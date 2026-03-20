A Harry Potter sorozatnál megint áll a bál: az új Dumbledore pofátlanul beszólt Rowlingnak

Továbbra sem ültek el a viharok az HBO Maxra készülő Harry Potter sorozat háza táján. Most a Dumbledore professzor szerepét alakító John Lithgow döntött úgy, ideje megszólalni a Harry Potter könyvek szerzője, J. K. Rowling nézeteivel kapcsolatban, melyektől a színész mereven elhatárolódik.

A Harry Potter sorozat új Dumbledore professzora, John Lithgow sem hagyhatta szó nélkül Rowlingot (Fotó: Brett Cove)

Harry Potter sorozat: John Lithgownak is van egy-két szava

Tavaly áprilisban választották ki a kétszeres Oscar-jelölt John Lithgowt a Roxfort igazgatója, Albus Dumbledore szerepére. A rajongók örömmel fogadták a hírt, ahhoz képest, hogy más karakterek castingolása milyen sok negatív visszhangot váltott ki, például a Paapa Essiedu-nak adott Piton professzor szerepe alaposan kiverte a biztosítékot a Potter-fanok körében. A Harry Potter és a bölcsek köve rendezője, Chris Columbus is több alkalommal beleállt a sorozatba, így enyhén szólva sem részesült eddig meleg fogadtatásban a készülő széria.

John Lithgow egészen eddig a szabályt erősítő kivétel volt, azonban most ő is megkapta a savat. J. K. Rowling írónő transzfób megnyilvánulásai hosszú évek óta folyamatos témául szolgálnak a közbeszédben, ezúttal John Lithgow sem tudta kikerülni a dolgot. Nemrég azt nyilatkozta, hogy korábban sosem találkozott az írónővel, de mereven elhatárolódik Rowling transzfób nézeteitől. A New York Timesnak azt mondta, azért vállalta el a szerepet, mert saját meglátása szerint a könyvek a jó oldalon állnak, az elfogadás melletti és a bigottság elleni üzenetet közvetítenek. Azonban hiába a nagy szavak, a színészbe pont egy korábbi kollégája állt bele, miután Lithgow elfogadta Dumbledore szerepét.

Aud Mason-Hyde, akivel a Jimpa című filmben játszott együtt, egyenesen sértőnek találja a Harry Potter sorozat szereplőválogatását. “Nehéz pillanat lehetett, ez kétségtelen, és nincs okom John döntéseit megkérdőjelezni, de mindenképpen furcsának találom. A megdöbbentő a jó szó erre azt hiszem.”

Mason-Hyde kritikája után Lithgow is tisztában van vele, hogy ezt már nem mossa le magáról. “Tudom, hogy életem hátralévő részében ez minden interjúban szóba fog kerülni.”