Óriási lesz! Megvannak A Fehér Lótusz új évadának szereplői: Helena Bonham Carter is csatlakozik

Aligha tudnánk trendibb műsort mondani az elmúlt évek HBO Max-kínálatából, mint A Fehér Lótusz. A felső tízezer ironikus és társadalomkritikus túlélőtúrája eddig már nem kevesebb mint három felvonást ért meg, és számos világsztár is megfordult benne. A Sydney Sweeney, Aimee Lou Wood, Walton Goggins, Steve Zahn, Jennifer Coolidge vagy Patrick Schwarzenegger névsorral jó magasra tették eddig a lécet az alkotók, és nagyon úgy fest, hogy a következő nekifutásra még ezt is sikerül megugraniuk. A Fehér Lótusz 4. évadának szereplőgárdáját ugyanis már nem fedi titok, igazi csillaghullás várható az HBO Maxon.

A Fehér Lótusz még mindig az HBO Max-sorozatok egyik legkiemelkedőbb darabja (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Vikingek és boszorkányok luxiznak a francia Riviérán

Mérhetetlen szomorúság lepte el A Fehér Lótusz fanatikusait, mikor az izgalmakkal és botrányos jelenetekkel telepakolt 3. évad tavaly véget ért. Azonban nem fog már olyan sokáig lefelé konyulni a rajongók szája, mert Mike White már javában készíti a következő fejezetet, ehhez pedig már a szereplőket is megtalálta.

De kik utaznak a francia Riviérára? Ahogy az előző évadban a pucéran pajzánkodó Patrick Schwarzenegger vitte a prímet, nagy tétben mernénk fogadni, hogy A Fehér Lótusz 4. évadában a Harry Potter-filmek gonosz boszorkánya, Helena Bonham Carter lesz a legnagyobb durranás. Tim Burton alkotásainak állandó szereplője Hollywood hamisítatlan csodabogara, így egy Jennifer Coolidge-szintű performanszra számíthatunk tőle a folytatásban.

Helena Bonham Carter is bejelentkezett A Fehér Lótusz 4. évadába (Fotó: PA)

És amíg Carter kisasszony a bohókás pillanatokról fog gondoskodni, addig a Vikingek szívtiprója, Alexander Ludwig szabadon csábíthatja el a női nézők szívét, de a sorozatba az első évad után visszatérő Caleb Jonte Edwards is az a karakter, aki elől érdemes elrejteni a hölgy közönséget, mert egyetlen pillantásával levesz bárkit a lábáról.

Alexander Ludwig fogja majd megolvasztani a szíveket (Fotó: Ryan Fleisher/imageSPACE)

Persze a férfi nézőknek sem kell aggódni, hiszen a két szexi szőkeség, Marissa Long és AJ Michalka is biztosan mindent meg fog tenni azért, hogy lekösse a figyelmüket.

Helena Bonham Carter mellett egyébként a rutint a nemrégiben még pingvinekkel táncoló Steve Coogan fogja képviselni, és természetesen nem szabad megfeledkezni Chris Messináról sem, akire az Oscar-díjas Az Argo-akcióból emlékezhetünk.