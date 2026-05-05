Schóbert Lara: „Majd a férjemet, ha lesz, megosztom”

Schóbert Lara párja mindig is érdekelte a nyilvánosságot, rajongói közül nincs olyan, aki ne lenne kíváncsi az aktuális partnerére, ő azonban egyáltalán nem nyitott arra, hogy az ezzel kapcsolatos kérdésekre választ adjon.

Schóbert Lara párja kilétét továbbra sem fedte fel, sőt, azt is gondosan titkolja, hogy egyáltalán foglalt-e a szíve (Fotó: Kovács Dávid)

A fiatal influenszer nem csupán a Schóbert család legidősebb gyermeke, hiszen ez önmagában véve még kevés lenne a sikerhez. Bár sokan vádolják azzal, hogy szülei ismertségét kihasználva jutott el odáig, ahol most tart, Lara jócskán bizonyította már, hogy saját maga is képes sikereket elérni. A tartalomgyártásban is jeleskedő sztárcsemete nemcsak azért kelti fel a nyilvánosság érdeklődését, mert rendkívül csinos, sportos és határozott, hanem mert valamelyest megközelíthetetlen is.

Lara aktuális párja mindennél jobban érdekli a kíváncsiskodó követőket, ami egyrészről érthető, másfelől viszont indokolatlan, hiszen Lara többször, többféleképpen is jelezte már, hogy nem akar párjával címlapokra kerülni. Vélhetően a rossz tapasztalat is közrejátszhat nála ezen döntésében, hiszen eddig felvállalt kapcsolatai sem voltak felhőtlenek: hiába osztott meg néha egy-egy diszkrét fotót, a rajongók még többet akartak. Schóbert Lara Instagram-oldalán legfrissebb, 24 óráig elérhető kérdezz-felelek sztorijában ezúttal is kapott olyan kérést, hogy van-e párja és ha igen, akkor tegyen ki fotót róla. Rubint Réka lánya azonban rövidre zárta a történetet.

Ha van, ha nincs, senkinek semmi köze hozzá, én ezzel nem haknizom. Majd a férjemet, ha lesz, megosztom

- válaszolta frappánsan, majd zárójelben még odaírta mellé, hogy “talán”, vagyis még férjét sem biztos, hogy megmutatja majd. Schóbert Lara barátja kilétét tehát nemhogy nem fedte fel, de azt sem volt hajlandó elárulni, hogy jelenleg szingli, vagy foglalt a szíve.

Schóbert Lara korábban tett ki közös fotókat barátjairól, erre azonban a jövőben vélhetően nem lesz példa (Fotó: Tumbász Hédi)

Schóbert Lara A Nagy Duettben?

A fiatal sportoló őszintén válaszolt arra a kérdésre is, hogy mennyire számított testvére, Norbika győzelmére A Nagy Duettben. Lara biztos volt benne, szerinte ugyanis öccse rendkívül tehetséges és nagyon szorgalmas; nem ismer lehetetlent, mint ahogyan a családjuk sem.

Bízom benne, hogy lesz még Nagy Duett és érvényesülhetek én is benne, hiszen a Sztárboxban is őt követtem.

Mint ismeretes, Schobert Norbert Jr. saját súlycsoportjában megnyerte a Sztárboxot, korábban pedig a Farm VIP-t, illetve most A Nagy Duett 2026-os évadát is, Lengyel Johanna oldalán, ezzel pedig tényleg egyedülálló az országban. Mivel Lara és Norbi is egymás utáni évadban mindketten megnyerték az ökölvívó gálaműsort, nem kizárt, hogy Lara a következő Nagy Duettben helyet kap majd a versenyzők között.