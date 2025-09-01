Folytatódik a Harry Potter-balhé: a filmek rendezője már megint darabokra cincálta a sorozatot

Chris Columbus rendezte az eredeti Harry Potter filmek első két részét. A Harry Potter és a bölcsek köve, illetve a Harry Potter és a titkok kamrája indította világkörüli hódító útjára a J. K. Rowling regénysorozatából született filmeket. Valószínűleg érzékeny pontra tapinthattak nála, amikor nemrég kiderült, hogy az HBO jóvoltából sorozat készül a varázslótanoncok történetéből. A sorozat évadonként egy kötetet fog feldolgozni, ami lehetőséget ad a cselekmény részletesebb kifejtésére és a karakterek mélyebb bemutatására. A forgatás már javában zajlik, a szemfülesek London utcáin kapták lencsevégre a Hagridot játszó Nick Frostot, amint a Harry Pottert alakító Dominic McLaughlinnal sétálgat a forgalomban. Attól a pillanattól kezdve, hogy felröppentek az első hírek, Chris Columbus képtelen visszafogni magát és folyamatosan kritizálja a készülő szériát. Talán csak az irigység szól belőle, bár egyik hasonló nyilatkozatában azt mondta, ha felkérnék, akkor sem venne részt a sorozatban.
A The Hollywood Reporter értesülései szerint Chris Columbus újabb beszólással tetézte az eddigieket. A filmek és a könyvek megjelenése után készült el a Harry Potter és az elátkozott gyermek című Broadway show, aminek szövegkönyve megjelent regény formában is. A rendező ezt a színdarabot szerette volna filmre adaptálni és egy újabb Harry Potter-filmet készíteni az eredeti castinggal. Elmondása szerint ennek egyetlen akadálya van, mégpedig az írónő maga, J. K. Rowling. Rowling évek óta borzolja a nyilvánosság kedélyeit kommentárjaival, főként transzfób megszólalásaival kavarta fel több alkalommal is az állóvizet. Columbus szerint ez okozná a legfőbb problémát, főleg a színészek között, akik esetleg teljesen másként gondolkodnak ezekről a kérdésekről, mint Rowling.
Soha nem fog megtörténni. Túl sok lett benne a politika. A stábban mindenkinek megvan a saját véleménye, a legtöbbjüké persze teljesen más, mint az övé (Rowling), ez pedig lehetetlenné teszi a közös munkát.
A rendező állítása szerint évtizedek óta nem állt szóba az írónővel és fogalma sincs mi lehet vele. A mágikus trióval, azaz Daniel Radcliffe-el, Rupert Grint-tel és Emma Watson-nal viszont a mai napig közeli kapcsolatot ápol.
