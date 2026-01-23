Darth Maul visszatér! Ekkor érkezik a Star Wars legkedveltebb rosszfiújának sorozata Disney+-ra

A Baljós árnyak ikonikus főgonosza, Darth Maul egy vadonatúj animációs sorozatban tér vissza, méghozzá Sam Witwer, Gideon Adlon és a friss Golden Globe-díjas Wagner Moura szinkronhangjaival. A Lucasfilm Animation legújabb alkotása április 6-án debütál a Disney+-on, hetente két új epizóddal, a két záró rész pedig a Star Wars és a rajongók ünnepén, május 4-én lesz látható, tisztelegve a nemzetközi Star Wars-nap előtt.
A történet a Star Wars: A klónok háborúja (eredeti címén: Star Wars: The Clone Wars) eseményei után játszódik. Az érzelmektől fűtött és lendületes kaland során Mault követhetjük, amint egy, a Birodalom által még érintetlen bolygón tervezi újjáépíteni bűnszövetkezetét. Találkozik egy kiábrándult, fiatal jedi padawannal, aki akár az a tanítvány is lehet, akit Maul keres, hogy segítségére legyen kérlelhetetlen bosszúhadjáratában.
A Star Wars: Maul – Árnyak mestere (eredeti címén: Star Wars: Maul – Shadow Lord) című animációs sorozat George Lucas univerzuma és karakterei alapján készült. Alkotó: Dave Filoni, aki Matt Michnovetz mellett a széria fejlesztéséért is felelt. Vezető rendező: Brad Rau. Vezető producerek: Dave Filoni, Athena Yvette Portillo, Matt Michnovetz, Brad Rau, Carrie Beck és Josh Rimes. Társvezető producer: Alex Spotswood.
Az Árnyak mestere szereposztását a Disney nem aprózta el. A szinkronszereplők között olyan neveket találhatunk majd meg mint Sam Witwer (Maul), Gideon Adlon (Devon Izara), Richard Ayoade (Two-Boots), Dennis Haysbert (Master Eeko-Dio-Daki), Chris Diamantopoulos (Looti Vario), Charlie Bushnell (Rylee Lawson), Vanessa Marshall (Rook Kast), David C. Collins (Spybot), A.J. LoCascio (Marrok), Steve Blum (Icarus), valamint a Golden Globe-díjas Wagner Moura (Brander Lawson).
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.