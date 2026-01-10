Jack Nicholson totál beállva állt színpadra, a humorista mindenkit elküldött a fenébe: Ezek voltak a legdurvább Golden Globe-botrányok

Magyar idő szerint 2026. január 12-én, hétfő hajnalban rántják le a leplet az idei évi Golden Globe nyerteseiről. Noha a kisebbik Oscarként emlegetett kitüntetést már több nyolc évtizede adják át minden esztendő elején, elsősorban mégsem a botrányai miatt volt hangos a gála. Ám ez még közel sem jelenti azt, hogy skandallumoktól mentes lenne a Golden Globe történelme, sőt, bizonyos esetekben Oscar-botrányokat megszégyenítő perpatvarok kerekedtek ki az Aranyglóbusz átadásán.

A Golden Globe 2026-os gálája vajon tartogat majd olyan emlékezetes botrányz, mint amilyen a tavalyi Vin Diesel-féle volt? (Fotó: YouTube)

Íme, a Golden Globe-gálák legkellemetlenebb pillanatai:

Jack Nicholson nem volt józan

A díjátadók történelméből megannyi emlékezetes köszönőbeszédet tudnánk felidézni, azonban Jack Nicholson bő húsz évvel ezelőtti monológját méltatlanul keveset emlegetik, de talán nem is véletlenül. Az évek óta elvonultan élő, ám a visszatérésén gondolkodó 88 éves színész 2003-ban a szokásosnál is jóval furcsábban állt színpadra, hogy átvegye a Schmidt történetéért járó aranyozott glóbuszát.

A már akkor is élő legendának számító Nicholson viszont egy rendkívül összefüggéstelen beszédet tudott csak kipréselni magából, illetve filmbéli partnerét Kathy Bates-t sem tudta megnevezni. A kínos szituációt végül Jack Nicholson azzal próbálta menteni, hogy előállt a farbával, és bevallotta, hogy beszedett pár szem antidepresszánst, mielőtt megérkezett volna az eseményre.

A Jack Nicholson-filmek 2003-as darabja, a Schmidt története emlékezetes volt, ám az érte kapott Golden Globe-díj kiosztására már aligha emlékszik bárki is, pedig minden okunk meg lenne rá (Fotó: Entertainment Pictures)

Volt gála, nincs gála

A 2008-as Golden Globe-ról aligha lehetne egyetlen kínos pillanatot is kiemelni, mivel nem is volt Golden Globe 2008-ban. Ekkoriban ugyanis minden hollywoodi forgatókönyvíró éppen sztrájkot tartott, ami miatt igen visszás lett volna ekkor egy díjátadót, mi több, egy igazi filmünnepet megrendezni, így nem is került sor a díjátadóra. Csupán annyi történt, hogy a formalitás kedvéért bejelentették az összes díjazottat, viszont se vörös szőnyeg, se fény, se csillogás nem jutott erre az évre januárban.

Ricky Gervais elküldte Hollywoodot melegebb éghajlatra

Egy biztos, senki sem tette zsebre azt, amit Ricky Gervaistől kapott a 2020-as gálán. A híres humorista hírhedt nyitóbeszédében egész Hollywoodba beleállt, méghozzá páros lábbal, miután elege lett a sztárok képmutatásából:

Nem vagytok abban a helyzetben, hogy leckéket adjatok a közönségeteknek. Semmit nem tudtok a való világról és a többségetek kevesebb időt töltött iskolában, mint Greta Thunberg. Fogadjátok el a díjat, köszönjétek meg az ügynökötöknek, Istennek, és tűnjetek a p*csába

− szólt Gervais a publikumhoz, amelynek tagjai maximum csak kínjukban nevettek az elhnagzottakon.