy várni fogja őt később.
Jennifer Lawrence bővelkedik a hasonló pillanatokban, két alkalommal is sikerült hatalmasat esnie az Oscar-díjátadón, ráadásul két egymást követő évben. A színésznő 2013-ban a színpadra tartva vette volna át a legjobb női főszereplőnek járó aranyszobrot a Napos oldal című filmjéért, amikor megbotlott a lépcsőn. A következő évben pedig egy közlekedési bólya babrált ki vele, és az előtte haladó barátnőjébe kapaszkodva próbálta elkerülni az esést. Mindkét eset bevonult a legviccesebb Oscar-bakik történetébe, szegény Jennifer Lawrence 10 év alatt sem tudott szabadulni az esettől.
Marlon Brando Oscar-gálás esete már sokkal kevésbé vicces, inkább emlékezetes és rendkívül vitatott. A Francis Ford Coppola rendezésében készült A keresztapa főszerepéért kapta meg az Oscar-díjat, amit azonban nem volt hajlandó átvenni. Nem jelent meg a díjátadón, hanem elküldte az indián származású Sacheen Littlefeather színésznőt maga helyett, de nem azért, hogy átvegye, hanem hogy visszautasítsa a díjat. Brando így fejezte ki támogatását az amerikai őslakos közösség iránt és az elnyomásuk elleni protestálásként nem fogadta el az elismerést.
Meryl Streep, az Oscar-jelölések koronázatlan királynője még rutintalannak számított, amikor a Kramer kontra Kramer című, Dustin Hoffmannal közös filmjéért megkapta második Oscar-díját. A nagy izgalomban a színésznő a mosdóban felejtette az aranyszobrocskát, de szerencsére a ceremónia vége előtt visszaszerezte.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.