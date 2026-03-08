Nőnap alkalmából: Hét film erős nőkről, akik megváltoztatták a világot

A mozi históriás könyvei csordultig vannak olyan valós és fiktív történetekkel egyaránt, amelyekben nők nemcsak a saját sorsukat formálják át, hanem egy egész közösség vagy korszak szemléletét is képesek megváltoztatni. Nemzetközi nőnap alkalmából olyan filmeket gyűjtöttünk össze, amelyek erős, küzdelmekkel teli és meghatározó női életutakat mutatnak be.

Ezek a filmek tökéletes bekuckózós nőnapi programok:

A szüfrazsett

Sarah Gavron filmje a brit női választójogi mozgalom egyik legkeményebb időszakát mutatja be, amikor hétköznapi nőknek olyasmiket kellett bevállalni mint a börtön, a társadalmi megvetés és az erőszak, és mindössze csak azért, hogy hallathassák a hangjukat. A Meryl Streep vagy A Fehér Lótuszban is hamarosan feltűnő Helena Bonham Carter által tolmácsolt történet középpontjában egy munkásnő áll, aki fokozatosan válik a mozgalom elszánt harcosává, miközben rádöbben, hogy a változásért komoly áldozatokat kell hozni.

Frida

Az addigra már, többek között a Despreadonak és az Alkonyattól pirkadatig kígyós jelenetének köszönhetően befutott sztárrá váló Salma Hayekkel a főszerepben mozikba küldött 2002-es alkotás a legendás mexikói festő, Frida Kahlo életének szenvedélyes és fájdalmas történetét hivatott elmesélni. A súlyos balesetekkel, betegséggel és viharos szerelmi életével küzdő művésznő sztoriját Hayek kisasszony pedig kis híján majdnem ki is maxolta, az Oscar-versenyben viszont “csak” jelölésig jutott.

A Salma Hayek-filmek egyik legkiválóbb darabja, a 2002-ben bemutatott Frida (Fotó: Entertainment Pictures)

Piaf

A Taxi-filmek gyönyörűsége, Marion Cotillard által megtestesített Édith Piafról szóló életrajzi mozi a legendás francia sanzonénekesnő elképesztő életútját követi végig a párizsi utcáktól a világhírig. A törékeny, mégis rendíthetetlen művésznő története arról szól, hogyan válhat valaki a nulláról indulva egy egész nemzet hangjává.

Erin Brockovich – Zűrös természet

A szintén igaz történeten alapuló, Julia Roberts főszereplésével bemutatott film egy háromgyermekes, munkát kereső nőről szól, aki véletlenül egy hatalmas környezetszennyezési ügy nyomára bukkan. Kitartásával és makacs igazságérzetével végül egy egész közösségért veszi fel a harcot egy nagyvállalattal szemben. Apró érdekesség, hogy a filmben a valós Erin Brokovich is felbukkan, aki pont egy Julia nevű pincérnőt alakít.