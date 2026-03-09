Ahogy arról a Bors elsők között beszámolt, Orbán Viktor egy rendkívüli tájékoztatás keretein belül bejelentette, hogy az olajárrobbanás miatt benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezet be a kormány. Most Orbán Balázs is reagált.

Orbán Balázs Fotó: Kovács Márton

A bejelentéssel kapcsolatban Orbán Balázs egy olyan posztot osztott meg a közösségi oldalán, melyben kifejti, hogy Magyar Péter még ma is színjátékot játszik.

Magyar Péter ma is színjátékot játszik. Kijevi és brüsszeli barátaikkal együtt kockáztatják Magyarország energiabiztonságát, szankciók alá vonták az olcsó orosz energiát és támogatják a Zelenszkij-féle olajblokádot. Minden, amit a Tisza Párt eddig az Európai Parlamentben megszavazott, az Ukrajna érdekét szolgálta

- írja a miniszterelnök politikai igazgatója, majd hozzátette:

Nekünk Magyarország az első! A következő napokban a benzinárak meredeken emelkedni fognak egész Európában. Mi viszont megvédjük a magyar családokat az ukrán-Tisza olajblokád hátrányos következményeitől.

Orbán Balázs végezetül kijelentette:

A kormány a mai ülésen úgy döntött, hogy holnaptól a magyarok számára védett árat vezetünk be az üzemanyagra!

Orbán Balázs: Megvédjük a magyar családokat az ukrán-Tisza olajblokád hátrányos következményeitől