Drogos skótból Jedi mester: ezeket az alakításokat látnod kell a kerek születésnapját ünneplő Ewan McGregortól

Renton? A Svéd? Obi-Wan Kenobi? Neked melyik a kedvenc alakításod Ewan McGregortól? A filmsztár születésnapja alkalmából összegyűjtöttük a legjobbakat.

Ewan McGregor Star Wars filmekben filmekben látott alakításai zseniálisak, de ő ennél egy sokkal sokoldalúbb művész (Fotó: KPA/ Northfoto)

Ewan McGregor filmek: Trainspotting (1996)

A skóciai kisvárosban született Ewan McGregor már 16 évesen otthagyta a középiskolát, és a helyi színház gyakornokaként kezdte meg a pályáját. A filmes karrierje 25 évesen, egy szintén pályakezdő filmrendező, Danny Boyle révén indult be, akitől megkapta élete első főszerepét a Sekény sírhantban, majd két évvel később az egész világot lenyűgözték a Trainspottinggal. A kíméletlen nyersességű, friss hangvételű és egyedi formai megoldásokkal teli drogfilm egy csapatnyi skót heroinista mindennapjait, és az önpusztítás elől való menekülési kísérleteit regéli el, és nem véletlenül számít kultfilmnek a mai napig. McGregor és Boyle pedig két évtizeddel később a folytatást is elkészítették hozzá T2 címmel.

Star Wars I. rész: Baljós árnyak (1999)

Ewan McGregor nagybátyja az a Denis Lawson nevű skót színész, aki szerepelt a klasszikus Star Wars-filmekben a lázadók egyik pilótájaként, és nyilván nagy szerepet játszott abban, hogy a kis Ewan rajongani kezdjen a színészkedésért, meg persze a Star Wars-ért. Így aztán élete egyik álma teljesült akkor, amikor George Lucastól megkapta az ifjú Obi-Wan Kenobi szerepét a Star Wars-előzménytrilógiában.

Moulin Rouge! (2001)

A születésnaposunk híres az énekhangjáról is, amelyet számos filmjében (Emma, Velvet Goldmine, Szépség és a szörnyeteg) megcsillogtatott, de egyikben sem olyan emlékezetes módon, mint a Moulin Rouge!-ban. Az egyedien színpompás stílusáról ismert Baz Luhrmann rendező egy amolyan posztmodern musicallel bűvölte el a világot: a Moulin Rouge-ban magára a műfajra és annak korábbi nagyszerű alkotásaira is reflektált, Nicole Kidman és Ewan McGregor tragikus románcát pedig popslágerek musicalre hangolt változataival tűzdelte.

Nagy hal (2003)

Az ezredforduló után Ewan McGregor már az egyik legkelendőbb filmsztárnak számított, de ő mindig is inkább szeretett érdekes filmekben és alkotókkal dolgozni, mint hollywoodi szuperprodukciókat elvállalni. Az egyik legegyedibb stílusú rendező, Tim Burton csodás filmjében például egy olyan apafigurát alakított, aki meglehetősen speciális viszonyt ápol a valósággal, az életlegendái viszont a maguk módján mégis valósággá válnak.