„Ennek így meg mi értelme?” – Kiakadt az új Hagridon: a Harry Potter-filmek rendezője megint beleszállt a sorozatba!

Néhány hónappal ezelőtt még csak tervezés alatt állt, nyáron viszont már a forgatás is varászütésre kezdetét vette az HBO háza táján. A sorozat formájában feltámadó Harry Potter-franchise készületeinek minden apró mozzanatára éhes fenevadként vetik rá magukat a lelkes rajongók, akiket hétről hétre el is látnak a kellő mennyiségű, kiszivárgott képanyaggal. Bár felvételek többnyire pozitív visszajelzéseket kaptak eddig, nem mindenki elégedett látottakkal, köztük a franchise egyik alapítótagja sem.

A készülő Harry Potter-széria nem mindenki tetszését nyerte el, köztük az eredeti filmek rendezőjéét sem (Fotó: Zuma/ Northfoto)

Nem mindenki tetszését nyerte el a Harry Potter-sorozat

Az HBO szuperprodukciójáról két korábbi Potter-mozi, a Harry Potter és a bölcsek köve, valamint az azt követő fejezet, a Titkok Kamrája rendezője, Chris Columbus néhány napon belül már másodjára fejtette ki markáns véleményét. Ugyanis sok más internetezőhöz hasonlóan, a Reszkessetek, betörők! vagy a Mrs. Doubtfire című sikerfilmeket is jegyző direktorhoz is eljutottak a forgatásról kiszivárgó felvételek, így például azt is látta, amelyiken Nick Frost szerepel Hagrid-kosztümben. Ennek alapján pedig el is árulta egy podcast-műsorban, mit gondol az HBO Maxra gyártott szériáról:

Szóval én is láttam ezeket a felvételeket… és [Nick Frost] teljesen ugyanazokat a jelmezeket viseli, amiket még anno mi terveztünk Hagrid számára. És akkor feltettem magamnak a kérdést: Ennek így meg mi értelme? Én azt hittem, teljesen más lesz majd [a sorozat], de úgy, szinte minden ugyanolyan. Ugyanolyan lesz az egész.

− osztotta meg véleményét a direktor, aki egy további kérdésre, miszerint van-e benne irigység a projekt felé, egyértelmű nemmel válaszolt, és kijelentette, nagyon büszke az általa dirigált Harry Potter-filmekre.

Chris Columbusnál a Nick Frost által alakított Hagrid jelmeze verte ki a biztosítékot (Fotó: Instagram / HBO)

Miben lesz más az HBO sorozata?

Noha a képek alapján tényleg szembetűnő a rengeteg hasonlóság a 2000-es évekbeli alkotásokkal, a Harry Potter-sorozat készítői számára bőven van lehetőség újításra, amivel szeretnének is élni. A sorozatformátum például lehetővé teszi számukra, hogy a mozifilmekből kimaradt, a fanok által hiányolt, fontos jelenetek, karakterek (pl. Hóborc) mindenképp megkapják a maguk jól megérdemelt képernyőidejét. De emellett a karakterek megjelenését illetően is próbálkoztak közelebb maradni az alapműhöz, miután a filmekhez képest jóval fiatalabb színészeket szerződtettek a felnőttek szerepére. Kivételt képez a regényhű hozzáállás alól Perselus Piton karaktere, akit a ghánai származású Paapa Essiedu fog alakítani, bár az ő jövője még mindig egy hatalmas kérdőjel a projektben.