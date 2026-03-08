Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Zoltán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nőnapi üdvözlet a filmvászonról: ők a filmtörténet legmenőbb nőalakjai

Meryl Streep
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 08. 15:45
Julia RobertsKate Hudson
Anyák, professzorok, kalandorok. Íme nőnapi üdvözletünk a filmvászon legkiemelkedőbb nőalakjaitól!
Párkányi Boriska
A szerző cikkei

Minden év március 8-án világszerte a nőket ünnepeljük. A nőnap eredetileg az első világháború előtti időkből származó, szocialista kezdeményezésre jött létre, majd a különféle politikai frontátvonulások tükrében alakult át azzá, amit az ENSZ jóvoltából már nemzetközileg március 8-án ünneplünk. Ahogy a való élet, úgy a művészetek is kitermeltek nem is kevés, valamilyen szempontból meghatározó és kiemelkedő nőalakot. Gondoljunk az irodalmi hagyományból Elizabeth Bennetre és Anna Kareninára, a képzőművészetben halhatatlanná tett Lila ruhás nőre Szinyei Merse Pál festményén, vagy Klimt Hölgy aranyban címen is ismert Adele Bloch Bauer portréjára. A filmművészet sem okoz csalódást, a mozivásznon is rendre feltűntek olyan nőalakok, akik meghatározó benyomást tettek a popkultúra berkein belül.  

A Hamnet lehet igazi nőnapi film is.
Nőnapra ajánljuk a Hamnet című filmet, Agnes is belépett a legjobb filmes nőalakok közé (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Nőnapra a legfontosabb filmes nőalakok

Mamma Mia! - Donna 

A Meryl Streep által alakított Donna karaktere több szempontból is valódi női példakép. Egyedül nevelte fel a lányát, Sophiet (Amanda Seyfried), és bármilyen nehéz is volt, igyekezett mindent biztosítani számára. Emellett szintén egyedül, erején felül vezeti a hotelt a kis görög szigeten, amit megálmodott magának. Amikor Sophie meghívja három feltételezett apukáját Samet (Pierce Brosnan), Billt (Stellan Skarsgard) és Harryt (Colin First) az esküvőjére, Donnat hatalmukba kerítik a múltbéli érzések és a titok, amit hosszú évek óta hordoz, de senki és semmi nem lehet fontosabb a lánya boldogságánál. Persze minden jó, ha jó a vége, így Donna is megtalálja a saját boldogságát. 

Meryl Streep Donna szerepében a Mamma Mia! című filmben.
Donna volt az egyik legerősebb anyakarakter a filmvásznon (Fotó: Photo Credit: Peter Mountain)

Majdnem híres - Penny Lane 

Penny Lane szerepében Kate Hudsont figyelhetjük, ahogy a világ egyik legmenőbb elfoglaltságát űzi: kedvenc bandáját, a Stillwatert követi végig turné közben. Ezalatt megismerkedik a szemtelenül fiatal William Millerrel, aki egy kis csalásnak köszönhetően a híres-neves Rolling Stone magazinnak készít interjút a feltörekvő zenekarral. Penny Lane nem a rendkívüli ereje, anyaszerepe vagy önfeláldozása miatt vált fontos filmes nőalakká. Valljuk be, sokan megirigyeltük azt az életszemléletet, amit képvisel. A szabadság, a pillanat megélése, és a zene mindenek feletti szeretete koncentrálódik benne, és arra tanít, hogy ne vegyük mindig olyan véresen komolyan az életet. Emellett pedig a filmtörténet egyik legcsodásabb idézete is tőle származik. 

“Mindig ezt mondom a lányoknak. Ha nem veszed túl komolyan, nem sérülsz, ha nem sérülsz, mindig jól fogsz szórakozni. És ha valaha is magányosnak érzed magad, csak menj be a lemezboltba és látogasd meg a barátaidat.”  

Kate Hudson Penny Lane szerepében a Majdnem híres című filmben.
Penny Lane szabadságára mindig egy kicsit irigykedni fogunk (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Az Ördög Pradát visel – Andy Sachs 

A jelenleg második részével érkező Az Ördög Pradát visel főszereplője Andy Sachs, akit Anne Hathaway alakított a 20 évvel ezelőtti első filmben. Andynek semmi köze a divatvilághoz, mégis elvállalja az asszisztensi állást a Runway magazinnál, annak reményében, hogy elegendő kapcsolati tőke megszerzése után valódi, komoly újságíró válhat belőle. Már ezért is becsülendő az elhatározása, azonban igazán nagyra akkor nő a szemünkben, amikor megszabadul az őt folyamatos bűntudatban tartó pasijától, akinél kevés szörnyűbbet láttunk a filmtörténetben, és a sarkára állva elindul fényes karrierje felé. A konzervatívabbak most biztos a szívükhöz kaptak, de azt be kell látni, hogy kevesen rendelkezünk azzal a bátorsággal és elhivatottsággal, amit Andy tanúsít. 

Anne Hathaway Az Ördög Pradát visel főszerepében.
Andy Sachs az igazi elkötelezett karrierista nő (Fotó: 20th Century Fox)

Mona Lisa mosolya – Katherine Ann Wattson 

Julia Roberts ebben a filmben nemcsak karakterével és alakításával támaszt alá fontos női témákat. A 2003-as Mike Newell rendezésben készült moziért Julia Roberts 25 millió dolláros gázsit kapott, amivel elérte minden idők legmagasabb fizetését, amit színésznő valaha kaphatott. A filmben egy művészettörténet professzort alakít, aki egy nőket képző intézményben kap állást. A kurzuson ülő lányok nagyrészének, a korszellemnek megfelelően nincs nagyobb álmuk, mint hozzámenni egy sikeres, fiatal férfihoz, majd háziasszonnyá és anyává válni. Katherine azonban olyan kérdésekkel piszkálja fel a lányok gondolkodását, ami felborítja az idilli életről alkotott képet. Megtanítja nekik, hogy lehet többre vágyni, mint a háztartásbeli nő szerepe, lehetnek ambícióik, karrierjük, és nincs szükségük egy férjre ahhoz, hogy értékesek legyenek. Persze sokan nem nézik jó szemmel a professzornő ténykedését, aki a film végére maga is úgy dönt, inkább a saját útját járja.

Julia Roberts a Mona Lisa mosolya című filmben.
Julia Roberts az életre nevelte a lányokat (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Agnes – Hamnet 

A 2025-ös év legszebb filmjében Jessie Buckley alakítja Agnes szerepét, aki nem máshoz megy feleségül, mint minden idők legnagyobb drámaírójához, William Shakespeare-hez. Legalábbis Maggie O’Farrell regénye szerint így alakult az avoni hattyú élete. Agnes karaktere a nyers, női erő jelképe. Nem alkuszik meg, nem áll be a sorba, mert pontosan tudja, mi a legjobb neki és a gyermekeinek. Harmóniában van a testével, a természettel. Különcsége miatt rendszeresen a szájára veszi a falu, de ez sem töri meg az akaratát. A Hamnet az utóbbi évek legszebb szülésjelenetét mutatja be, amit filmen látni lehet, majd azt a kimondhatatlan, feldolgozhatatlan érzést, amikor egy anya elveszíti gyermekét. Chloe Zhao rendezése és Jessie Buckley játéka apró darabokra szaggatja a lelkünket, de a film végére, még ha fájdalommal telve is, de megkapjuk a feloldozást.  

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu