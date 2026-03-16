Orbitális villantások, mindenhol dekoltázs: mutatjuk az Oscar-gála legjobb csajait – Fotók

Idén immár 98. alkalommal szólt minden az aranyszobrocskákról, a fényről és a csillogásról egy este erejéig Hollywoodban. Az Oscar 2026-os gálája telis-tele volt meglepetésekkel, Timothée Chalamet például hatalmasat bukott, hogy Michael B. Jordan kapja fel előle a kitüntetést, de ahogy az lenni szokott, már a vörös szőnyeges bevonulós is olyan eseményeket produkált, amitől mindenkinek leesett az álla.
Noha a rekordmennyiségűnek számító, 17 jelölése miatt a Bűnösöket várta mindenki az este nagy győztesének, azonban nem túlzás azt mondani, hogy az Egyik csata a másik után némileg elcsente Ryan Coogler pajzánkodó zenés horrorfilmje elől. Míg előbbi „csak” négy jelölést tudott Oscar-díjra váltani, addig a mesés bajuszával taroló Leonardo DiCaprio, valamint a fekete-fehér csíkos, hatalmas dekoltázst villantó Teyana Taylor családi drámája hattal zárta az estét.
Az Egyik csata a másik után sikerének előszele viszont már a vörös szőnyeges bevonuláson érezhető volt, hiszen az imént említett Teyana Taylor mellet Paul Thomas Anderson filmjének másik üdvöskéje, a rendező által külön kiemelt Chase Infiniti is szó szerint ragyogott a vörös szőnyegen.
A hat Oscart nyert, komikus elemekkel teletűzdelt, groteszk alkotás bombázói mellett természetesen még bőven akadtak olyan csinos dresszek, melyektől minden férfi szíve kihagy egy ütemet.
