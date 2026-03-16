Orbitális villantások, mindenhol dekoltázs: mutatjuk az Oscar-gála legjobb csajait – Fotók

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 10:35
Idén is megrendezték a filmvilág legfontosabb eseményét. Az Oscar 2026-os gáláján meglepetések mellett pedig szívdöglesztő ruhaválasztásokból sem volt hiány, mutatjuk is, kik mutatták be legjobban, mitől is döglik a légy!
Idén immár 98. alkalommal szólt minden az aranyszobrocskákról, a fényről és a csillogásról egy este erejéig Hollywoodban. Az Oscar 2026-os gálája telis-tele volt meglepetésekkel, Timothée Chalamet például hatalmasat bukott, hogy Michael B. Jordan kapja fel előle a kitüntetést, de ahogy az lenni szokott, már a vörös szőnyeges bevonulós is olyan eseményeket produkált, amitől mindenkinek leesett az álla.

Oscar 2026 Teyana Taylor
Oscar Winners 2026: az Oscar 2026-os gálája sem meglepetésekből, sem szexi ruhákból nem okozott hiányt: elég csak Teyana Taylorra pillantanunk (Fotó: Mark Hammond)

Az Egyik csata a másik után színésznőiről szólt az Oscar 2026-ban

Noha a rekordmennyiségűnek számító, 17 jelölése miatt a Bűnösöket várta mindenki az este nagy győztesének, azonban nem túlzás azt mondani, hogy az Egyik csata a másik után némileg elcsente Ryan Coogler pajzánkodó zenés horrorfilmje elől. Míg előbbi „csak” négy jelölést tudott Oscar-díjra váltani, addig a mesés bajuszával taroló Leonardo DiCaprio, valamint a fekete-fehér csíkos, hatalmas dekoltázst villantó Teyana Taylor családi drámája hattal zárta az estét.

98th Oscars
Az Oscar-gála 2026-ban Chase Infinitről is szólt, ám a fiatal színésznőnek aligha ez az utolsó vörös szőnyeges bevonulása karrierje során (Fotó: Valerie Goodloe)

Az Egyik csata a másik után sikerének előszele viszont már a vörös szőnyeges bevonuláson érezhető volt, hiszen az imént említett Teyana Taylor mellet Paul Thomas Anderson filmjének másik üdvöskéje, a rendező által külön kiemelt Chase Infiniti is szó szerint ragyogott a vörös szőnyegen.

A hat Oscart nyert, komikus elemekkel teletűzdelt, groteszk alkotás bombázói mellett természetesen még bőven akadtak olyan csinos dresszek, melyektől minden férfi szíve kihagy egy ütemet. Az Oscar-gála legdögösebb ruháit tartalmazó galériánkat a lenti képre kattintva tudod megtekinteni:

March 15, 2026, Hollywood, California, USA: Anne Hathaway at the red carpet of the 98th Annual Academy Awards on Sunday March 15, 2026 at the Dolby Theater in Hollywood, California. MARK HAMMOND/BNS/PI (Credit Image: � PI via ZUMA Press Wire)
(L-R) Goldie Hawn and Kate Hudson at the red carpet of the 98th Annual Academy Awards on Sunday March 15, 2026 at the Dolby Theater in Hollywood, California. MARK HAMMOND/BNS/PI
Mikey Madison at the red carpet of the 98th Annual Academy Awards on Sunday March 15, 2026 at the Dolby Theater in Hollywood, California. MARK HAMMOND/BNS/PI
Galéria: Az Egyik csata a másik után már a vörös szőnyegen megnyerte a gálát: Íme, az Oscar legszexibb színésznői
Anne Hathaway nem véletlenül alakít már 20 éve egy ördögi divatgurut, az ő esetében a kifinomultság és a szexiség kéz a kézben jár

