Hamnet: Chloe Zhao megcsinálta az év legszebb filmjét 

Hamarosan mozikba kerül Chloe Zhao legújabb rendezése, a Hamnet Paul Mescal és Jessie Buckley főszereplésével. A film iránt érdeklődőknek garantáljuk, hogy szem nem marad szárazon. Az írek már készíthetik az ünnepi Guinness-t, ugyanis a film alapjául szolgáló regény szerzője, Maggie O’Farrell, és a női főszerepet alakító Jessie Buckley is a kelta lelkületű ország szülöttjei, a Hamnet pedig nagy eséllyel tarolhat a 2026-os Oscar-gálán is, miután Jesse Buckley alakításával elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó Golden Globe-díjat.
Chloe Zhao rendező neve mellett eddig olyan alkotások szerepelnek, mint A rodeós, az Örökkévalók, és a 2021-ben a legjobb filmnek járó Oscar-díjjal jutalmazott Nomádok földje. Ha csak egy jelzőt használhatnánk Zhao rendezéseinek jellemzésére, bármilyen egyszerűnek is tűnik, de a legtalálóbb kifejezés az, hogy szépek. Ez a Hamnetre is éppúgy igaz, mint az amerikai vadnyugaton játszódó A rodeósra. Szinte patikamérlegen kimért pontossággal alkotja meg a film minden egyes snittjét. Az egyszerű vágóképekben is legalább annyira követi ezt a metódust, mint a fontos, kiemeltebb jelenetekben. A vadregényes angol erdei táj a nézővel is úgy kommunikál a vásznon keresztül, ahogy az Agnes karakterét alakító Jessie Buckley-val. Ahogy a táj, úgy a jelmezek, különösen a színek adnak plusz jelentést az eseményeknek és a karaktereknek is. Hatalmas kihagyott ziccer lett volna, ha Zhao nem fordít erre külön figyelmet, tekintve, hogy a világirodalom és egyben a színháztörténet egyik legnagyobb alakjának fiktív történetét dolgozza fel. Ugyan Maggie O’Farrell regényében szándékosan egyszer sem tünteti fel William Shakespeare nevét, Zhao a film vége felé mégis megnevezi a Paul Mescal által alakított drámaírót. Ez talán szükségtelennek tűnik, hiszen a film kezdettől fogva kihasználja azt a kollektív tudást, amit nézőjének tulajdonít, azaz, hogy mi, akik itt ülünk, pontosan tudjuk, hogy a Hamnet Shakespeare családi történetét és tragédiáját dolgozza fel. Azonban, ahogy a regényben, úgy a filmben sem a drámaíró a központi figura, hanem Agnes. O’Farrell regénye annak az Anne Hathaway-nek állít emléket, akiről a korabeli dokumentumok alapján csupán annyit tud az utókor, hogy hozzáment a nála 8 évvel fiatalabb William Shakespeare-hez, akitől 3 gyermeke született, Susanna, és az ikerpár Judith és Hamnet. A Hamnet valójában egy a korabeli társadalmi normák peremén egyensúlyozó nő, anya és feleség története, akinek meg kell birkóznia a kimondhatatlannal: fia elvesztésével. A cselekmény felosztható a Hamnet halála előtti és utáni időszakra. Utóbbi a gyász és a traumafeldolgozás köré szerveződik, ami az utolsó pillanatokban éri el a csúcspontot, amikor Agnes Londonba utazik bátyjával, Bartholomew-val, akit Joe Alwyn alakít, hogy megnézzék Will új színdarabját, melynek beszédesen a Hamlet címet adta. Nem akarunk minden csattanót előre lelőni, de annyit elárulhatunk, hogy ez lesz a sokadik pillanat a filmben, amikor a nézők a könnyeiket fogják törölgetni.
Külön tapsvihar illeti Nina Gold casting directort, aki összeválogatta ezt a kiváló színészgárdát. Az Agnest alakító Jessie Buckley már begyűjthetett egy adag elismerést a 83. Golden Globe-díjátadón, amikor megkapta a legjobb női főszereplőnek járó szobrot, a kritikusok pedig már az Oscar-díjra kondicionálják az ír színésznőt. Talán Paul Mescalt nem kell bemutatni senkinek, legutóbb a Gladiátor 2-ben bizonyította tehetségét, bár ettől nem mindenki volt elragadtatva. Ezúttal egy sokkal érzékenyebb karaktert kellett megformálnia, de derekasan helytállt Will szerepében, sőt, maga is azt nyilatkozta, hogy összes eddigi filmje közül erre a legbüszkébb. Akit azonban külön érdemes kiemelni, az a címszerepet alakító Jacobi Jupe, aki csupán 10 éves, de korát meghazudtoló komolysággal és érzékenységgel alakítja Hamnet szerepét. A gyerekszínészek kiválasztása mindig kritikus pont, azonban, ha olyan kincsre akadunk, mint Noah Jupe testvére, arra érdemes odafigyelni a későbbiekben is, a kritika már most nagy jövőt jósol neki a szakmában.
A Hamnet január 22-én debütál a magyar mozikban.
