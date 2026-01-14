Újabb mérföldkő: Az Apple TV legnézettebb sorozata lett a Golden Globe-díjas Pluribus!

Vince Gilligan új sorozata, a Pluribus sikere szinte elkönyvelhető, de 2008 óta szinte minden arannyá válik, amihez hozzáér. A Breaking Bad az a sorozat volt, amit egy időben mindenki nézett, aki pedig nem, egy idő után szintén beadta a derekát. Ezt követte az El Camino című egész estés film és a Better Call Saul, amik még jobban kibővítették Bryan Cranston, Aaron Paul, Bob Odenkirk és Giancarlo Esposito drogügyleteinek feszült történetét. A rendező ezután vett pálfordulást, hogy a tavalyi legjobb sci-fi sorozatot hozza el a közönségnek egy világról, ahol mindenki boldog... látszólag.

Rhea Seehorn abszolút megérdemelte azt a Golden Globe-díját a Pluribusban nyújtott alakításáért (Fotó: Ariana Ruiz)

A Pluribus kellett az Apple TV-nek, mint egy falat kenyér

Az Apple TV nemrég kiértékelte a tavalyi teljesítményüket és egy nyilatkozatban közölték annak tanulságát. Ezek szerint az Apple TV nézettsége 36 százalékkal nőtt meg az előző évhez képest és ennek sikerét a F1 filmhez, a karácsonyi Snoopy különkiadáshoz és a Pluribushoz kötik elsősorban. Utóbbinak egyébként külön figyelmet szenteltek, ugyanis a szolgáltató ezt a sorozatot az Apple TV legnézettebb sorozataként hozta szóba — jóllehet pontos számokat nem közöltek ennek megerősítésére. Mégis, a sorozat minősége alapján nem tűnik elképzelhetetlennek ez az eredmény.

A sorozat főszereplője, Rhea Seehorn már Vince Gilligan korábbi sorozatában, a Better Call Saulban bizonyított és ebben a projektben nem kisebb szerepe volt, mint lényegében a saját hátán vinni az egész történetet. A történetben Carol Sturka, a cinikus romantikus regényíró egyedül száll szembe egy Földet átszövő vírussal, ami minden emberből kiöli az egyéniséget és egy közös tudatra irányítja őket. A színésznő annyira magának akarta tudni a szerepet, hogy el se olvasta a forgatókönyvet, egyből belement — ennek legfőbb oka, hogy Rhea Seehorn egyszerűen ennyire megbízik és ennyire elismeri Gilligant, akivel előtte tíz évig dolgoztak együtt. Ez a bizalom pedig beigazolódni látszik: mind a Critics Choice, mind a Golden Globe 2026-os díjátadóján sikerült hazavinnie a legjobb színésznőnek járó díjat. De külön figyelmet érdemel még Karolina Wydra is, aki viccesen fogalmazva a Föld összes emberét játssza egyszerre.