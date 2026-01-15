Hamarosan mozikba kerül Chloe Zhao legújabb rendezése, a Hamnet Paul Mescal és Jessie Buckley főszereplésével. A film iránt érdeklődőknek garantáljuk, hogy szem nem marad szárazon. Az írek már készíthetik az ünnepi Guinness-t, ugyanis a film alapjául szolgáló regény szerzője, Maggie O’Farrell, és a női főszerepet alakító Jessie Buckley is a kelta lelkületű ország szülöttjei, a Hamnet pedig nagy eséllyel tarolhat a 2026-os Oscar-gálán is, miután Jesse Buckley alakításával elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó Golden Globe-díjat.

Jessie Buckley a Golden Globe után egy Oscar-díjat is bezsebelhet a Hamnettel (Fotó: Kevin Sullivan)

Hamnet: Chloe Zhao megcsinálta az év legszebb filmjét

Chloe Zhao rendező neve mellett eddig olyan alkotások szerepelnek, mint A rodeós, az Örökkévalók, és a 2021-ben a legjobb filmnek járó Oscar-díjjal jutalmazott Nomádok földje. Ha csak egy jelzőt használhatnánk Zhao rendezéseinek jellemzésére, bármilyen egyszerűnek is tűnik, de a legtalálóbb kifejezés az, hogy szépek. Ez a Hamnetre is éppúgy igaz, mint az amerikai vadnyugaton játszódó A rodeósra. Szinte patikamérlegen kimért pontossággal alkotja meg a film minden egyes snittjét. Az egyszerű vágóképekben is legalább annyira követi ezt a metódust, mint a fontos, kiemeltebb jelenetekben. A vadregényes angol erdei táj a nézővel is úgy kommunikál a vásznon keresztül, ahogy az Agnes karakterét alakító Jessie Buckley-val. Ahogy a táj, úgy a jelmezek, különösen a színek adnak plusz jelentést az eseményeknek és a karaktereknek is. Hatalmas kihagyott ziccer lett volna, ha Zhao nem fordít erre külön figyelmet, tekintve, hogy a világirodalom és egyben a színháztörténet egyik legnagyobb alakjának fiktív történetét dolgozza fel. Ugyan Maggie O’Farrell regényében szándékosan egyszer sem tünteti fel William Shakespeare nevét, Zhao a film vége felé mégis megnevezi a Paul Mescal által alakított drámaírót. Ez talán szükségtelennek tűnik, hiszen a film kezdettől fogva kihasználja azt a kollektív tudást, amit nézőjének tulajdonít, azaz, hogy mi, akik itt ülünk, pontosan tudjuk, hogy a Hamnet Shakespeare családi történetét és tragédiáját dolgozza fel. Azonban, ahogy a regényben, úgy a filmben sem a drámaíró a központi figura, hanem Agnes. O’Farrell regénye annak az Anne Hathaway-nek állít emléket, akiről a korabeli dokumentumok alapján csupán annyit tud az utókor, hogy hozzáment a nála 8 évvel fiatalabb William Shakespeare-hez, akitől 3 gyermeke született, Susanna, és az ikerpár Judith és Hamnet. A Hamnet valójában egy a korabeli társadalmi normák peremén egyensúlyozó nő, anya és feleség története, akinek meg kell birkóznia a kimondhatatlannal: fia elvesztésével. A cselekmény felosztható a Hamnet halála előtti és utáni időszakra. Utóbbi a gyász és a traumafeldolgozás köré szerveződik, ami az utolsó pillanatokban éri el a csúcspontot, amikor Agnes Londonba utazik bátyjával, Bartholomew-val, akit Joe Alwyn alakít, hogy megnézzék Will új színdarabját, melynek beszédesen a Hamlet címet adta. Nem akarunk minden csattanót előre lelőni, de annyit elárulhatunk, hogy ez lesz a sokadik pillanat a filmben, amikor a nézők a könnyeiket fogják törölgetni.