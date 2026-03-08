Nőnap alkalmából: Hét film erős nőkről, akik megváltoztatták a világot

A mozi históriás könyvei csordultig vannak olyan valós és fiktív történetekkel egyaránt, amelyekben nők nemcsak a saját sorsukat formálják át, hanem egy egész közösség vagy korszak szemléletét is képesek megváltoztatni. Nemzetközi nőnap alkalmából olyan filmeket gyűjtöttünk össze, amelyek erős, küzdelmekkel teli és meghatározó női életutakat mutatnak be.
Sarah Gavron filmje a brit női választójogi mozgalom egyik legkeményebb időszakát mutatja be, amikor hétköznapi nőknek olyasmiket kellett bevállalni mint a börtön, a társadalmi megvetés és az erőszak, és mindössze csak azért, hogy hallathassák a hangjukat. A Meryl Streep vagy A Fehér Lótuszban is hamarosan feltűnő Helena Bonham Carter által tolmácsolt történet középpontjában egy munkásnő áll, aki fokozatosan válik a mozgalom elszánt harcosává, miközben rádöbben, hogy a változásért komoly áldozatokat kell hozni.
Az addigra már, többek között a Despreadonak és az Alkonyattól pirkadatig kígyós jelenetének köszönhetően befutott sztárrá váló Salma Hayekkel a főszerepben mozikba küldött 2002-es alkotás a legendás mexikói festő, Frida Kahlo életének szenvedélyes és fájdalmas történetét hivatott elmesélni. A súlyos balesetekkel, betegséggel és viharos szerelmi életével küzdő művésznő sztoriját Hayek kisasszony pedig kis híján majdnem ki is maxolta, az Oscar-versenyben viszont “csak” jelölésig jutott.
A Taxi-filmek gyönyörűsége, Marion Cotillard által megtestesített Édith Piafról szóló életrajzi mozi a legendás francia sanzonénekesnő elképesztő életútját követi végig a párizsi utcáktól a világhírig. A törékeny, mégis rendíthetetlen művésznő története arról szól, hogyan válhat valaki a nulláról indulva egy egész nemzet hangjává.
A szintén igaz történeten alapuló, Julia Roberts főszereplésével bemutatott film egy háromgyermekes, munkát kereső nőről szól, aki véletlenül egy hatalmas környezetszennyezési ügy nyomára bukkan. Kitartásával és makacs igazságérzetével végül egy egész közösségért veszi fel a harcot egy nagyvállalattal szemben. Apró érdekesség, hogy a filmben a valós Erin Brokovich is felbukkan, aki pont egy Julia nevű pincérnőt alakít.
Az idén már tizedik születésnapját ünneplő mozifilm három afroamerikai matematikus küzdelmét mutatja be, akik a hidegháború idején a NASA egyik legfontosabb programján dolgoztak. Miközben kulcsszerepet játszanak a hidegháborús űrverseny amerikai sikerében, a faji és nemi megkülönböztetéssel is nap mint nap szembe kell nézniük. Azt az emlékezetes mosdós jelenetet például sosem lehet kitörölni a nézők fejéből.
Clint Eastwood nem kevesebb mint négy Oscar-díjat érő sztorija egy elszánt pincérnő útját követi, aki minden akadály ellenére profi bokszoló szeretne lenni. A ringben nemcsak a győzelemért küzd, hanem azért is, hogy bebizonyítsa, a kitartás és az akarat képes átírni bárkinek a sorsát.
Jon Avnet mozija egy két idősíkon futó történetet mesél el, amelyben a női barátság, az összetartás és a bátorság kerül terítékre olyan kiválóságok által mint például Kathy Bates. A múltban játszódó események egy kisváros két különleges nőjének sorsán keresztül mesélnek arról, hogyan lehet szembemenni a kor társadalmi elvárásaival.
