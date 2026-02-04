Óriási lesz! Megvannak A Fehér Lótusz új évadának szereplői: Helena Bonham Carter is csatlakozik

Aligha tudnánk trendibb műsort mondani az elmúlt évek HBO Max-kínálatából, mint A Fehér Lótusz. A felső tízezer ironikus és társadalomkritikus túlélőtúrája eddig már nem kevesebb mint három felvonást ért meg, és számos világsztár is megfordult benne. A Sydney Sweeney, Aimee Lou Wood, Walton Goggins, Steve Zahn, Jennifer Coolidge vagy Patrick Schwarzenegger névsorral jó magasra tették eddig a lécet az alkotók, és nagyon úgy fest, hogy a következő nekifutásra még ezt is sikerül megugraniuk. A Fehér Lótusz 4. évadának szereplőgárdáját ugyanis már nem fedi titok, igazi csillaghullás várható az HBO Maxon.
Mérhetetlen szomorúság lepte el A Fehér Lótusz fanatikusait, mikor az izgalmakkal és botrányos jelenetekkel telepakolt 3. évad tavaly véget ért. Azonban nem fog már olyan sokáig lefelé konyulni a rajongók szája, mert Mike White már javában készíti a következő fejezetet, ehhez pedig már a szereplőket is megtalálta.
De kik utaznak a francia Riviérára? Ahogy az előző évadban a pucéran pajzánkodó Patrick Schwarzenegger vitte a prímet, nagy tétben mernénk fogadni, hogy A Fehér Lótusz 4. évadában a Harry Potter-filmek gonosz boszorkánya, Helena Bonham Carter lesz a legnagyobb durranás. Tim Burton alkotásainak állandó szereplője Hollywood hamisítatlan csodabogara, így egy Jennifer Coolidge-szintű performanszra számíthatunk tőle a folytatásban.
És amíg Carter kisasszony a bohókás pillanatokról fog gondoskodni, addig a Vikingek szívtiprója, Alexander Ludwig szabadon csábíthatja el a női nézők szívét, de a sorozatba az első évad után visszatérő Caleb Jonte Edwards is az a karakter, aki elől érdemes elrejteni a hölgy közönséget, mert egyetlen pillantásával levesz bárkit a lábáról.
Persze a férfi nézőknek sem kell aggódni, hiszen a két szexi szőkeség, Marissa Long és AJ Michalka is biztosan mindent meg fog tenni azért, hogy lekösse a figyelmüket.
Helena Bonham Carter mellett egyébként a rutint a nemrégiben még pingvinekkel táncoló Steve Coogan fogja képviselni, és természetesen nem szabad megfeledkezni Chris Messináról sem, akire az Oscar-díjas Az Argo-akcióból emlékezhetünk.
A minden bizonnyal ezúttal sem két fillérért összeverbuvált szereplőbrigád tehát végre összeállt, a temérdek új szereplő mellett pedig a zeneszerző személye is változik. Az eddigi évad felejthetetlen taktusaiért felelős Cristóbal Tapia de Veer ugyanis nem váltott jegyet az újabb fényűző kikapcsolódásra, miután csúnyán összeveszett a széria kreátorával, Mike White-tal.
A gép viszont forog tovább, ahogyan hamarosan a kamera is. Az új évad forgatása idén nyáron elkezdődhet, minek köszönhetően A Fehér Lótusz 4. évada már 2027-ben bemutatásra kerülhet az HBO Max felületén.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.