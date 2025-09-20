Őrület a színpadon: Jack Nicholson annyira be volt állva, hogy nem tudta átvenni a saját díját – Videó

A sztárok is tudnak hatalmasat bakizni, főleg, ha egy olyan euforikus eseményen vesznek részt, mint egy Oscar- vagy Emmy-díjátadó. Az idei Emmy-gálán például a Pingvin sztárja, Cristin Milioti zakózott hatalmasat, de nem az esés a legfurcsább dolog, ami megtörténhet egy ilyen felfokozott hangulatú eseményen. Mutatjuk a legizgalmasabb díjátadó-sztorikat.

Cristin Milioti esése volt az idei Emmy-díjátadó legemlékezetesebb bakija (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Emmy- és Oscar-díjátadós izgalmak

Gwendoline Christie tudja, mennyit ér

A legutóbb a Sandman-Az álmok fejedelme és a Wednesday című sorozatokban játszó Gwendoline Christie nem szégyenlősködött. A 2019-es Emmy-gálára saját magát jelölte a Trónok harca sorozatban nyújtott alakításáért. A nevezési szabályzat ugyanis nem tiltja meg, hogy valaki önmagát javasolja jelöltnek, így a színésznő nem késlekedett és ha győzelmet nem is, de egy Emmy-jelölést sikeresen bezsákolt magának.

Gwendoline Christie úgy érezte, megérdemel egy Emmy-jelölést (Fotó: Kay Blake)

Robin Williams megmenti Jack Nicholsont

Robin Williams, a nagy nevettető a díjátadókon sem fukarkodott a humorával. 2003-ban a Critics Choice Awards-on Jack Nicholson, Daniel Day-Lewis és ő voltak jelölve a legjobb férfi főszereplő kategóriában, amit Nicholson és Daniel Day-Lewis kaptak megosztva. Azonban Jack Nicholson nem is titkolta, hogy annyira befüvezett, hogy képtelen lett volna elmondani a köszönőbeszédét, így felkérte a vesztest, Robin Williamst, hogy szólaljon fel helyette, a Holt költők társaságának sztárja pedig eleget is tett a kérésnek.

Jennifer Lawrence és Jack Nicholson tüzes párbeszéde

Jennifer Lawrence és a Ragyogás sztárja, Jack Nicholson között zajló párbeszéd bejárta az internetet és a mai napig az egyik legviccesebb jelenet a vörösszőnyeges események történetében. Lawrence éppen interjút adott, amikor Nicholson megszólította, mondván, úgy néz ki, mint egy régi barátnője. Lawrence a maga vicces stílusában rögtön reagált is, és megkérdezte a színészt, hogy nem néz-e ki úgy, mint egy új barátnő. Jack Nicolson ezen sem lepődött meg és arra kezdett utalgatni a színésznőnek, hogy várni fogja őt később.

Jennifer Lawrence kérdéses járási képességei

Jennifer Lawrence bővelkedik a hasonló pillanatokban, két alkalommal is sikerült hatalmasat esnie az Oscar-díjátadón, ráadásul két egymást követő évben. A színésznő 2013-ban a színpadra tartva vette volna át a legjobb női főszereplőnek járó aranyszobrot a Napos oldal című filmjéért, amikor megbotlott a lépcsőn. A következő évben pedig egy közlekedési bólya babrált ki vele, és az előtte haladó barátnőjébe kapaszkodva próbálta elkerülni az esést. Mindkét eset bevonult a legviccesebb Oscar-bakik történetébe, szegény Jennifer Lawrence 10 év alatt sem tudott szabadulni az esettől.

Marlon Brando ellentmondásos állásfoglalása

Marlon Brando Oscar-gálás esete már sokkal kevésbé vicces, inkább emlékezetes és rendkívül vitatott. A Francis Ford Coppola rendezésében készült A keresztapa főszerepéért kapta meg az Oscar-díjat, amit azonban nem volt hajlandó átvenni. Nem jelent meg a díjátadón, hanem elküldte az indián származású Sacheen Littlefeather színésznőt maga helyett, de nem azért, hogy átvegye, hanem hogy visszautasítsa a díjat. Brando így fejezte ki támogatását az amerikai őslakos közösség iránt és az elnyomásuk elleni protestálásként nem fogadta el az elismerést.