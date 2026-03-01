Amikor meg kell a szívnek szakadni: szerintünk ezek minden idők legromantikusabb filmjei

Régi klasszikusok és modern történetek, egy a közös bennük; a szerelem. A Margot Robbie Üvöltő szelek című új filmje kapcsán összeszedtük a filmtörténet legszívfacsaróbb romantikus filmjeit.
Nem véletlenül idézte meg az Üvöltő szelek plakátja ezt a majd’ 100 éves filmklasszikust, illetve annak emblematikus csókjelenetét a két főszereplő híres pózával. Az Elfújta a szél-ben végig egymással cicázó Scarlett O’Hara és Rhett Butler között több csók is elcsattan a cselekmény során, de ez a „bedöntve lekapós” megoldás vált igazán legendássá, és azóta is milliónyi változatban él tovább: a filmtörténeti lexikonoktól a szerelmes idézetekkel operáló Facebook-posztokon át egészen a legújabb filmek marketinganyagaiig.
A Hollywoodba szakadt világhírű honfitársunk, Kertész Mihály rendezte filmtörténeti remekműben a legenda szerint azért sikerült olyan titokzatosra Ingrid Bergman játéka, mert a forgatókönyvet még a Casablanca készítése közben is írták, és maga a színésznő sem tudta, hogy a fináléban melyik férfit fogja választani a karaktere. A jelenlegi párját, a szabadságharcos hős Victor Laszlót? Vagy élete szerelmét, a zűrös Ricket? A nézők persze biztosan utóbbira, azaz Humphrey Bogartra szavaztak volna, de pont attól olyan szép a Casablanca, hogy nem a sablonmegoldásokat választja.
A világirodalom leghíresebb szerelmi történetéből számos filmfeldolgozás készült, amelyek közül mi a legvadabbul romantikus verziót választottuk. Ebben Verona helyett Verona Beach, középkori Itália helyett modern Amerika lett a történet színhelye, de Baz Luhrmann harsányan zseniális Rómeó és Júliájában az eredeti dialógusokat mondó Leonardo DiCaprio és Claire Danes azt is megmutatta, hogy William Shakespeare sosem mehet ki a divatból.
A korlátra felállós, hátulról átkarolós, szembeszélbe nézős – mondjuk ki: „titanicozós” – csók nem maradhat le a listánkról. Minden idők leghíresebb hajótöréséből minden idők egyik leghíresebb filmjét forgatta le James Cameron a kilencvenes években. A történet középpontjában a fedélzeten szövődő szerelem áll Leonardo DiCaprio és Kate Winslet között; az óceánjáró elsüllyedése pedig a tragikus, ám egyben felemelő végkifejletet jelenti.
A kétezres évek nagy romantikus kedvence volt a Szerelmünk lapjai, amelyben Ryan Gosling és Rachel McAdams talál egymásra sok fordulat, megpróbáltatás és félreértés után. A film szerint a szerelem örök vagy legalábbis annak kellene lennie. Hiába szakítja szét a szerelmeseket a társadalmi különbség és az idő, amikor évekkel később újra találkoznak, új esélyt kapnak az örök szerelemre, méghozzá igencsak emlékezetes módon: egy igazi, szenvedélyes, viharban egymásnak esős csókkal.
Itt az új romantikus klasszikus? Regényben kétségkívül az Üvöltő szelek, de Emerald Fennell rendező (Ígéretes fiatal nő, Saltburn) és a film mellett producerként is ott álló Margot Robbie célja deklaráltan nem más, mint előállni a 2020-as évek Titanicjával. Ennek érdekében leigazolták Hollywood új ifjú hercegét, Jacob Elordit, és bevetették a minden eddiginél forróbb erotikát is az angol irodalom klasszikus erényei mellé.
