Íme a filmtörténet legkínosabb pasijai – Igen, Az ördög Pradát visel is ott van

Még a filmekben sem lehet minden tökéletes. Sok esetben a szőke hercegről is kiderül, hogy valójában komoly gondok vannak vele. Összegyűjtöttünk néhányat a filmtörténet legkínosabb pasijaiból. Igen, Az ördög Pradát visel Nate-je is felkerült a listára.

Miranda Priestly se semmi, de Nate Cooper volt Az ördög Pradát visel valódi főgonosza (Fotó: ZUMA Press)

Az ördög Pradát visel: Nate Cooper

Már anno, amikor 20 évvel ezelőtt a mozikba került az Anne Hathaway és Meryl Streep főszereplésével készült Az ördög Pradát visel viszonylag hamar egy konklúzióra jutott minden mozilátogató az Anne Hathaway által alakított Andy pasiját illetően. A srác viselkedése nagyon gáz. Már a film első felében is gyanús volt, azonban Nate (Adrian Grenier) akkor tette fel a koronát kellemetlenségére, amikor Andy késve érkezett a születésnapi iszogatásra, ezért a fiú óvodásokat megszégyenítő hisztit csapott. Nem is csodáljuk, hogy a csigaházából lassan előbújó Andy végül kiadta az útját.

Jóbarátok: Ross Geller

A David Schwimmer által alakított Ross Geller karaktere még úgy is sokak kedvencévé tudott válni, hogy romantikus kapcsolataiban a legtöbbször botrányosan viselkedett. Persze, mind szurkoltunk, hogy megtörténjen a nagy egymásra találás Rachellel (Jennifer Aniston), de ami azután következett, arra nem voltunk felkészülve. Kezdve az ominózus pro és kontra lista megírásával, amin még külön kiemelte, hogy Rachel “csak egy pincérnő”, a későbbiekben viszont személyes sértésnek vette, hogy a lány túl sokat dolgozik az új munkahelyén. A “szakításban voltunk” balhét szintén nem kell bemutatni senkinek, de Ross sajnos a kapcsolati életén kívül is elég kellemetlen tudott lenni a baráti körben. Folyamatosan szükségét érezte, hogy kijavítsa a barátait, és végig éreztette velük, hogy felsőbbrendűnek tartja magát sokakkal szemben. Minél közelebbről nézzük, annál több kínos részletet fedezünk fel vele kapcsolatban.

Mind szurkoltunk Rossnak és Rachel-nek, de ettől függetlenül Ross borzalmas társ volt (Fotó: Warner Bros. TV)

Szex és New York: Jack Berger

A Szex és New York szériát tekintve lubickolhatunk a szörnyűbbnél-szörnyűbb pasikban, hiszen az epizódok nagy többsége a négy barátnő, Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis), Samantha (Kim Cattrall) és Miranda (Cynthia Nixon) randijainak és kapcsolatainak történetét meséli el. Carrie-nek volt jónéhány ballépése, és a végső befutó Mr. Biggel sem vagyunk maximálisan kibékülve, de főszereplőnk randizási időszakából így is kiemelkedik Jack Berger karaktere. Bergerről, akit Ron Livingston alakított, azt gondoltuk volna, hogy tökéletes társa lesz Carrie-nek, hiszen ő maga is író. Azonban számos olyan megmozdulása volt, amitől hamar eloszlott a rózsaszín köd. Több alkalommal is csúnya hisztiket csapott, szakmai féltékenységből és hiúságból, azonban a hab a tortán az volt, ahogy a szakítást intézte. Egy reggel fogott egy post-it cetlit, és három rövid tőmondatban leírta Carrie-nek, hogy vége. Nem túl elegáns húzás.