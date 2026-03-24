Ennél szexibb páros nincs! Összeállt Kirsten Dunst és Sydney Sweeney

Kirsten Dunst nem fog unatkozni az elkövetkezendő hónapokban. Az utóbbi évek két kifejezetten népszerű alkotásának folytatásában fog szerepet kapni. Ebből az egyik az Egy Minecraft film második része, amelyről tavaly még azt mondta, hogy csakis a pénzért vállalná el, a másik film pedig a felnőtt közönségnek kíván újra kedvezni.

Az IMDb infói szerint Amanda Seyfried is megjelenik az új filmben, de Kirsten Dunst nagyobb fókuszt kaphat (Fotó: YouTube)

Kirsten Dunst csatlakozott az Egy Minecraft film folytatásához

A Deadline megerősítette, hogy Kirsten Dunst a The Housemaid következő felvonásában is szerepet kap

Sydney Sweeney legsikeresebb filmje volt az első rész

Kirsten Dunst csatlakozik Sydney Sweeney sikerfilmjének második részéhez

A The Housemaid — A téboly otthona az utóbbi évek egyik legnagyobb meglepetése volt. Mind a gyakran melltartó nélkül pózoló Sydney Sweeney és Amanda Seyfried karrierjük talán legerősebb alakítását nyújtották ebben a fordulatos thrillerben. Anélkül, hogy spoilereznénk, a film vége erősen sejtette a folytatás lehetőségét és a film nemzetközi sikere után már be is rendelték a második részt. Ez is minden bizonnyal a Freida McFadden könyveket fogja alapul venni, konkrétan A bosszú otthona című alkotást, ami A téboly otthona hivatalos regényfolytatása.

A minap pedig a Deadline megerősítette: a Sam Raimi-féle Pókember és Lars von Trier — Melankóliájából ismert Kirsten Dunst szerepet kap a The Housemaid második részében.

Azt egyelőre nem jelentették be, hogy a 43 éves, Oscar-díjra jelölt színésznő milyen szerepet fog kapni, de jó eséllyel a regényben szereplő Wendy Garrick karakterét alakíthatja. Az eddigi hivatalos információk alapján Paul Feig visszatér a rendezői székbe, Kirsten Dunston kívül pedig Sydney Sweeney, Amanda Seyfried és Michele Morrone is felélénkítik szerepüket.

Az első rész a Sydney Sweeney-filmek ékköve volt

Napjaink legnagyobb botrányhősnője tavaly még a fürdővizét árulta, egyengetni igyekezett a kétértelmű farmerreklámjából származó kellemetlenségeket és egy teljesen átlátszó ruhában beszélt fontos társadalmi kérdésekről. Ezeket a botrányokat tetézte, hogy két filmje is, nevesen a Christy és az Éden pénzügyi és kritikai bukás volt egyszerre. Ebből nyílt számára kiút a The Housemaid filmjével, aminek sikere érthető és mégis túlteljesítette az elvárásokat. A film összesen közel 400 millió dollárt termelt nemzetközi szinten, ezzel pedig a színésznő legtöbb bevételt hozó filmje lett — még a Quentin Tarantino-filmek kiemelkedő alkotását, a Volt egyszer egy… Hollywoodot is beelőzte vele!