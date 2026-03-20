Kiderült, nincs több titok! Ezért növesztett orbitális bajuszt Leonardo DiCaprio

Múlt hétvégén rendezték meg az év messze legfontosabb filmes eseményét, a 2026-os Oscar-gálát. No, persze bőven okozott elég beszédtémát Michael B. Jordan Timothée Chalamet felett aratott győzelme, valamint Sean Penn botrányos Oscar-bojkottja is, de ami felett még mindig nem tértünk napirendre az mégiscsak Leonardo DiCaprio bajusza volt. A hajviseletét vagy szakállát nem túl gyakran változtató Oscar-díjas nőcsábász lábai elé még a megszokottnál is több rajongó borult le a príma huszárantennája láttán, és rögtön mindenki azon kezdett agyalni, mégis mi indokolta, hogy megváljon szemrevaló körszakállától. A válasz viszont igen egyszerű: egy szerephez kellett.

Leonardo DiCaprio Oscar-gálán debütált új külseje mindenkit levett a lábáról (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE)

DiCaprio-bajusz, Scorsese-horror: Ez jó lesz!

Méghozzá nem is akármilyen szerephez, hiszen Leonardo DiCaprio régi cimborájának, Martin Scorsese-nek mondott megint igent. A páratlan páros, Jennifer Lawrence-szel kiegészülve ezúttal Peter Cameron What Happens At Night című regényét dolgozza, ráadásul igazi gótikus pszichohorrort varázsolnak majd a vászonra.

A történet szerint egy amerikai házaspár egy európai kisvárosba utazik, hogy ott kezdjen új életét, mi több, egy gyermeket is szeretnének örökbe fogadni, ám a dolgok idővel egyre sötétebb és sötétebb fordulatot vesznek. A havas horrormozihoz már meg is érkezett az első kép, melyen J-Law és Leo egymás karjaiban fagyoskodnak a hófödte, rideg, zord környezetben, utóbbin pedig jól látható az Oscar-gálán villantott arcszőrzet:

A What Happens At Night főszereplői: Jennifer Lawrence és Leonardo DiCaprio (Fotó: IMDb)

A moziban egyébként az amerikai sztárrendező és színészek mellett Európából is igazi csillaghullásra lehet számítani, hiszen a fagyos tekintetű dán színészkirály, Mads Mikkelsen mellett például még a Csernobil-sorozatból vagy a Sherlock Holmes-filmekből ismert Jared Harris is felbukkan majd.

De mikor is? Azt egyelőre nem tudni, minden bizonnyal leghamarabb majd csak 2027-ben, és az sem biztos, hogy filmszínházakban is bemutatásra kerül a What Happens At Night, miután a projekt a Golden Globe-díjas sci-fi-sorozattal taroló Apple TV égisze alatt készül. Így nem kizárt, hogy rögtön streamingre dobják.