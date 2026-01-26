Salma Hayek egy szál kígyóban robban be Hollywoodba

1996 januárjában került a mozikba a kulthorror. Az Alkonyattól pirkadatig Quentin Tarantino első jelentős forgatókönyvírói és főszereplői munkája volt, és azóta is megkerülhetetlen hivatkozási pont a zsánerében. A kerek évforduló alkalmából összegyűjtöttük a kultfilm legérdekesebb kulisszatitkait.
1. Az Alkonyattól pirkadatig történetének ötlete Robert Kurtzman maszkmester fejéből pattant ki, amikor egy olyan filmterven gondolkodott, amely jó reklámot jelenthetne a frissen alapított, speciális effektekkel foglalkozó cégének. A forgatókönyv kidolgozásához 1990-ben felbérelt egy fiatal, pályakezdő írót, aki 1500 dollárt kapott a munkájáért. Az illetőt Quentin Tarantinónak hívták.
2. Hálából a bravúros forgatókönyvért Kurtzman cége később ingyen vállalta Tarantino számára a speciális effektek kivitelezését a Kutyaszorítóban forgatásán. A rendezői bemutatkozásnak számító filmben főként a füllevágós jelenetnél volt szükség a munkájukra.
3. Robert Kurtzman eredetileg saját maga akarta megrendezni a filmet, ám rendezői tapasztalat híján a hollywoodi stúdiók nem akartak pénzt adni egy ilyen volumenű produkcióra. A forgatókönyv így néhány évre fiókba került, és csak Tarantino híressé válása után valósulhatott meg, amikor a barátját, Robert Rodriguezt ajánlotta rendezőnek, saját magát pedig az egyik főszereplőnek.
4. Tarantino szívesen látta volna John Travoltát a másik főszerepben, sőt a kilencvenes évek elején egyszerre mutatta be neki a Ponyvaregény és az Alkonyattól pirkadatig terveit. Travolta végül a Ponyvaregényt választotta, ami a karrierjét is új pályára állította.
5. Travolta visszautasítása után Antonio Banderas, Steve Buscemi, Michael Madsen, Tim Roth, Christopher Walken, Jeff Goldblum, James Woods, sőt még Robert De Niro neve is felmerült, mielőtt George Clooney rábólintott volna a szerepre. Clooney ekkoriban kezdte beindítani mozis karrierjét a Vészhelyzet sikere után.
6. George Clooney divatot teremtett azzal, hogy direkt bénán akart kinézni. A szerephez ugyanis kitalált egy sajátos hajviseletet (az úgynevezett Caesar-frizurát), amellyel a karaktere bomlott lelkiállapotát akarta érzékeltetni. Rajta azonban még ez is olyan jól állt, hogy egy ideig divattrend lett belőle.
7. „Kösz, nem. Már voltam házas.” – Clooney poénos riposztja a rabszolgának kinéző vámpírkirálynő felé nem szerepelt a forgatókönyvben, a színész találta ki a forgatáson. Robert Rodriguez ki akarta vágni a filmből, de a stúdiónál annyira megszerették, hogy még az előzetesbe is bekerült.
8. Robert Rodriguez maga is feltűnik a filmben: ő gitározik a vámpírtanyán fellépő zenekar, a Tito & Tarantula tagjaként.
9. A filmben azért lett zöld a vámpírok vére, mert így teljesen valószerűtlennek hatott. A készítők attól tartottak, hogy vörös vér esetén a stúdió túl sok jelenetet vágatna ki a túlzott erőszak miatt, és a korhatár-besorolással is problémáik lennének.
10. Salma Hayek sokáig habozott elfogadni a szerepet, mivel rettegett a kígyóktól. Rodriguez végül azzal győzte meg, hogy belengette, Madonna szívesen eljátszaná a karaktert. Hayek ezután igent mondott, és a forgatás előtt hónapokig dolgozott pszichológussal a fóbiája leküzdésén.
11. A híres kígyós tánchoz nem készült előzetes koreográfia, mivel Salma Hayek szerint lehetetlen előre megtervezni, hogyan mozog majd egy ekkora állat. A rendezői utasítás mindössze annyi volt: érezze át a zenét, és táncoljon.
12. A film mulatóként szolgáló vámpírtanyájának díszletét a kaliforniai sivatagban építették fel. A forgatás homokviharok és egy tűzeset miatt is többször leállt.
13. A szűk költségvetés miatt mindössze hat darab teljes testes vámpírmaszkra futotta. Vágással és kameratrükkökkel oldották meg, hogy több vámpírnak tűnjenek, ám ha valaki alaposan megfigyeli, láthatja, hogy ugyanazokat a vámpírokat többször is megölik.
14. Az Alkonyattól pirkadatig díszbemutatóját 1996. január 17-én tartották Los Angelesben. Az amerikai mozik január 19-én kezdték vetíteni, míg Magyarországon csak több mint egy évvel később, 1997. február 6-án mutatták be.
15. A filmhez két olcsó folytatás is készült 1999-ben, amelyeket moziban már nem vetítettek, és csak Danny Trejo szerepelt bennük az eredeti gárdából. Sokkal nagyobb figyelmet kapott viszont az Alkonyattól pirkadatig sorozat, amely 2014 és 2016 között futott a képernyőkön.
