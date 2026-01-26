Salma Hayek egy szál kígyóban robban be Hollywoodba

1996 januárjában került a mozikba a kulthorror. Az Alkonyattól pirkadatig Quentin Tarantino első jelentős forgatókönyvírói és főszereplői munkája volt, és azóta is megkerülhetetlen hivatkozási pont a zsánerében. A kerek évforduló alkalmából összegyűjtöttük a kultfilm legérdekesebb kulisszatitkait.

Salma Hayek hónapokig dolgozott a szerepért az Alkonyattól pirkadatigban Fotó: imdb.com

Az Alkonyattól pirkadatig filmforgatásának titkai

1. Az Alkonyattól pirkadatig történetének ötlete Robert Kurtzman maszkmester fejéből pattant ki, amikor egy olyan filmterven gondolkodott, amely jó reklámot jelenthetne a frissen alapított, speciális effektekkel foglalkozó cégének. A forgatókönyv kidolgozásához 1990-ben felbérelt egy fiatal, pályakezdő írót, aki 1500 dollárt kapott a munkájáért. Az illetőt Quentin Tarantinónak hívták.

2. Hálából a bravúros forgatókönyvért Kurtzman cége később ingyen vállalta Tarantino számára a speciális effektek kivitelezését a Kutyaszorítóban forgatásán. A rendezői bemutatkozásnak számító filmben főként a füllevágós jelenetnél volt szükség a munkájukra.

3. Robert Kurtzman eredetileg saját maga akarta megrendezni a filmet, ám rendezői tapasztalat híján a hollywoodi stúdiók nem akartak pénzt adni egy ilyen volumenű produkcióra. A forgatókönyv így néhány évre fiókba került, és csak Tarantino híressé válása után valósulhatott meg, amikor a barátját, Robert Rodriguezt ajánlotta rendezőnek, saját magát pedig az egyik főszereplőnek.

4. Tarantino szívesen látta volna John Travoltát a másik főszerepben, sőt a kilencvenes évek elején egyszerre mutatta be neki a Ponyvaregény és az Alkonyattól pirkadatig terveit. Travolta végül a Ponyvaregényt választotta, ami a karrierjét is új pályára állította.

5. Travolta visszautasítása után Antonio Banderas, Steve Buscemi, Michael Madsen, Tim Roth, Christopher Walken, Jeff Goldblum, James Woods, sőt még Robert De Niro neve is felmerült, mielőtt George Clooney rábólintott volna a szerepre. Clooney ekkoriban kezdte beindítani mozis karrierjét a Vészhelyzet sikere után.

George Clooney haja divatot teremtett Fotó:imdb.com

6. George Clooney divatot teremtett azzal, hogy direkt bénán akart kinézni. A szerephez ugyanis kitalált egy sajátos hajviseletet (az úgynevezett Caesar-frizurát), amellyel a karaktere bomlott lelkiállapotát akarta érzékeltetni. Rajta azonban még ez is olyan jól állt, hogy egy ideig divattrend lett belőle.