Összevesztek A Fehér Lótusz bombázói? Aimee Lou Wood elhányta magát Sydney Sweeney-től

Hiába jelentkezett idén Sydney Sweeney az Édennel, az Echo Valley-vel vagy épp a Christy Martin életét feldolgozó sportfilmmel, az Eufória és A Fehér Lótusz szexi színésznője mégis inkább extrém, sok képzeletet nem igénylő ruhakölteményeivel vagy épp fürdővize áruba bocsátásával szerepelt az újságok címlapjain. A legutóbbi Sydney Sweeney-skandallum körül, ami egy rasszistának bélyegzett farmerreklám miatt alakult ki, pedig még mindig nem csillapodtak az indulatok. Ezt most tovább fokozta az is, hogy a modern kori Marilyn Monroe egyik kollégája egyszerű, de mégis velős véleménnyel illette Sweeney egyik interjúját.
Az Édenben Oscar-gyanús alakítást nyújtó Sydney Sweeney a napokban adott interjút egy férfimagazinnak, amelyben sok más téma mellett kitértek a botrányos farmerreklámra is. A színésznőt arra kérték, hogy reagáljon a reklám körül óriási figyelemre, a heves visszajelzésekre, azonban Sweeney elég szűkszavúan csak ennyit mondott:
Csináltam egy farmerreklámot. A reakció persze meglepő volt, de hát ez csak én voltam. Én, aki amúgy imádom a farmereket, minden nap farmert és pólót hordok
− válaszolt a hamarosan pofonosztóvá változó színésznő, aki az interjú után több mém alapanyaga is lett.
A reakció rövid és határozott volt, ezzel pedig sokakat fel is bosszantott, miután a Sweeney nem tért ki arra, hogy a reklámot sokan rasszistának nevezték. Az elégedetlenkedő között pedig nem kisebb név is kifejezte nemtetszését, mint A Fehér Lótusz 3. évadának sztárja, Aimee Lou Wood, aki a riportrészletet tartalmazó egyik videó alá egy hányós emojit kommentelt Instagramon.
Az HBO Max közkedvelt színésznőinek „háborújába” egyhamar rajongók is beszálltak, akik rögtön két táborra oszlottak, és mindenki azon kezdett vitázni, hogy kinek is van igaza. A civódásnak végül Wood vetette véget, miután a nemrég bepasizó streamingsztár pár óra elteltével törölte a hozzászólást.
Úgy tűnik, nem is egy, hanem rögtön két kolléganővel is összerúgta a port a képernyők önjelölt királynője. A Fehér Lótusz mellett ugyanis az HBO Max-sorozatok másik neves képviselője, az Eufóriából is akadt egy friss ellenlábasa Sydney Sweeney-nek, méghozzá a nemrég még Magyarországon egy ismeretlen férfi társaságában bruncholó Zendaya személyében.
Napjaink két legfelkapottabb színésznője közé állítólag a politikai szemléletkülönbségek vertek éket, a helyzet pedig odáig fajult, hogy Tom Holland kedvese az Eufória 3. évadának közelgő premierje kapcsán már most kijelentette, nem fog Sweeney mellett állni a vörös szőnyegen.
