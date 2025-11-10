Összevesztek A Fehér Lótusz bombázói? Aimee Lou Wood elhányta magát Sydney Sweeney-től

Hiába jelentkezett idén Sydney Sweeney az Édennel, az Echo Valley-vel vagy épp a Christy Martin életét feldolgozó sportfilmmel, az Eufória és A Fehér Lótusz szexi színésznője mégis inkább extrém, sok képzeletet nem igénylő ruhakölteményeivel vagy épp fürdővize áruba bocsátásával szerepelt az újságok címlapjain. A legutóbbi Sydney Sweeney-skandallum körül, ami egy rasszistának bélyegzett farmerreklám miatt alakult ki, pedig még mindig nem csillapodtak az indulatok. Ezt most tovább fokozta az is, hogy a modern kori Marilyn Monroe egyik kollégája egyszerű, de mégis velős véleménnyel illette Sweeney egyik interjúját.

Hiába az új frizura és a Sydney Sweeney-filmek sokasága, a színésznő megint egy botrány miatt került a középpontba (Fotó: Billy Bennight)

Aimee Lou Woodnak felfordult a gyomra a farmerreklámtól

Az Édenben Oscar-gyanús alakítást nyújtó Sydney Sweeney a napokban adott interjút egy férfimagazinnak, amelyben sok más téma mellett kitértek a botrányos farmerreklámra is. A színésznőt arra kérték, hogy reagáljon a reklám körül óriási figyelemre, a heves visszajelzésekre, azonban Sweeney elég szűkszavúan csak ennyit mondott:

Csináltam egy farmerreklámot. A reakció persze meglepő volt, de hát ez csak én voltam. Én, aki amúgy imádom a farmereket, minden nap farmert és pólót hordok

− válaszolt a hamarosan pofonosztóvá változó színésznő, aki az interjú után több mém alapanyaga is lett.

Az internetet elárasztó Sydney Sweeney mémek a botrányos farmerreklámra vezethetők vissza (Fotó: YouTube)

A reakció rövid és határozott volt, ezzel pedig sokakat fel is bosszantott, miután a Sweeney nem tért ki arra, hogy a reklámot sokan rasszistának nevezték. Az elégedetlenkedő között pedig nem kisebb név is kifejezte nemtetszését, mint A Fehér Lótusz 3. évadának sztárja, Aimee Lou Wood, aki a riportrészletet tartalmazó egyik videó alá egy hányós emojit kommentelt Instagramon.

(Fotó: Instagram)

Az HBO Max közkedvelt színésznőinek „háborújába” egyhamar rajongók is beszálltak, akik rögtön két táborra oszlottak, és mindenki azon kezdett vitázni, hogy kinek is van igaza. A civódásnak végül Wood vetette véget, miután a nemrég bepasizó streamingsztár pár óra elteltével törölte a hozzászólást.

Aimee Lou Wood idén nagyot robbantott A Fehér Lótusszal, ám a Sydney Sweeney-nek szóló kommentje most még nagyobbat szólt a neten (Fotó: Fabio Lovino / HBO)

Már Zendaya sem kér Sydney Sweeney-ből

Úgy tűnik, nem is egy, hanem rögtön két kolléganővel is összerúgta a port a képernyők önjelölt királynője. A Fehér Lótusz mellett ugyanis az HBO Max-sorozatok másik neves képviselője, az Eufóriából is akadt egy friss ellenlábasa Sydney Sweeney-nek, méghozzá a nemrég még Magyarországon egy ismeretlen férfi társaságában bruncholó Zendaya személyében.