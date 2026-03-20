A Harry Potter sorozatnál megint áll a bál: az új Dumbledore pofátlanul beszólt Rowlingnak

Továbbra sem ültek el a viharok az HBO Maxra készülő Harry Potter sorozat háza táján. Most a Dumbledore professzor szerepét alakító John Lithgow döntött úgy, ideje megszólalni a Harry Potter könyvek szerzője, J. K. Rowling nézeteivel kapcsolatban, melyektől a színész mereven elhatárolódik.
Tavaly áprilisban választották ki a kétszeres Oscar-jelölt John Lithgowt a Roxfort igazgatója, Albus Dumbledore szerepére. A rajongók örömmel fogadták a hírt, ahhoz képest, hogy más karakterek castingolása milyen sok negatív visszhangot váltott ki, például a Paapa Essiedu-nak adott Piton professzor szerepe alaposan kiverte a biztosítékot a Potter-fanok körében. A Harry Potter és a bölcsek köve rendezője, Chris Columbus is több alkalommal beleállt a sorozatba, így enyhén szólva sem részesült eddig meleg fogadtatásban a készülő széria.
John Lithgow egészen eddig a szabályt erősítő kivétel volt, azonban most ő is megkapta a savat. J. K. Rowling írónő transzfób megnyilvánulásai hosszú évek óta folyamatos témául szolgálnak a közbeszédben, ezúttal John Lithgow sem tudta kikerülni a dolgot. Nemrég azt nyilatkozta, hogy korábban sosem találkozott az írónővel, de mereven elhatárolódik Rowling transzfób nézeteitől. A New York Timesnak azt mondta, azért vállalta el a szerepet, mert saját meglátása szerint a könyvek a jó oldalon állnak, az elfogadás melletti és a bigottság elleni üzenetet közvetítenek. Azonban hiába a nagy szavak, a színészbe pont egy korábbi kollégája állt bele, miután Lithgow elfogadta Dumbledore szerepét.
Aud Mason-Hyde, akivel a Jimpa című filmben játszott együtt, egyenesen sértőnek találja a Harry Potter sorozat szereplőválogatását. “Nehéz pillanat lehetett, ez kétségtelen, és nincs okom John döntéseit megkérdőjelezni, de mindenképpen furcsának találom. A megdöbbentő a jó szó erre azt hiszem.”
Mason-Hyde kritikája után Lithgow is tisztában van vele, hogy ezt már nem mossa le magáról. “Tudom, hogy életem hátralévő részében ez minden interjúban szóba fog kerülni.”
A Harry Potter sorozat szinte az ötlet megszületésének pillanatától folyamatos kritikákkal szembesül, többek között Rowling nézetei és nyilatkozatai miatt. Már az eredeti filmekben játszó színészek is többen, több platformon kifejezték nemtetszésüket az írónő megnyilvánulásairól és elhatárolódtak tőle. Chris Columbus rendező több ízben is kritizálta, de nemcsak Rowlingot. Amikor megérkeztek az első kiszivárgott fotók a forgatásról, Columbus mélységes felháborodását fejezte ki, mondván az új Harry Potter sorozat semmi eredeti ötlettel nem szolgál, csupán a filmeket másolja. Itt kimondottan Roxfort díszleteire és a Nick Frost által alakított Hagrid jelmezeire gondolt, amik szerinte teljesen ugyanolyanok, mint az első filmhez tervezett darabok.
Az eddigi hírek alapján a Harry Potter sorozat első évadának forgatása éppen mostanában zárulhat, az alkotók korábbi nyilatkozatai szerint 2026 tavaszára be is fejezik a munkát, ehhez képest az első epizódok 2027-ben debütálhatnak majd az HBO Max kínálatában.
