Kiderült, nincs több titok! Ezért növesztett orbitális bajuszt Leonardo DiCaprio

Múlt hétvégén rendezték meg az év messze legfontosabb filmes eseményét, a 2026-os Oscar-gálát. No, persze bőven okozott elég beszédtémát Michael B. Jordan Timothée Chalamet felett aratott győzelme, valamint Sean Penn botrányos Oscar-bojkottja is, de ami felett még mindig nem tértünk napirendre az mégiscsak Leonardo DiCaprio bajusza volt. A hajviseletét vagy szakállát nem túl gyakran változtató Oscar-díjas nőcsábász lábai elé még a megszokottnál is több rajongó borult le a príma huszárantennája láttán, és rögtön mindenki azon kezdett agyalni, mégis mi indokolta, hogy megváljon szemrevaló körszakállától. A válasz viszont igen egyszerű: egy szerephez kellett.
Méghozzá nem is akármilyen szerephez, hiszen Leonardo DiCaprio régi cimborájának, Martin Scorsese-nek mondott megint igent. A páratlan páros, Jennifer Lawrence-szel kiegészülve ezúttal Peter Cameron What Happens At Night című regényét dolgozza, ráadásul igazi gótikus pszichohorrort varázsolnak majd a vászonra.
A történet szerint egy amerikai házaspár egy európai kisvárosba utazik, hogy ott kezdjen új életét, mi több, egy gyermeket is szeretnének örökbe fogadni, ám a dolgok idővel egyre sötétebb és sötétebb fordulatot vesznek. A havas horrormozihoz már meg is érkezett az első kép, melyen J-Law és Leo egymás karjaiban fagyoskodnak a hófödte, rideg, zord környezetben, utóbbin pedig jól látható az Oscar-gálán villantott arcszőrzet:
A moziban egyébként az amerikai sztárrendező és színészek mellett Európából is igazi csillaghullásra lehet számítani, hiszen a fagyos tekintetű dán színészkirály, Mads Mikkelsen mellett például még a Csernobil-sorozatból vagy a Sherlock Holmes-filmekből ismert Jared Harris is felbukkan majd.
De mikor is? Azt egyelőre nem tudni, minden bizonnyal leghamarabb majd csak 2027-ben, és az sem biztos, hogy filmszínházakban is bemutatásra kerül a What Happens At Night, miután a projekt a Golden Globe-díjas sci-fi-sorozattal taroló Apple TV égisze alatt készül. Így nem kizárt, hogy rögtön streamingre dobják.
Robert De Niro jobb, ha néha hátrakacsint, hiszen DiCaprio már ott liheg a nyakában. Mármint abban a tekintetben, hogy kinek van több közös filmje Martin Scorsese-vel. Momentán még De Niro vezet 11-gyel, de Leo-nak a következő már a 8. lesz, szóval nincs már annyira lemaradva.
A legutóbbi Scorsese-mozi pedig azért volt különleges, mert abban a rendezőzseni mindkét kedvenc színésze szerepelt, ez pedig biztosan örömöt keltett lelkében, még ha a Megfojtott virágok messze nem a legjobban sikerült darabja díszes karrierjének.
További érdekesség, hogy a What Happens At Night főszereplői, azaz Jennifer Lawrence és Leonardo DiCaprio szintén nem először játszanak vállvetve főhősöket: a 2021-ben Netflixen megjelent szatíra, a Ne nézz fel! óta már biztosan remekül ismerik egymást.
