Darth Maul visszatér! Ekkor érkezik a Star Wars legkedveltebb rosszfiújának sorozata Disney+-ra

A Baljós árnyak ikonikus főgonosza, Darth Maul egy vadonatúj animációs sorozatban tér vissza, méghozzá Sam Witwer, Gideon Adlon és a friss Golden Globe-díjas Wagner Moura szinkronhangjaival. A Lucasfilm Animation legújabb alkotása április 6-án debütál a Disney+-on, hetente két új epizóddal, a két záró rész pedig a Star Wars és a rajongók ünnepén, május 4-én lesz látható, tisztelegve a nemzetközi Star Wars-nap előtt.

Darth Maul lesz a főszereplője a Star Wars-filmek és sorozatok legújabb darabjának (Fotó: Lucasfilm Ltd.)

Új Star Wars-sorozat a Disney+-on

A történet a Star Wars: A klónok háborúja (eredeti címén: Star Wars: The Clone Wars) eseményei után játszódik. Az érzelmektől fűtött és lendületes kaland során Mault követhetjük, amint egy, a Birodalom által még érintetlen bolygón tervezi újjáépíteni bűnszövetkezetét. Találkozik egy kiábrándult, fiatal jedi padawannal, aki akár az a tanítvány is lehet, akit Maul keres, hogy segítségére legyen kérlelhetetlen bosszúhadjáratában.

A Star Wars: Maul – Árnyak mestere (eredeti címén: Star Wars: Maul – Shadow Lord) című animációs sorozat George Lucas univerzuma és karakterei alapján készült. Alkotó: Dave Filoni, aki Matt Michnovetz mellett a széria fejlesztéséért is felelt. Vezető rendező: Brad Rau. Vezető producerek: Dave Filoni, Athena Yvette Portillo, Matt Michnovetz, Brad Rau, Carrie Beck és Josh Rimes. Társvezető producer: Alex Spotswood.

A Disney+-sorozatok április 6-án bővülnek az Árnyak mesterével (Fotó: Lucasfilm Ltd.)

Golden Globe-díjas színésszel jön a Maul-sorozat

Az Árnyak mestere szereposztását a Disney nem aprózta el. A szinkronszereplők között olyan neveket találhatunk majd meg mint Sam Witwer (Maul), Gideon Adlon (Devon Izara), Richard Ayoade (Two-Boots), Dennis Haysbert (Master Eeko-Dio-Daki), Chris Diamantopoulos (Looti Vario), Charlie Bushnell (Rylee Lawson), Vanessa Marshall (Rook Kast), David C. Collins (Spybot), A.J. LoCascio (Marrok), Steve Blum (Icarus), valamint a Golden Globe-díjas Wagner Moura (Brander Lawson).