Nőnapi üdvözlet a filmvászonról: ők a filmtörténet legmenőbb nőalakjai

Minden év március 8-án világszerte a nőket ünnepeljük. A nőnap eredetileg az első világháború előtti időkből származó, szocialista kezdeményezésre jött létre, majd a különféle politikai frontátvonulások tükrében alakult át azzá, amit az ENSZ jóvoltából már nemzetközileg március 8-án ünneplünk. Ahogy a való élet, úgy a művészetek is kitermeltek nem is kevés, valamilyen szempontból meghatározó és kiemelkedő nőalakot. Gondoljunk az irodalmi hagyományból Elizabeth Bennetre és Anna Kareninára, a képzőművészetben halhatatlanná tett Lila ruhás nőre Szinyei Merse Pál festményén, vagy Klimt Hölgy aranyban címen is ismert Adele Bloch Bauer portréjára. A filmművészet sem okoz csalódást, a mozivásznon is rendre feltűntek olyan nőalakok, akik meghatározó benyomást tettek a popkultúra berkein belül.
Mamma Mia! - Donna
A Meryl Streep által alakított Donna karaktere több szempontból is valódi női példakép. Egyedül nevelte fel a lányát, Sophiet (Amanda Seyfried), és bármilyen nehéz is volt, igyekezett mindent biztosítani számára. Emellett szintén egyedül, erején felül vezeti a hotelt a kis görög szigeten, amit megálmodott magának. Amikor Sophie meghívja három feltételezett apukáját Samet (Pierce Brosnan), Billt (Stellan Skarsgard) és Harryt (Colin First) az esküvőjére, Donnat hatalmukba kerítik a múltbéli érzések és a titok, amit hosszú évek óta hordoz, de senki és semmi nem lehet fontosabb a lánya boldogságánál. Persze minden jó, ha jó a vége, így Donna is megtalálja a saját boldogságát.
Majdnem híres - Penny Lane
Penny Lane szerepében Kate Hudsont figyelhetjük, ahogy a világ egyik legmenőbb elfoglaltságát űzi: kedvenc bandáját, a Stillwatert követi végig turné közben. Ezalatt megismerkedik a szemtelenül fiatal William Millerrel, aki egy kis csalásnak köszönhetően a híres-neves Rolling Stone magazinnak készít interjút a feltörekvő zenekarral. Penny Lane nem a rendkívüli ereje, anyaszerepe vagy önfeláldozása miatt vált fontos filmes nőalakká. Valljuk be, sokan megirigyeltük azt az életszemléletet, amit képvisel. A szabadság, a pillanat megélése, és a zene mindenek feletti szeretete koncentrálódik benne, és arra tanít, hogy ne vegyük mindig olyan véresen komolyan az életet. Emellett pedig a filmtörténet egyik legcsodásabb idézete is tőle származik.
“Mindig ezt mondom a lányoknak. Ha nem veszed túl komolyan, nem sérülsz, ha nem sérülsz, mindig jól fogsz szórakozni. És ha valaha is magányosnak érzed magad, csak menj be a lemezboltba és látogasd meg a barátaidat.”
Az Ördög Pradát visel – Andy Sachs
A jelenleg második részével érkező Az Ördög Pradát visel főszereplője Andy Sachs, akit Anne Hathaway alakított a 20 évvel ezelőtti első filmben. Andynek semmi köze a divatvilághoz, mégis elvállalja az asszisztensi állást a Runway magazinnál, annak reményében, hogy elegendő kapcsolati tőke megszerzése után valódi, komoly újságíró válhat belőle. Már ezért is becsülendő az elhatározása, azonban igazán nagyra akkor nő a szemünkben, amikor megszabadul az őt folyamatos bűntudatban tartó pasijától, akinél kevés szörnyűbbet láttunk a filmtörténetben, és a sarkára állva elindul fényes karrierje felé. A konzervatívabbak most biztos a szívükhöz kaptak, de azt be kell látni, hogy kevesen rendelkezünk azzal a bátorsággal és elhivatottsággal, amit Andy tanúsít.
Mona Lisa mosolya – Katherine Ann Wattson
Julia Roberts ebben a filmben nemcsak karakterével és alakításával támaszt alá fontos női témákat. A 2003-as Mike Newell rendezésben készült moziért Julia Roberts 25 millió dolláros gázsit kapott, amivel elérte minden idők legmagasabb fizetését, amit színésznő valaha kaphatott. A filmben egy művészettörténet professzort alakít, aki egy nőket képző intézményben kap állást. A kurzuson ülő lányok nagyrészének, a korszellemnek megfelelően nincs nagyobb álmuk, mint hozzámenni egy sikeres, fiatal férfihoz, majd háziasszonnyá és anyává válni. Katherine azonban olyan kérdésekkel piszkálja fel a lányok gondolkodását, ami felborítja az idilli életről alkotott képet. Megtanítja nekik, hogy lehet többre vágyni, mint a háztartásbeli nő szerepe, lehetnek ambícióik, karrierjük, és nincs szükségük egy férjre ahhoz, hogy értékesek legyenek. Persze sokan nem nézik jó szemmel a professzornő ténykedését, aki a film végére maga is úgy dönt, inkább a saját útját járja.
Agnes – Hamnet
A 2025-ös év legszebb filmjében Jessie Buckley alakítja Agnes szerepét, aki nem máshoz megy feleségül, mint minden idők legnagyobb drámaírójához, William Shakespeare-hez. Legalábbis Maggie O’Farrell regénye szerint így alakult az avoni hattyú élete. Agnes karaktere a nyers, női erő jelképe. Nem alkuszik meg, nem áll be a sorba, mert pontosan tudja, mi a legjobb neki és a gyermekeinek. Harmóniában van a testével, a természettel. Különcsége miatt rendszeresen a szájára veszi a falu, de ez sem töri meg az akaratát. A Hamnet az utóbbi évek legszebb szülésjelenetét mutatja be, amit filmen látni lehet, majd azt a kimondhatatlan, feldolgozhatatlan érzést, amikor egy anya elveszíti gyermekét. Chloe Zhao rendezése és Jessie Buckley játéka apró darabokra szaggatja a lelkünket, de a film végére, még ha fájdalommal telve is, de megkapjuk a feloldozást.
