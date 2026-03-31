Drogos skótból Jedi mester: ezeket az alakításokat látnod kell a kerek születésnapját ünneplő Ewan McGregortól

Renton? A Svéd? Obi-Wan Kenobi? Neked melyik a kedvenc alakításod Ewan McGregortól? A filmsztár születésnapja alkalmából összegyűjtöttük a legjobbakat.
A skóciai kisvárosban született Ewan McGregor már 16 évesen otthagyta a középiskolát, és a helyi színház gyakornokaként kezdte meg a pályáját. A filmes karrierje 25 évesen, egy szintén pályakezdő filmrendező, Danny Boyle révén indult be, akitől megkapta élete első főszerepét a Sekény sírhantban, majd két évvel később az egész világot lenyűgözték a Trainspottinggal. A kíméletlen nyersességű, friss hangvételű és egyedi formai megoldásokkal teli drogfilm egy csapatnyi skót heroinista mindennapjait, és az önpusztítás elől való menekülési kísérleteit regéli el, és nem véletlenül számít kultfilmnek a mai napig. McGregor és Boyle pedig két évtizeddel később a folytatást is elkészítették hozzá T2 címmel.
Star Wars I. rész: Baljós árnyak (1999)
Ewan McGregor nagybátyja az a Denis Lawson nevű skót színész, aki szerepelt a klasszikus Star Wars-filmekben a lázadók egyik pilótájaként, és nyilván nagy szerepet játszott abban, hogy a kis Ewan rajongani kezdjen a színészkedésért, meg persze a Star Wars-ért. Így aztán élete egyik álma teljesült akkor, amikor George Lucastól megkapta az ifjú Obi-Wan Kenobi szerepét a Star Wars-előzménytrilógiában.
Moulin Rouge! (2001)
A születésnaposunk híres az énekhangjáról is, amelyet számos filmjében (Emma, Velvet Goldmine, Szépség és a szörnyeteg) megcsillogtatott, de egyikben sem olyan emlékezetes módon, mint a Moulin Rouge!-ban. Az egyedien színpompás stílusáról ismert Baz Luhrmann rendező egy amolyan posztmodern musicallel bűvölte el a világot: a Moulin Rouge-ban magára a műfajra és annak korábbi nagyszerű alkotásaira is reflektált, Nicole Kidman és Ewan McGregor tragikus románcát pedig popslágerek musicalre hangolt változataival tűzdelte.
Nagy hal (2003)
Az ezredforduló után Ewan McGregor már az egyik legkelendőbb filmsztárnak számított, de ő mindig is inkább szeretett érdekes filmekben és alkotókkal dolgozni, mint hollywoodi szuperprodukciókat elvállalni. Az egyik legegyedibb stílusú rendező, Tim Burton csodás filmjében például egy olyan apafigurát alakított, aki meglehetősen speciális viszonyt ápol a valósággal, az életlegendái viszont a maguk módján mégis valósággá válnak.
A sziget (2005)
Michael Bay legjobb filmjében azt is bebizonyította Ewan McGregor, hogy akcióhősként is megállja a helyét, miközben saját magával is szembe kellett néznie egy klónozós történet hőseként. Milyen az élet klónként, ha nem tudod, hogy valakinek a klónja vagy? Milyen az élet klónként, ha az egész létezésed célja nem más, mint élő szervdonorként várakozni arra, hogy a szupergazdag eredetidnek esetleg szüksége lesz rád? Ezekkel a kérdésekkel nem könnyű kérdésekkel szembesülünk lépésről lépésre ebben szuperlátványos akciófilmben.
Amerikai pasztorál (2016)
A leghíresebb alakításai között talán nincs ott az Amerikai pasztorál, de egy Ewan McGregor pályáját bemutató cikkben mindenképp itt a helye a Philip Roth híres regényéből készült alkotásnak. Nem csak azért, mert olyan kiemelkedőt nyújtott McGregor ennek a megrázó családtörténetnek az apafigurájaként, hanem mert ezt a film hozta el az első, és eddigi egyetlen mozifilmes rendezését is.
Fargo (2017)
Egy színész számára mindig speciális kihívást jelent két karakter is eljátszani egyetlen produkcióban, pláne ha ikertestvérekről van szó! A fekete humorú bűntörténeteket elmesélő Fargo sorozat harmadik évadában Ewan McGregor bravúrosan teljesítette a kihívást, és a karrierje eddigi legrangosabb díjai mellett a főszereplőtárs Mary Elizabeth Winstead szerelmét is elnyerte vele.
