Nőnapi üdvözlet a filmvászonról: ők a filmtörténet legmenőbb nőalakjai

Minden év március 8-án világszerte a nőket ünnepeljük. A nőnap eredetileg az első világháború előtti időkből származó, szocialista kezdeményezésre jött létre, majd a különféle politikai frontátvonulások tükrében alakult át azzá, amit az ENSZ jóvoltából már nemzetközileg március 8-án ünneplünk. Ahogy a való élet, úgy a művészetek is kitermeltek nem is kevés, valamilyen szempontból meghatározó és kiemelkedő nőalakot. Gondoljunk az irodalmi hagyományból Elizabeth Bennetre és Anna Kareninára, a képzőművészetben halhatatlanná tett Lila ruhás nőre Szinyei Merse Pál festményén, vagy Klimt Hölgy aranyban címen is ismert Adele Bloch Bauer portréjára. A filmművészet sem okoz csalódást, a mozivásznon is rendre feltűntek olyan nőalakok, akik meghatározó benyomást tettek a popkultúra berkein belül.

Nőnapra ajánljuk a Hamnet című filmet, Agnes is belépett a legjobb filmes nőalakok közé (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Nőnapra a legfontosabb filmes nőalakok

Mamma Mia! - Donna

A Meryl Streep által alakított Donna karaktere több szempontból is valódi női példakép. Egyedül nevelte fel a lányát, Sophiet (Amanda Seyfried), és bármilyen nehéz is volt, igyekezett mindent biztosítani számára. Emellett szintén egyedül, erején felül vezeti a hotelt a kis görög szigeten, amit megálmodott magának. Amikor Sophie meghívja három feltételezett apukáját Samet (Pierce Brosnan), Billt (Stellan Skarsgard) és Harryt (Colin First) az esküvőjére, Donnat hatalmukba kerítik a múltbéli érzések és a titok, amit hosszú évek óta hordoz, de senki és semmi nem lehet fontosabb a lánya boldogságánál. Persze minden jó, ha jó a vége, így Donna is megtalálja a saját boldogságát.

Donna volt az egyik legerősebb anyakarakter a filmvásznon (Fotó: Photo Credit: Peter Mountain)

Majdnem híres - Penny Lane

Penny Lane szerepében Kate Hudsont figyelhetjük, ahogy a világ egyik legmenőbb elfoglaltságát űzi: kedvenc bandáját, a Stillwatert követi végig turné közben. Ezalatt megismerkedik a szemtelenül fiatal William Millerrel, aki egy kis csalásnak köszönhetően a híres-neves Rolling Stone magazinnak készít interjút a feltörekvő zenekarral. Penny Lane nem a rendkívüli ereje, anyaszerepe vagy önfeláldozása miatt vált fontos filmes nőalakká. Valljuk be, sokan megirigyeltük azt az életszemléletet, amit képvisel. A szabadság, a pillanat megélése, és a zene mindenek feletti szeretete koncentrálódik benne, és arra tanít, hogy ne vegyük mindig olyan véresen komolyan az életet. Emellett pedig a filmtörténet egyik legcsodásabb idézete is tőle származik.