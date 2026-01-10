Jack Nicholson totál beállva állt színpadra, a humorista mindenkit elküldött a fenébe: Ezek voltak a legdurvább Golden Globe-botrányok

Magyar idő szerint 2026. január 12-én, hétfő hajnalban rántják le a leplet az idei évi Golden Globe nyerteseiről. Noha a kisebbik Oscarként emlegetett kitüntetést már több nyolc évtizede adják át minden esztendő elején, elsősorban mégsem a botrányai miatt volt hangos a gála. Ám ez még közel sem jelenti azt, hogy skandallumoktól mentes lenne a Golden Globe történelme, sőt, bizonyos esetekben Oscar-botrányokat megszégyenítő perpatvarok kerekedtek ki az Aranyglóbusz átadásán.
A díjátadók történelméből megannyi emlékezetes köszönőbeszédet tudnánk felidézni, azonban Jack Nicholson bő húsz évvel ezelőtti monológját méltatlanul keveset emlegetik, de talán nem is véletlenül. Az évek óta elvonultan élő, ám a visszatérésén gondolkodó 88 éves színész 2003-ban a szokásosnál is jóval furcsábban állt színpadra, hogy átvegye a Schmidt történetéért járó aranyozott glóbuszát.
A már akkor is élő legendának számító Nicholson viszont egy rendkívül összefüggéstelen beszédet tudott csak kipréselni magából, illetve filmbéli partnerét Kathy Bates-t sem tudta megnevezni. A kínos szituációt végül Jack Nicholson azzal próbálta menteni, hogy előállt a farbával, és bevallotta, hogy beszedett pár szem antidepresszánst, mielőtt megérkezett volna az eseményre.
A 2008-as Golden Globe-ról aligha lehetne egyetlen kínos pillanatot is kiemelni, mivel nem is volt Golden Globe 2008-ban. Ekkoriban ugyanis minden hollywoodi forgatókönyvíró éppen sztrájkot tartott, ami miatt igen visszás lett volna ekkor egy díjátadót, mi több, egy igazi filmünnepet megrendezni, így nem is került sor a díjátadóra. Csupán annyi történt, hogy a formalitás kedvéért bejelentették az összes díjazottat, viszont se vörös szőnyeg, se fény, se csillogás nem jutott erre az évre januárban.
Egy biztos, senki sem tette zsebre azt, amit Ricky Gervaistől kapott a 2020-as gálán. A híres humorista hírhedt nyitóbeszédében egész Hollywoodba beleállt, méghozzá páros lábbal, miután elege lett a sztárok képmutatásából:
Nem vagytok abban a helyzetben, hogy leckéket adjatok a közönségeteknek. Semmit nem tudtok a való világról és a többségetek kevesebb időt töltött iskolában, mint Greta Thunberg. Fogadjátok el a díjat, köszönjétek meg az ügynökötöknek, Istennek, és tűnjetek a p*csába
− szólt Gervais a publikumhoz, amelynek tagjai maximum csak kínjukban nevettek az elhnagzottakon.
Óriási felháborodás előzte meg a négy évvel ezelőtti gálát, miután alig lehetett találni a jelöltek között színes bőrű nomináltat. Ezt pedig többen azzal hozták összefüggésbe, hogy a Golden Globe díjazottjait megítélő bizottság tagjai között egyik kisebbség sem képviseltette magát. Emiatt többen is bojkottálták az eseményt a színészek közül, köztük pl. a nemsokéra a Star Wars világában is felbukkanó Tom Cruise is, az internetet és a közösségi médiát pedig elárasztották az Aranyglóbusz-ellenes kommentek, bejegyzések.
A 2025-ös esztendő sem maradhatott el botrány nélkül, melynek apropójául egy évek óta tartó viszály szolgált. Történt ugyanis, hogy a Halálos iramban-filmek főhőse, Vin Diesel épp készült átadni a díjat a legjobb mozis és bevételi teljesítmény kategória nyertesének, ám mielőtt kihirdethette volna a győztest, odaköszönt a közönség soraiban ülő Dwayne Johnsonnak, akivel már régóta híresen rossz viszonyt ápolt.
A teremben azonnal meghűlt a levegő, ami aztán rövidesen átváltott tapintható kellemetlenségbe, melyet végül maga Diesel tört meg, aki inkább lerántotta a leplet a győztesről, hogy ne szenvedjen senki sem tovább a szekunder szégyenérzettől.
